Sigma7 gibt Partnerschaft mit R24 International bekannt, um die Überwachung der Reisesicherheit zu verbessern

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Sigma7, ein weltweit führender Anbieter von Risikomanagement- und Resilienzplanungslösungen, hat heute eine strategische Partnerschaft mit R24 International bekannt gegeben, die darauf abzielt, die Überwachung der Reisesicherheit und Warnmeldungen für Unternehmen weltweit zu verbessern. Durch diese Zusammenarbeit erhalten die Kunden von Sigma7 Zugang zu fortschrittlichen Funktionen für die Reiseverfolgung und -überwachung, mit denen Unternehmen selbst in komplexesten Umgebungen operative Risiken angemessen managen und ihre Teams schützen können.

Durch die Integration seiner Expertise in den Bereichen Risikobewertung und Echtzeit-Bedrohungsanalyse mit dem hochmodernen Duty-of-Care-Modul von R24 International möchte Sigma7 einen umfassenden Überblick über potenzielle Risiken bieten, die sich auf Geschäftsreisen auswirken könnten. Von geopolitischen Unsicherheiten bis hin zu Umweltgefahren – Bedrohungen entwickeln sich ständig weiter, und die Anforderungen an die Sicherheit von Geschäftsreisen steigen. Die neue Partnerschaft zeichnet sich durch eine innovative Kombination aus Technologie, Echtzeit-Risikobewertungen, gezielter Kommunikation und globalem Support vor Ort aus, um sicherzustellen, dass reisende Mitarbeiter und relevante Vermögenswerte jederzeit geschützt sind.

Diese Partnerschaft erweitert auch die Funktionen von Sigma7 im Bereich Reisemanagement erheblich und ermöglicht eine lückenlose Überwachung der Personalbewegungen durch zentralisierte Planung, Routenrisikoanalyse, standortbasierte Check-ins und Eskalationsprotokolle in Echtzeit. Ob für den täglichen Pendelverkehr oder für missionskritische Einsätze – Sigma7 bietet integrierte Lösungen, die einen sicheren Transport in allen Phasen der Reise gewährleisten.

Zur Unterstützung seiner Reisemanagement-Kompetenzen bietet Sigma7 auch integrierte taktische Sicherheits- und Logistiklösungen an – von sicherem Transport und Personenschutz bis hin zu medizinischer Versorgung, Dolmetscherdiensten und Koordination vor Ort. Diese Ressourcen sind für Kunden, die in risikoreichen oder abgelegenen Umgebungen tätig sind, von entscheidender Bedeutung, da sie einen sicheren Transport, die Aufrechterhaltung des Betriebs und eine schnelle Reaktion bei eskalierenden Situationen ermöglichen.

„Dank unserer Zusammenarbeit mit R24 International kann Sigma7 seinen Kunden, die sich an risikoreichen Reisezielen aufhalten, eine neue Dimension proaktiver Reisesicherheit bieten“, erklärte Owen Belman, CEO von Sigma7. „Durch die Kombination der robusten Tools für Bedrohungsinformationen von Sigma7 mit der Echtzeit-Überwachungs- und Reaktionsplattform von R24 International können Unternehmen neu auftretende Situationen schneller als je zuvor verfolgen und darauf reagieren, was ihnen ein unvergleichliches Maß an Sicherheit und Zuversicht bietet.“

Der Software-as-a-Service-Ansatz von R24 International für das Reisemanagement bietet eine nahtlose Schnittstelle, über die Kunden mehrere Reisende überwachen, sofortige betriebsrelevante Benachrichtigungen erhalten und bei Vorfällen umgehend Unterstützung koordinieren können. Dieser Integrationsgrad ist besonders wichtig für Branchen mit erhöhten Risiken, darunter Verteidigung, Logistik, Fertigung, Energie und humanitäre Hilfe. Durch die Zentralisierung von Reisedaten und Risikoinformationen fördert die Partnerschaft eine ganzheitliche Sicherheitsstrategie, die sowohl routinemäßige Anforderungen des Reisemanagements als auch unerwartete Krisenszenarien berücksichtigt.

Das kontinuierliche Engagement von Sigma7, globale Organisationen bei der Resilienzplanung, -aufklärung und -schulung zu unterstützen, wird durch diese neue Partnerschaft weiter gestärkt. Die Initiative verdeutlicht die Kernwerte von Sigma7: Innovation, Kundenorientierung und die Erzielung überlegener Risikoergebnisse. Angesichts der sich wandelnden regulatorischen, geopolitischen und technologischen Rahmenbedingungen ist die Einführung umfassender Sicherheitsmaßnahmen für Geschäftsreisen zu einem wesentlichen Bestandteil der Kontinuitätsplanung geworden.

Über Sigma7

Sigma7 ist ein globales Risikomanagementunternehmen, das sich auf Resilienz, Schulungen, Echtzeit-Bedrohungsinformationen und Dienstleistungen zur Geschäftskontinuitätsplanung spezialisiert hat. Mit über 500 Schulungsmodulen, zertifizierten digitalen Schulungen und Teams vor Ort in mehr als 80 Ländern bietet Sigma7 einen technologisch fortschrittlichen Ansatz, der jahrzehntelanges Fachwissen nutzt, um messbare Ergebnisse für Kunden in verschiedenen risikoreichen Branchen zu erzielen. Durch die nahtlose Integration von Risikovorsorge und -reaktion in die allgemeine Geschäftsstrategie bietet Sigma7 Unternehmen weltweit Wettbewerbsvorteile und Betriebssicherheit.

