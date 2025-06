Experian accélère sa migration vers AWS pour stimuler l’innovation grâce à l’IA générative

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société d’Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), a annoncé aujourd’hui qu’Experian, une société mondiale spécialisée dans les données et les technologies, entame la prochaine phase de sa migration vers le cloud et a choisi AWS comme cloud privilégié. En tirant parti des capacités de cloud avancées d’AWS, Experian peut fournir des solutions plus rapides et évolutives qui offrent à ses clients des informations plus approfondies et des services de données plus sécurisés.

La stratégie d’Experian axée sur le cloud, en partenariat avec AWS, accélère l’innovation en améliorant les performances, l’évolutivité et la fiabilité, tout en permettant à l’entreprise de mieux servir ses clients avec des produits et des solutions innovants. En migrant ses ordinateurs centraux et en transférant plusieurs serveurs sur site vers le cloud, Experian est en mesure de centraliser ses plateformes technologiques dans le cloud et d’utiliser ses données pour obtenir des informations plus approfondies et des capacités prédictives. Grâce à l’infrastructure robuste d’AWS, Experian peut s’adapter rapidement à l’évolution des besoins de ses clients, tout en garantissant un traitement sécurisé et efficace des données.

Dans le cadre de ce nouvel accord stratégique de 10 ans, Experian a choisi AWS comme partenaire stratégique pour l’intelligence artificielle (IA) générative, développant plus de 100 cas d’utilisation d’IA générative. Cette collaboration permettra d’améliorer l’efficacité opérationnelle, de démocratiser les technologies de données pour les employés et de développer de nouvelles offres d’analyse financière et de crédit. Grâce à l’intégration de l’IA générative, Experian harmonise le processus complexe de migration des bases de données, automatise et optimise le transfert de vastes ensembles de données, réduit les temps d’arrêt, améliore la précision des données et renforce encore sa position de leader dans le secteur mondial des données et des technologies.

« AWS est ravi de s’associer à Experian pour tirer profit d’opportunités qui stimulent l’innovation, augmentent l’agilité et accélèrent leur modernisation », déclare Scott Mullins, directeur général des services financiers mondiaux chez AWS. « En créant des plateformes de données intelligentes, en développant des applications de pointe avec l’IA générative et en obtenant des informations en temps réel, Experian montre comment les organisations peuvent réinventer leurs opérations tout en maintenant la sécurité, la conformité et la résilience à grande échelle. »

« Nos premières migrations nous ont permis d’améliorer les performances, la sécurité et la fiabilité, ce qui nous a incités à franchir une étape supplémentaire et à adopter une stratégie axée sur le cloud », déclare Rodrigo Rodrigues, directeur technique chez Experian. « Le fait que nos données soient facilement accessibles dans le cloud nous permet d’investir dans de nouvelles capacités telles que l’IA générative et de proposer à nos clients des produits et des solutions avancés dont la sécurité est éprouvée. En passant à AWS, nous avons réduit notre temps de traitement des données de 60 %, amélioré notre capacité à lancer de nouveaux produits en quelques semaines au lieu de plusieurs mois, et pouvons désormais analyser les données de crédit en temps réel afin de mieux servir nos clients. »

En tirant parti des contrôles de sécurité robustes et des capacités avancées de détection et d’atténuation des menaces d’AWS, Experian peut garantir les plus hauts niveaux de protection des données et de conformité réglementaire. Ensemble, Experian et AWS s’engagent à créer des expériences transformatrices qui profitent à la fois aux entreprises et aux consommateurs, favorisant la croissance, la confiance et l’innovation dans le paysage numérique.

À propos d'Amazon Web Services

Depuis 2006, Amazon Web Services est le cloud le plus complet et le plus largement adopté au monde. AWS n’a cessé d’étendre ses services pour prendre en charge pratiquement toutes les charges de travail de cloud et propose désormais plus de 240 services complets de calcul, stockage, bases de données, mise en réseau, analyse, apprentissage automatique et intelligence artificielle (IA), Internet des objets (IoT), mobile, sécurité, hybride, développement, déploiement et gestion d’applications et de médias à partir de 117 zones de disponibilité dans 37 régions géographiques, avec des plans annoncés pour 13 zones de disponibilité supplémentaires et quatre régions AWS supplémentaires au Chili, en Nouvelle-Zélande, au Royaume d’Arabie saoudite et dans le cloud souverain européen AWS. Des millions de clients, y compris les startups à la croissance la plus rapide, les plus grandes entreprises et les principales agences gouvernementales font confiance à AWS pour alimenter leur infrastructure, devenir plus agiles et réduire les coûts. Pour en savoir plus sur AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com.

À propos d'Amazon

Amazon est guidé par quatre principes : l'obsession client plutôt que la focalisation sur la concurrence, la passion de l’invention, l’engagement envers l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Amazon s’efforce d’être l’entreprise la plus centrée sur le client au monde, le meilleur employeur au monde et le lieu de travail le plus sûr au monde. Avis clients, achats en 1 clic, recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, technologie Just Walk Out, Amazon Studios et The Climate Pledge font partie des solutions lancées par Amazon. Pour plus de renseignements, veuillez consulter amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

À propos d’Experian

Experian est une société internationale de données et de technologie qui offre des opportunités aux particuliers et aux entreprises du monde entier. Nous contribuons à la redéfinition des pratiques de prêt, à la détection et à la prévention des fraudes, à la simplification des prestations sanitaires, à la fourniture de solutions de marketing numérique et à une meilleure compréhension du marché automobile, tout cela grâce à notre combinaison unique de données, d'analyses et de logiciels. Nous aidons également des millions de personnes à atteindre leurs objectifs financiers et à économiser du temps et de l'argent.

Nous sommes présents sur de nombreux marchés, des services financiers aux services de santé, en passant par l'automobile, l'agrofinance, l'assurance et bien d'autres segments industriels.

Nous investissons dans des personnes talentueuses et dans les nouvelles technologies de pointe afin de libérer le potentiel des données et d’innover. Société cotée à l’indice FTSE 100 de la Bourse de Londres (EXPN), nous employons 23 300 personnes dans 32 pays. Notre siège social est situé à Dublin, en Irlande. Pour en savoir plus, rendez-vous sur experianplc.com.

