KIKO Milano kooperiert mit Logistics Reply, um E-Commerce-Lieferungen auf dem britischen Markt zu beschleunigen

TURIN, Italien--(BUSINESS WIRE)--Logistics Reply, der Spezialist für digitale Supply-Chain-Lösungen in der Reply Gruppe, ist eine Kooperation mit KIKO Milano eingegangen. KIKO Milano ist eine international bekannte Kosmetikmarke, die für ihre hochwertigen und trendsetzenden Beauty-Produkte steht. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die E-Commerce-Aktivitäten von KIKO in Großbritannien weiter auszubauen und effizienter zu gestalten.

Angesichts der stark wachsenden Nachfrage nach schnellen Online-Lieferungen in Großbritannien hat sich KIKO dazu entschieden, seine Logistik grundlegend zu optimieren. Zu diesem Zweck eröffnete das Unternehmen einen sogenannten Dark Store in London und implementierte das Warehouse-Management-System LEA Reply™ von Logistics Reply. Diese Lösung ist auf Skalierbarkeit und Flexibilität ausgelegt. Ein Dark Store ist ein Einzelhandelslager, das wie ein klassisches Geschäft organisiert ist, jedoch nicht öffentlich zugänglich ist und ausschließlich der Abwicklung von Online-Bestellungen dient.

Bereits vier Monate nach Projektstart nahm der neue Standort den Betrieb auf, der vollständig durch das Inhouse-Team von KIKO betrieben wird. Die neue Struktur verkürzt die Lieferzeiten deutlich und verbessert die Produktverfügbarkeit im gesamten Vertriebsgebiet.

„Unsere Mission ist es, unsere Kunden mit innovativen, hochwertigen Produkten schnell und zuverlässig zu versorgen“, kommentiert Paul Devin, Managing Director UK bei KIKO. „Durch diese Lösung konnten wir unsere E-Commerce-Lieferzeiten halbieren. Logistics Reply war während des gesamten Projekts ein zuverlässiger Partner. Sie haben schnell und umfassend auf unsere Anforderungen reagiert und uns kontinuierlich unterstützt.“

Mit seiner Microservices-Architektur bietet LEA Reply™ die notwendige Flexibilität, um unterschiedlichste Lagerprozesse – von einfach bis hochkomplex – zu unterstützen. Dazu werden genau die benötigten Module aktiviert. Dieser modulare Aufbau war entscheidend, um die Lösung optimal an die operativen Abläufe von KIKO anzupassen und eine schnelle Inbetriebnahme sowie langfristige Skalierbarkeit zu gewährleisten.

Enrico Nebuloni, Executive Partner bei Reply erklärt: „Dank unserer E-Commerce-Expertise und unserer modularen Technologieplattform konnten wir eine maßgeschneiderte, leistungsfähige Lösung bereitstellen. Der Erfolg dieses Projekts ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit unserer Teams in Italien und Großbritannien und zeigt, was möglich ist, wenn visionäre Führung auf skalierbare Innovation trifft.“

Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein in der digitalen Transformation von KIKO. Sie unterstreicht das Engagement des Unternehmens für effiziente Prozesse und herausragende Kundenerlebnisse.

Weitere Informationen zur digitalen Transformation von KIKO und zu den Supply-Chain-Lösungen von Logistics Reply.

KIKO Milano

KIKO MILANO wurde 1997 in Mailand gegründet und hat seitdem den weltweiten Verkauf von Kosmetikprodukten revolutioniert. Das Unternehmen setzt auf die wichtigsten Beauty-Trends und macht sie für alle zugänglich. Mit der Kombination aus Qualität und Kreativität, die in der italienischen DNA verwurzelt sind, hat KIKO selbst die anspruchsvollsten Beauty-Fans mit einer umfassenden Auswahl an Farbtönen, Nuancen und Texturen überzeugt. Damit erfüllt die Marke alle professionellen und individuellen Make-up-Wünsche. Die Marke ist mit mehr als 1.250 Geschäften in 70 Märkten vertreten.

Logistics Reply

Logistics Reply bietet innovative Softwarelösungen für die effiziente und vernetzte digitale Supply Chain, in der verschiedene Partner, Systeme, Mensch und Maschine nahtlos zusammenarbeiten und dabei die neuesten technologischen Konzepte wie KI, Robotik, Wearables und IoT nutzen. Logistics Reply begleitet seine Kunden bei ihrer Transformation und bringt über 20 Jahre Erfahrung und fundiertes Wissen zu Technologien und Supply-Chain-Prozessen ein, um Time-to-Value zu beschleunigen und Qualität nachhaltig zu sichern. www.reply.com/logistics-reply/de

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Als Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch die neuen Modelle von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratungs-, Systemintegrations- und digitale Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie dem öffentlichen Sektor. www.reply.com