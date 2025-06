Ares Management neemt een minderheidsbelang in Plenitude voor €2 miljard

LONDEN & MILAAN--(BUSINESS WIRE)--Ares Management Corporation (“Ares”) (NYSE: ARES), een vooraanstaande internationale beheerder van alternatieve investeringen, maakte vandaag bekend dat Ares Alternative Credit funds (“Ares Alternative Credit”) een definitief akkoord heeft gesloten voor de overname van een belang van 20% in Plenitude, een leider op gebied van energieovergang in handen van Eni, voor een bedrag van om en bij €2 miljard. Deze vergoeding impliceert een bedrijfswaarde voor Plenitude van meer dan €12 miljard. Voltooiing van deze transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden voor goedkeuring door de regelgevende instanties.

Wereldwijd is Plenitude in meer dan 15 landen actief en integreert een bedrijfsmodel dat een productie van meer dan 4 GW hernieuwbare energie combineert, evenals retail en energieoplossingen.

