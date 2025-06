Hoffmann Green étend sa présence en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie avec la signature d’un partenariat stratégique avec GBMP Bâtiment, acteur régional de premier plan

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat stratégique pluriannuel avec GBMP Bâtiment, entreprise générale de bâtiment de référence en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

GBMP Bâtiment évolue au sein du Groupe GB, acteur historique du bâtiment et de l’aménagement reconnu pour la polyvalence de ses métiers : gros œuvre, couverture, étanchéité, charpente bois, électricité, serrurerie, métallerie, agencement intérieur, désamiantage, déconstruction, promotion immobilière, traitement et valorisation des déchets. Spécialisée dans les travaux tous corps d’état, la conception-réalisation d’opérations clé en main, le gros œuvre (logements, bâtiments industriels, fonctionnels ou tertiaires), la réhabilitation ou encore la maintenance, GBMP Bâtiment a livré 40 chantiers en 2024, confirmant son rôle de constructeur de premier plan en Nouvelle Aquitaine et Occitanie.

Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale, certifiée RSE ISO 26000, QSE ISO 9001, 14 001, 45 001 et membre du réseau ETHIBAT, GBMP Bâtiment s’est naturellement tournée vers les ciments 0 % clinker de Hoffmann Green pour concilier performance environnementale et qualité technique des ouvrages. Ce partenariat lui permet d’intégrer de manière croissante ces solutions bas carbone dans ses futures réalisations.

Ce nouvel accord s’inscrit pleinement dans la stratégie de Hoffmann Green, en étendant son maillage territorial, en accélérant la distribution de ses ciments 0 % clinker et en renforçant sa contribution à la décarbonation du secteur de la construction dans le sud de la France. Ce partenariat témoigne une nouvelle fois de l’attractivité croissante de ses solutions innovantes auprès des acteurs du bâtiment désireux d’allier performance environnementale et excellence technique

Julien Blanchard et David Hoffmann, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « La signature de ce partenariat avec GBMP Bâtiment est stratégique pour Hoffmann Green. Elle étend notre présence dans des régions dynamiques et engagées comme la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie, tout en renforçant notre réseau de partenaires, moteur de la forte dynamique commerciale engagée depuis le début de l’année 2025. »

Pierre Gatimel, Directeur Général de GBMP Bâtiment et du Groupe GB, ajoute : « En tant qu’acteur engagé pour une construction responsable, nous avons trouvé dans Hoffmann Green un partenaire à la hauteur de nos ambitions grâce à ses solutions innovantes de ciment 0% clinker. Ce partenariat reflète notre volonté de bâtir durablement, avec des matériaux de nouvelle génération, respectueux de l’environnement, sans faire de compromis sur la qualité technique. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE GBMP Bâtiment

Fondée en 1998 par Bernard Gatimel, GBMP Bâtiment est l’entreprise fondatrice du Groupe GB. Grâce à la diversité et la solidité de ses compétences dans le domaine de la construction, elle s’est imposée comme un « bâtisseur de confiance » en région Nouvelle Aquitaine et Occitanie, où elle figure aujourd’hui parmi les acteurs de référence du secteur.

GBMP Bâtiment est spécialisée dans l’entreprise générale, la conception et réalisation d’opérations clé en main, les travaux de gros œuvre (logements, bâtiments industriels, fonctionnels ou tertiaires), la réhabilitation, le pilotage et la coordination TCE, le marché global de performance énergétique, les travaux de proximité, la maintenance, ainsi que les services VRD.

Intégrée au sein du Groupe GB, GBMP bénéficie d’un large spectre de savoir-faire complémentaires : gros œuvre, travaux tous corps d’état, agencement, couverture, étanchéité, charpente bois, électricité, CVC, serrurerie, métallerie, désamiantage, déconstruction, promotion immobilière, montage d’opérations, traitement et valorisation des déchets. Cette polyvalence lui permet d’intervenir efficacement sur des projets complexes et ambitieux.

Pour plus d’informations : https://groupe-gb.fr/gbmp/