Ares Management acquiert une participation minoritaire dans Plenitude pour un montant de deux milliards d'euros

LONDRES et MILAN--(BUSINESS WIRE)--Ares Management Corporation (« Ares ») (NYSE : ARES), l’un des principaux gestionnaires mondiaux d’investissements alternatifs, annonce aujourd’hui que les fonds Ares Alternative Credit (« Ares Alternative Credit ») ont conclu un accord définitif en vue de l’acquisition d’une participation de 20% dans Plenitude, un chef de file de la transition énergétique contrôlé par Eni, pour environ deux milliards d’euros. La contrepartie implique une valeur d'entreprise pour Plenitude de plus de 12 milliards d'euros. La réalisation de la transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles.

Plenitude opère dans plus de 15 pays à travers le monde, en s'appuyant sur un modèle commercial qui combine plus de 4 GW de production d'énergie renouvelable, ainsi que des solutions de vente au détail et d'énergie. L'entreprise dessert plus de dix millions de clients et gère un vaste réseau de 21 500 points de recharge pour véhicules électriques.

« Cette transaction souligne la force de la plateforme Ares, qui tire parti de l’expérience acquise dans l’ensemble de ses activités diversifiées, y compris la finance par actifs et les infrastructures d’énergies renouvelables, pour fournir des capitaux flexibles à grande échelle », déclare Joel Holsinger, associé et codirecteur du crédit alternatif chez Ares. « Nous sommes ravis de soutenir Plenitude alors que l’entreprise met en œuvre sa stratégie de croissance axée sur une rentabilité durable et un impact positif sur les communautés. »

« Plenitude est un chef de file reconnu dans le domaine de la transition énergétique, doté d’un modèle économique différencié et d’un bilan exceptionnel, et nous sommes ravis de participer à sa prochaine phase de croissance », déclare Stefano Questa, partner et codirecteur du European Alternative Credit.

Stefano Goberti, CEO de Plenitude, ajoute : « Je suis heureux d'accueillir Ares, l'un des principaux fonds d'investissement au monde, en tant que nouvel actionnaire de Plenitude. Cet accord représente une nouvelle affirmation de la qualité de notre approche stratégique, qui combine la durabilité économique et environnementale dans un modèle commercial intégré projeté sur l'avenir du secteur de l'énergie. Ares, avec son entrée dans l’entreprise, souligne la progression de la valeur de Plenitude et fait partie de notre parcours de croissance, que nous poursuivons avec détermination et conviction jour après jour ».

La stratégie Ares Alternative Credit constitue un investisseur de premier plan dans le financement fondé sur des actifs, gérant environ 42,9 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 mars 2025. L'équipe investit dans l'ensemble de la structure du capital et recherche des opportunités dans de vastes portefeuilles diversifiés dans divers secteurs, notamment le financement spécialisé, le financement par les prêteurs, le crédit-bail d'équipement, les produits structurés, le crédit-bail net, les flux de trésorerie (ex. redevances, licences, frais de gestion) et d'autres investissements axés sur les actifs. En alignant les activités d’investissement d’Ares sur son impact social, les gestionnaires de portefeuille d'Ares et d'Ares Alternative Credit se sont engagés à faire don d’une partie des commissions de performance de la famille de fonds Pathfinder d’Ares Alternative Credit pour soutenir les organisations caritatives mondiales dans le domaine de la santé et de l’éducation.

À propos d'Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE : ARES) est un gestionnaire d’investissement alternatif mondial de premier plan qui offre à ses clients des solutions d’investissement primaires et secondaires complémentaires dans les catégories d’actifs du crédit, de l’immobilier, du capital-investissement et de l’infrastructure. Nous cherchons à fournir des capitaux flexibles pour soutenir les entreprises et créer de la valeur pour nos parties prenantes et au sein de nos communautés. En collaborant avec l’ensemble de nos groupes d’investissement, nous visons à générer des rendements cohérents et attrayants tout au long des cycles du marché. Au 31 mars 2025, la plateforme mondiale d’Ares Management Corporation gérait environ 546 milliards de dollars d’actifs, avec des opérations en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.aresmgmt.com.

