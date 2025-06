KIKO Milano werkt met Logistics Reply samen om de levering van e-commerce op de UK-markt te versnellen

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Logistics Reply, een bedrijf van de Reply Group gespecialiseerd in innovatieve oplossingen, heeft een partnerschap gesloten met KIKO Milano, het internationale cosmeticamerk dat befaamd is om haar geavanceerde schoonheidsproducten van topkwaliteit, teneinde haar e-commerceactiviteiten in de UK te transformeren.

Met een snelle groei in de UK-markt en een stijgende vraag in online shopping en snelle thuislevering, ondervond KIKO een prangende behoefte om haar activiteiten van de toeleveringsketen te laten evolueren. Om aan deze uitdagingen te voldoen, opende KIKO een nieuwe dark store in Londen en selecteerde Logistics Reply met haar LEA Reply™ Warehouse Management System (WMS) om een meer schaalbare en soepelere logistieke infrastructuur tot stand te brengen. Een dark store is een retaildistributiecentrum dat werkt zoals een traditionele winkel, maar voor het publiek gesloten is en zich uitsluitend op online bestellingen toelegt.

In amper vier maanden tijd, van de kick-off van het project tot zijn go-live, was de dark store volledig operationeel en werd het volledig door het in-house team van KIKO beheerd. Deze nieuwe configuratie heeft de leveringstijden maar ook de beschikbaarheid van producten in de hele regio aanzienlijk verbeterd.

“Onze missie bestaat erin om klanten aangenaam te verrassen met innovatieve, kwaliteitsvolle producten die snel en betrouwbaar worden geleverd,” verklaart Paul Devin, algemeen directeur UK van KIKO. “Dankzij deze oplossing kunnen we onze e-commerce leveringstijden halveren. Tijdens het hele project was Logistics Reply een betrouwbare partner. Hun reactiviteit, aandacht voor onze bedrijfsbehoeften en voortdurende ondersteuning waren voortreffelijk,” gaat Devin verder.

Met een architectuur gebaseerd op microservices, biedt LEA Reply™ de nodige flexibiliteit om een grote verscheidenheid aan magazijnbehoeften, van eenvoudig tot ingewikkeld, te ondersteunen door enkel de strikt nodige services te activeren. Deze modulaire benadering was cruciaal om naadloos af te stemmen op de operationele vereisten van KIKO en zo de snelle opstart van de nieuwe dark store mogelijk te maken, terwijl tegelijk schaalbaarheid voor toekomstige groei verzekerd wordt.

“Onze grondige expertise in e-commerce en flexibele technologiestack stelden ons in staat om een sterk presterende oplossing op maat te leveren,” verklaart Enrico Nebuloni, Executive Partner van Reply. “Het succes van dit project is een getuigenis van de sterke samenwerking tussen onze teams in Italië en de UK, en de kracht om visionair leiderschap met schaalbare innovatie te combineren.”

Dit partnerschap vormt een strategische mijlpaal in KIKO’s ruimere weg naar digitale transformatie en versterkt haar engagement voor operationele uitmuntendheid en een uitzonderlijke klantenervaring.

Voor meer informatie over KIKO’s transformatie en Logistics Reply’s oplossingen van de nieuwe generatie voor de toeleveringsketen, gaat u naar: Delivering Beauty Faster: KIKO Milano’s Logistics Evolution.

KIKO Milano

KIKO MILANO werd in 1997 in Milaan opgericht en heeft sindsdien de manier waarop cosmetica wereldwijd wordt verkocht revolutionair veranderd. KIKO identificeert de belangrijkste schoonheidstrends van het moment en maakt die voor iedereen toegankelijk. Door de kwaliteit en creativiteit geworteld in haar Italiaanse DNA te combineren, heeft KIKO het hart gewonnen van de meest veeleisende en uitlopende schoonheidsfanaten met een eindeloze reeks nuances, tinten en texturen om aan elke professionele en gepersonaliseerde make-upvereiste te voldoen. Het merk heeft meer dan 1250 winkels en is op 70 markten verkrijgbaar.

Logistics Reply

Logistics Reply is een bedrijf van de Reply Group gespecialiseerd in het leveren van geavanceerde software om toeleveringsketens te transformeren, dankzij een mix van modulariteit en verbeterde connectiviteit, om te voldoen aan de dynamische vereisten van moderne magazijnen en logistiek. Onze oplossingen verzekeren een naadloze samenwerking tussen systemen, mensen en machines, die een digitale voetafdruk creëert om geavanceerde automatisering te orchestreren. We optimaliseren de efficiëntie van magazijnen aan de hand van intelligente robotica en bevorderen operationele beslissingen met AI. Op basis van meer dan 25 jaar pionierservaring, begeleiden we klanten in hun digitale transformatie om snelle verwezenlijking van waarde en duurzame kwaliteit te verzekeren.

Ontdek onze innovatieve softwareoplossingen op www.lea-reply.com

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply is een netwerk van hooggespecialiseerde bedrijven die belangrijke Europese industriële groepen in de sectoren telecommunicatie en media, industrie en dienstverlening, bankwezen, verzekeringen en overheidsdiensten ondersteunen om bedrijfsmodellen te ontwerpen en te ontwikkelen die geschikt zijn voor de nieuwe paradigma's van AI, cloud computing, digitale media en het Internet of Things. De dienstverlening van Reply omvat: consulting, systeemintegratie en digitale services. www.reply.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.