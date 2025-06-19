Experian加速迁移至AWS以推动生成式人工智能创新

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) 子公司Amazon Web Services, Inc. (AWS) 今日宣布全球数据与科技公司Experian已启动云迁移的下一阶段，并选择AWS作为其首选云平台。利用AWS的先进云计算能力，Experian能够提供更快、更具可扩展性的解决方案，为客户提供更深入的洞察和更安全的数据服务。

Experian与AWS合作的云优先策略通过提升性能、可扩展性和可靠性加速创新，同时使公司能够以创新产品与解决方案更好地服务客户。通过迁移主机计算机并将其多个本地服务器迁移至云端，Experian能够将技术平台集中于云端，并利用数据驱动更深入的洞察与预测能力。借助AWS强大的基础设施，Experian能够快速适应不断变化的客户需求，确保数据处理的安全性和效率。

作为这一为期10年的全新战略协议的一部分，Experian已将AWS选为其生成式人工智能（AI）的战略合作伙伴，开发了超过100个生成式AI用例。这一合作将推动运营效率，使员工能够更广泛地使用数据技术，并开发新的信用和财务分析服务。通过整合生成式AI，Experian正在简化数据库迁移的复杂流程，自动化并优化大规模数据集的传输，减少停机时间，提高数据准确性，并进一步巩固其在全球数据和技术行业中的领导地位。

AWS全球金融服务部董事总经理Scott Mullins表示：“AWS很高兴与Experian合作，释放推动创新、提高敏捷性并加速其现代化的机会。随着构建智能数据平台、开发基于生成式AI的前沿应用并获取实时洞察，Experian展示出企业如何在保持安全、合规和弹性的同时，规模化重塑运营模式。”

Experian首席技术官Rodrigo Rodrigues表示：“我们的初始迁移带来了性能、安全性和可靠性的提升，使我们迫不及待地想要更进一步，大力推行云优先战略。将数据置于云端随时可用，使我们能够投资于生成式AI等新能力，并为客户提供安全性经过验证的先进产品与解决方案。迁移至AWS后，我们的数据处理时间缩短了60%，新产品上市周期从数月缩短至数周，并可实时分析信用数据以更好地服务客户。”

利用AWS强大的安全控制措施和先进的威胁检测与缓解能力，Experian能够确保最高级别的数据保护和监管合规性。Experian与AWS携手致力于打造能够使企业和消费者受益的变革性体验，推动数字领域中的增长、信任与创新。

关于Amazon Web Services

自2006年以来，Amazon Web Services一直是世界上最全面并被最广泛采用的云服务。AWS一直在不断扩展其服务，以支持几乎任何工作负载，现在37个地理区域的117个可用区中拥有240多项功能齐全的服务，用于计算、存储、数据库、网络、分析、机器学习和人工智能(AI)、物联网(IoT)、移动、安全、混合、媒体和应用程序开发、部署和管理，并已宣布计划在智利、新西兰、沙特阿拉伯王国和AWS欧洲主权云增加13个可用区和4个AWS区域。数以百万计的客户，包括发展最快的初创公司、大型企业和领先的政府机构都信任AWS为其基础设施提供动力，使其变得更加敏捷，并降低成本。如需了解有关AWS的更多信息，请访问：aws.amazon.com。

关于Amazon

Amazon遵循四大原则：以客户为中心而非以竞争对手为中心、对发明的热情、对卓越运营的承诺以及长期思考。Amazon努力成为全球最以客户为中心的公司、全球最佳雇主以及全球最安全的工作场所。客户评论、一键购物、个性化推荐、Prime、Fulfillment by Amazon、AWS、Kindle Direct Publishing、Kindle、Career Choice、Fire平板电脑、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out技术、Amazon Studios和《气候宣言》都由Amazon开创。如需了解更多信息，请访问 amazon.com/about 并关注@AmazonNews。

关于Experian

Experian是一家全球性的数据和技术公司，致力于为世界各地的人们和企业创造机会。我们利用独特的数据、分析和软件组合，帮助重新定义贷款实践、揭露和预防欺诈、简化医疗保健、提供数字营销解决方案，以及深入洞察汽车市场。我们还协助数百万人实现他们的财务目标，帮助他们节省时间和金钱。

我们的业务覆盖一系列市场，从金融服务到医疗保健、汽车、农业金融、保险以及更多细分行业。

我们投资于优秀人才和先进的新技术，以释放数据的力量并进行创新。作为一家在伦敦证券交易所(EXPN)上市的富时100指数公司，我们在32个国家/地区拥有一支23,300人的团队。我们的公司总部位于爱尔兰都柏林。如需了解更多信息，请访问：experianplc.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。