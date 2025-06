AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a Interplus Re Limited

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado la Calificacion de Fortaleza Financiera de B (Adecuada) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo, por sus siglas en inglés) de “bb+” (Adecuada) a Interplus Re Limited (Interplus) (Barbados). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Interplus reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Interplus es una compañía de reaseguro incorporada bajo las Leyes de Barbados en Agosto 11, 2021, como un Compañía de Seguros con Licencia Clase 2. Interplus es propiedad en un 98% de INTEHO Limited, basada en Barbados. Interplus ofrece productos de reaseguro enfocados principalmente en negocio de propiedad, el cual representa casi el 79% de su cartera de primas brutas, seguido de fianzas y líneas de crédito (12%), accidentes y salud (8%) y el restante (menos del 1%) en vida. Dos tercios del negocio suscrito por Interplus se origina en Latinoamérica y el Caribe, con una moderada concentración en Ecuador (29% de su prima bruta, a diciembre de 2024). El 34% restante de su cartera se distribuye en Asia (25%), África (5%), Europa (4%) y Oceanía (menos del 1%). Interplus alcanzó 34.9 millones de dólares en prima bruta durante 2024, su tercer año de operación. AM Best evalúa el perfil de negocio de Interplus como limitado debido a la reciente creación de la compañía y a su pequeño tamaño dentro de un altamente competitivo mercado global.

La fortaleza de balance de Interplus se evalúa como fuerte, reflejando la volatilidad esperada de una compañía de reciente creación, así como su estrategia de inversión y perfil de riesgo aún en desarrollo. La base de capital de la compañía ha crecido desde su fundación, alcanzando los 25.1 millones de dólares a diciembre de 2024, reflejando dos años de resultados netos positivos y apoyo de los accionistas a través de infusiones de capital significativas. AM Best espera que Interplus continue fortaleciendo su base de capital a través de resultados rentables y un prudente manejo de capital.

Interplus reportó resultados positivos por 16 millones de dólares a Diciembre de 2024. Los ajustes en reservas beneficiaron a los resultados técnicos, permitiendo así un índice combinado de 32%, que se encuentra dentro de los niveles de suficiencia de prima. AM Best espera que Interplus permanezca rentable a través de una adecuada selección de riesgos y gastos estables.

La perspectiva estable refleja la expectativa de AM Best de que Interplus continuará fortaleciendo su base de capital, a través de un prudente manejo de capital y resultados rentables, para sostener su plan de negocios y mantener los niveles de calificación actuales.

Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si el desempeño operativo de Interplus se deteriorara a un punto que ya no respalde la evaluación de adecuado, y las pérdidas debilitaran aún más la fortaleza de balance de la compañía. Acciones positivas de calificación podría ocurrir si Interplus es capaz de fortalecer su capital consistentemente, a través de reinversión de ganancias o de infusiones de capital, demostrando estabilidad en niveles que sustenten las calificaciones actuales, de acuerdo con el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés).

