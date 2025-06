KIKO Milano faz parceria com Logistics Reply para acelerar entregas de e-commerce no mercado do Reino Unido

TURIM, Itália--(BUSINESS WIRE)--A Logistics Reply, empresa do grupo Reply especializada em soluções inovadoras para a cadeia de suprimentos, firmou parceria com a KIKO Milano, marca global de cosméticos reconhecida por seus produtos de beleza de alta qualidade e tecnologia avançada, para transformar suas operações de e-commerce no Reino Unido.

Com o rápido crescimento do mercado britânico e a crescente demanda por compras online com entregas rápidas em domicílio, a KIKO identificou a necessidade de evoluir suas operações logísticas. Para enfrentar esses desafios, a empresa abriu um novo dark store em Londres e escolheu a Logistics Reply, com seu Sistema de Gestão de Armazém LEA Reply™ (WMS), para construir uma infraestrutura logística mais ágil e escalável. Um dark store é um centro de distribuição que funciona como uma loja tradicional, porém fechado ao público, dedicado exclusivamente ao atendimento de pedidos online.

Em apenas quatro meses, desde o início do projeto até a operação completa, o dark store estava totalmente funcional e gerenciado pela equipe interna da KIKO. Essa nova estrutura melhorou significativamente os prazos de entrega e a disponibilidade dos produtos na região.

“Nossa missão é encantar os clientes com produtos inovadores e de alta qualidade, entregues com rapidez e confiabilidade”, disse Paul Devin, Managing Director UK da KIKO. “Essa solução nos permitiu reduzir pela metade os prazos de entrega do e-commerce. A Logistics Reply foi uma parceira confiável durante todo o projeto, com resposta rápida, atenção às nossas necessidades e suporte contínuo excepcionais,” acrescentou Devin.

Com sua arquitetura baseada em microserviços, o LEA Reply™ oferece flexibilidade para atender às diversas demandas dos armazéns, desde operações simples até as mais complexas, ativando apenas os serviços necessários. Essa abordagem modular foi fundamental para alinhar perfeitamente às necessidades operacionais da KIKO, permitindo o rápido lançamento do dark store e garantindo escalabilidade para o crescimento futuro.

“Nossa profunda expertise em e-commerce e nossa tecnologia flexível nos permitiram entregar uma solução personalizada e de alto desempenho,” afirmou Enrico Nebuloni, Executive Partner da Reply. “O sucesso deste projeto é um testemunho da forte colaboração entre nossas equipes na Itália e no Reino Unido, e do poder de unir liderança visionária com inovação escalável.”

Essa parceria representa um marco estratégico na ampla jornada de transformação digital da KIKO e reforça seu compromisso com a excelência operacional e uma experiência de cliente excepcional.

Para saber mais sobre a transformação da KIKO e as soluções de cadeia de suprimentos de última geração da Logistics Reply, visite: Delivering Beauty Faster: KIKO Milano’s Logistics Evolution

Sobre a KIKO Milano

Fundada em 1997 em Milão, a KIKO MILANO revolucionou a forma como cosméticos são vendidos no mundo. A marca identifica as principais tendências de beleza e as torna acessíveis a todos. Combinando qualidade e criatividade enraizadas no DNA italiano, a KIKO conquistou consumidores exigentes com uma vasta gama de tons, cores e texturas para atender a todos os perfis profissionais e personalizados de maquiagem. A marca conta com mais de 1250 lojas e está presente em 70 mercados.

Sobre a Logistics Reply

A Logistics Reply é a empresa do grupo Reply especializada em entregar software de ponta para transformar cadeias de suprimentos, combinando modularidade e conectividade aprimorada para atender às demandas dinâmicas da logística e gestão de armazéns modernos. Nossas soluções garantem colaboração perfeita entre sistemas, pessoas e máquinas, criando um ambiente digital que orquestra automação avançada. Otimizamos a eficiência dos armazéns com robótica inteligente e melhoramos a tomada de decisões operacionais com inteligência artificial. Com mais de 25 anos de experiência pioneira, conduzimos nossos clientes na transformação digital, assegurando valor rápido e qualidade duradoura.

Conheça nossas soluções inovadoras em www.lea-reply.com.

Reply

Reply Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] é especializada no design e implementação de soluções baseadas em novos canais de comunicação e mídia digital. Como uma rede de empresas altamente especializadas, a Reply define e desenvolve modelos de negócios habilitados pelos novos modelos de IA, big data, computação em nuvem, mídia digital e internet das coisas. A Reply fornece consultoria, integração de sistemas e serviços digitais para organizações em telecomunicações e mídia; indústria e serviços; bancos e seguros; e setores públicos. www.reply.com