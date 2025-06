Il “Corridoio Meridionale”: China Eastern inaugurera la rotta Shanghai–Auckland–Buenos Aires, colmato il vuoto dei voli diretti verso il Sud America

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Il 18 giugno 2025, China Eastern e l’Aeroporto di Auckland Hanno fi'r'ma'to il loro ultimo accordo a Shanghai. Secondo il piano, nel dicembre 2025 China Easten inaugurerà il volo commerciale in partenza dall’Aeroporto internazionale di Shanghai-Pudong, con scalo all’Aeroporto di Auckland, in Nuova Zelanda, fino all’Aeroporto di Buenos Aires-Ministro Pistarini, in Argentina. Alla cerimonia della firma hanno partecipato rappresentanti dei governi di entrambe le parti, esponenti delle imprese e responsabili delle unità interessate.

Il primo ministro della Nuova Zelanda, Christopher Luxon, ha dichiarato che la nuova rotta aperta da China Eastern, che collegherà Auckland con l’Asia e i maggiori centri economici del Sud America, rappresenta un’opportunità entusiasmante per l’espansione dei collegamenti aerei globali. La Nuova Zelanda attuerà una politica di transito senza visto per i passeggeri cinesi che transitano da Auckland.

Sin dalla inaugurazione della tratta verso Auckland nel 2014, China Eastern ha mostrato una crescita costante e positiva nel corso degli anni. Il suo presidente, Wang Zhiqing, ha dichiarato che la compagnia si affiderà sulla sua base principale di Shanghai per accelerare la costruzione di una rete di rotte globali. La nuova rotta diventerà un collegamento importante tra Cina e Nuova Zelanda, e tra l’intera area Asia-Pacifico e il Sud America, contribuendo allo sviluppo della Iniziativa della Via della Seta.

I rappresentanti dell’Aeroporto di Auckland hanno dichiarato di essere molto lieti di essere testimoni alla realizzazione del progetto condiviso del “Corridoio Meridionale”. China Eastern è uno dei partner più importanti dell’Aeroporto di Auckland, perché da tempo ha mantenuto operazioni stabili e ha continuato ad ampliare la propria capacità operativa, diventando oggi la compagnia con il maggior numero di voli sulla rotta Cina–Nuova Zelanda.

La nuova rotta, operata con Boeing 777, opererà con due voli a settimana. Una volta avviata, colmerà il vuoto delle rotte dirette tra Shanghai e il Sud America e diventerà l’unico collegamento diretto tra l’Argentina e la Cina. China Eastern userà il nuovo “Corridorio Meridionale”, facendo scalo in Nuova Zelanda, per ridurre la distanza e i tempi di viaggio: la durata complessiva del viaggio sarà accorciata di almeno 4–5 ore, eliminando inoltre la necessità di cambiare volo. Questo “Corridoio Meridionale” presenta anche un grande vantaggio in termini di fuso orario: durante il transito ad Auckland, i passeggeri dovranno adattarsi solo a un fuso di 4 ore (8 ore in meno rispetto al transito via Europa o Stati Uniti), riducendo notevolmente la fatica del viaggio. Inoltre, China Eastern presenterà richiesta per ottenere i diritti di quinta libertà su questa rotta, il che le consentirà di caricare e scaricare passeggeri e merci durante lo scalo ad Auckland, favorendo così notevolmente gli scambi economici e di persone tra Nuova Zelanda, Cina e Argentina. Attualmente, China Eastern gestisce due collegamenti con l’Aeroporto di Auckland: la rotta dell’Aeroporto internazionale di Shanghai-Pudong e la rotta dell’aeroporto internazionale di Hangzhou-Xiaoshan. Con l’apertura della nuova rotta, la compagnia aumenterà ulteriormente l’investimento sulla capacità delle rotte Cina–Nuova Zelanda, portando i voli Auckland–Shanghai da 7 a 9 frequenze settimanali.

Nota: La rotta è ancora soggetta all’approvazione finale da parte delle autorità competenti.