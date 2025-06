Helm.ai kündigt Level 3-System für die Erkennung von städtischen Umgebungen mit ISO 26262-Komponenten an

REDWOOD CITY, Kalif.--(BUSINESS WIRE)--Helm.ai ist ein führender Anbieter von fortschrittlicher KI-Software für hochwertiges ADAS, autonomes Fahren und Robotik. Heute hat das Unternehmen Helm.ai Vision vorgestellt, ein System auf Produktionsebene für die Erkennung von städtischen Umgebungen für Level 2+ und Level 3 autonomes Fahren in Fahrzeugen für den Massenmarkt. Helm.ai Vision bietet genaue, zuverlässige und umfassende Erkennung und stellt für Automobilproduzenten eine skalierbare, kosteneffiziente Lösung für städtisches Fahren dar.

Bewertet von UL Solutions, hat Helm.ai ASPICE Capability Level 2 für seine Engineering-Prozesse erhalten und für Komponenten des Erkennungssystems die Anforderungen für ISO 26262 ASIL-B(D) erfüllt, die als Software Safety Elements out of Context (SEooC) für Level 2+ Systeme geliefert werden. Die ASIL-B(D)-Zertifizierung bestätigt, dass diese SEooC-Komponenten in Fahrzeugsysteme auf Produktionsniveau integriert werden können, so wie im Sicherheitshandbuch dargelegt. ASPICE Level 2 ist ein Beweis für die strukturierte und kontrollierte Entwicklungspraktiken von Helm.ai.

Gebaut mit Helm.ai’s eigener Deep Teaching™ Technologie, bietet Helm.ai Vision einen erweiterten Rundblick, wodurch der Bedarf an HD-Karten und Lidar-Sensoren für bis Level 2+ Systeme geringer ist und autonomes Fahren bis Level 3 ermöglicht. Deep Teaching™ nutzt umfassendes, unbeaufsichtigtes Lernen durch Daten über reales Fahren, was die Abhängigkeit von teuren, manuell steuerbaren Datensets verringert. Das System meistert die Komplexität von Fahren in städtischen Umgebungen in unterschiedlichen internationalen Regionen, wie zum Beispiel dichter Verkehr, unterschiedliche Straßenverhältnisse sowie unberechenbares Verhalten von Fußgängern und Fahrzeugen. Es bietet 3D-Objektentdeckung in Echtzeit, komplette semantische Segmentierung und Multi-Kamera-Rundblickfusion. So kann das Fahrzeug seine Umgebung präzise deuten.

Darüber hinaus generiert Helm.ai Vision eine Bird’s-Eye View (BEV)-Wiedergabe durch die Fusion des Inputs zahlreicher Kameras in eine einheitliche Raumkarte. Diese BEV-Darstellung ist entscheidend für die Verbesserung der Downstream-Leistung der Module für die Vorhersage von Absichten und Planung.

Helm.ai Vision weist ein modulares Design auf und ist optimiert für die Bereitstellung auf führenden Automobil-Hardwareplattformen, wie zum Beispiel Nvidia, Qualcomm, Texas Instruments und Ambarella. Helm.ai Vision wurde bereits für die Massenproduktion validiert und ist vollkompatibel mit dem End-to-End (E2E) Helm.ai Driver Stack für die Wegplanung. Der Validierungsaufwand ist geringer und die Interpretationsfähigkeit höher, wodurch die Bereitstellung von kompletten KI-Software-Stacks optimiert wird.

„Stabile Erkennung des städtischen Umfelds, was in der BEV-Fusion kulminiert, ist der entscheidende Faktor für fortschrittliche Autonomie,” sagte Vladislav Voroninski, CEO und Gründer von Helm.ai. „Helm.ai Vision meistert das gesamte Spektrum der Erkennung, das für hochwertiges Level 2+ und Level 3 autonomes Fahren mit Systemen auf Produktionsniveau erforderlich ist. So sind Automobilhersteller in der Lage, eine Vision-first-Lösung mit hoher Präzision und niedriger Latenz bereitzustellen. Mit Helm.ai Vision stellen wir unsere modulare Herangehensweise vor, die den Validierungsaufwand verringert und die Interpretationsfähigkeit erhöht. Deshalb ist unser System bestens geeignet für die Massenproduktion in softwaregesteuerten Fahrzeugen.”

Über Helm.ai

Helm.ai entwickelt KI-Software der kommenden Generation für ADAS, autonomes Fahren und Robotik. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Redwood City, CA. Die Mission ist es, skalierbares autonomes Fahren zu verwirklichen. Helm.ai bietet komplette Stacks für Echtzeit-KI-Lösungen, einschließlich neuraler Netzwerke für Highways und städtisches Fahren, End-to-End autonome Systeme sowie Validierungs- und Entwicklungs-Tools, die auf Deep Teaching™ und generativer KI basieren. Das Unternehmen arbeitet mit globalen Automobilherstellern in Projekten mit Bezug zur Produktion zusammen. Mehr Informationen über Helm.ai, einschließlich Produkte, SDK und Karrierechancen, finden Sie unter: https://helm.ai.

