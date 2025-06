Experian acelera la migración de AWS para impulsar la innovación con IA generativa

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services, Inc. (AWS), una empresa de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anunció hoy que Experian, empresa global de datos y tecnología, iniciará la siguiente fase de su proceso de migración a la nube y ha seleccionado AWS como su nube preferida. Al aprovechar las avanzadas capacidades de nube de AWS, Experian puede ofrecer soluciones más rápidas y escalables que brindan a sus clientes información más completa y servicios de datos más seguros.

La estrategia de Experian de priorizar la nube, en colaboración con AWS, impulsa la innovación al mejorar el rendimiento, la escalabilidad y la fiabilidad, a la vez que permite a la empresa ofrecer un mejor servicio a sus clientes con productos y soluciones innovadores. Gracias a la migración de procesadores centrales y la movilización de múltiples servidores locales a la nube, Experian puede centralizar sus plataformas tecnológicas en la nube y utilizar sus datos para generar información más exhaustiva y capacidades predictivas. Gracias a la robusta infraestructura de AWS, Experian puede adaptarse rápidamente a las cambiantes necesidades de los clientes para garantizar un manejo seguro y eficiente de los datos.

Como parte de este nuevo acuerdo estratégico de 10 años, Experian ha seleccionado a AWS como socio estratégico para la inteligencia artificial (IA) generativa, con el desarrollo de más de 100 casos de uso de IA generativa. Esta colaboración impulsará la eficiencia operativa, democratizará las tecnologías de datos para los empleados y desarrollará nuevas ofertas de análisis crediticio y financiero. Con la integración de la IA generativa, Experian simplifica el complejo proceso de migración de bases de datos, automatiza y optimiza la transferencia de grandes conjuntos de datos, reduce el tiempo de inactividad, mejora la precisión de los datos y consolida su posición como líder en la industria global de datos y tecnología.

“Es un placer para AWS asociarse con Experian para aprovechar oportunidades que impulsen la innovación, aumenten la agilidad y aceleren su modernización”, afirmó Scott Mullins, director general de Servicios Financieros Mundiales de AWS. “Experian, a medida que construye plataformas de datos inteligentes, desarrolla aplicaciones de vanguardia con IA generativa y obtiene información en tiempo real, demuestra cómo las organizaciones pueden reinventar sus operaciones manteniendo la seguridad, el cumplimiento normativo y la resiliencia a gran escala”.

“Las migraciones iniciales nos aportaron mejoras en el rendimiento, seguridad y fiabilidad, lo que facilitó la decisión de avanzar un paso más y adoptar una estrategia centrada en la nube”, afirmó Rodrigo Rodrigues, director de tecnología de Experian. “Tener nuestros datos fácilmente disponibles en la nube nos permite invertir en nuevas capacidades como la IA generativa y desarrollar productos y soluciones para nuestros clientes con seguridad comprobada. Al migrar a AWS, hemos reducido nuestro tiempo de procesamiento de datos en un 60 %, hemos mejorado nuestra capacidad de lanzamiento de nuevos productos de meses a semanas y ahora podemos analizar datos crediticios en tiempo real para brindar un mejor servicio a nuestros clientes”.

Al aprovechar los robustos controles de seguridad de AWS y sus avanzadas capacidades de detección y mitigación de amenazas, Experian puede garantizar los más altos niveles de protección de datos y cumplimiento normativo. Juntos, Experian y AWS se comprometen a crear experiencias transformadoras que beneficien tanto a empresas como a consumidores, impulsando el crecimiento, la confianza y la innovación en el panorama digital.

