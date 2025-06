Au Salon du Bourget 2025, ATR a signé un protocole d’accord avec ATOBA Energy visant à améliorer l’accès des compagnies aériennes régionales aux SAF et relever les principaux défis liés à l’approvisionnement.

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Au Salon du Bourget 2025, ATR et l’agrégateur français de SAF ATOBA Energy ont signé un protocole d’accord afin d’étudier les moyens de faciliter et d’accélérer l’adoption des carburants durables pour l’aviation (SAF) par les exploitants d’ATR. Ce partenariat stratégique renforce l’engagement d’ATR à aider ses opérateurs à bénéficier de vols à faibles émissions, en particulier ceux qui ne disposent pas d’options d’approvisionnement direct en SAF.

Grâce à cet accord, les deux entreprises exploreront :

des solutions de livraison physique pour harmoniser l’accès aux SAF pour les compagnies aériennes régionales ;

une prise en charge technique et réglementaire pour aider les compagnies aériennes à intégrer de manière transparente les SAF dans leurs opérations ;

le modèle de bilan massique, aligné sur le Protocole sur les gaz à effet de serre, qui permet aux compagnies aériennes de bénéficier des avantages environnementaux des SAF sans avoir besoin d’un accès physique direct à ces carburants.

« Les carburants durables pour l’aviation sont l’un des outils les plus efficaces dont nous disposons pour réduire les émissions de carbone à court et moyen terme, et ils jouent un rôle central dans la stratégie environnementale à long terme d’ATR », déclare Nathalie Tarnaud Laude, directrice générale d’ATR. « Cependant, l’accès aux SAF reste un véritable défi pour de nombreuses compagnies aériennes régionales, en particulier celles qui desservent des zones éloignées ou mal desservies. Ce protocole d’accord est une étape décisive vers la suppression de ces obstacles. En collaborant avec ATOBA Energy, nous ne nous contentons pas de promouvoir les SAF, nous cherchons à en faire une solution viable et évolutive pour les opérateurs de l’ensemble de notre réseau mondial. »

Partenaire clé de cette initiative, la startup française ATOBA Energy apporte une expertise approfondie dans les solutions d’achat de carburants durables et un engagement fort en faveur de l’accélération de la transition vers une aviation à faible émission de carbone. Ensemble, ATR et ATOBA Energy exploreront des modèles commerciaux et opérationnels innovants afin de rendre l’accès aux SAF plus simple et plus fiable pour les opérateurs régionaux. Cette collaboration vise à faciliter et à rendre plus efficace l’achat de SAF par les compagnies aériennes, en créant des processus simples et fiables, faciles à utiliser et sûrs à mettre en œuvre. Dans le même temps, elle permettra aux compagnies aériennes de disposer de données précises sur le cycle de vie du carbone, conformes au Protocole sur les gaz à effet de serre. Ce faisant, cette initiative favorise une plus grande transparence et une meilleure responsabilisation en matière de reporting sur le développement durable dans l’ensemble du secteur.

« Nous sommes fiers de nous associer à ATR pour faire de l’aviation durable une réalité pour tous les opérateurs, quelle que soit leur situation géographique », déclare Arnaud Namer, directeur général d’ATOBA Energy. « Notre partenariat sera un puissant catalyseur pour développer l’utilisation des SAF dans l’ensemble du secteur. Une partie de celle-ci repose sur notre modèle « Book and Claim and Mass Balancing », qui permet aux compagnies aériennes de bénéficier de l’impact environnemental des SAF, même si elles n’ont pas physiquement accès à ces carburants, ce qui est particulièrement important pour les régions éloignées ou mal desservies. En collaboration avec ATR, nous créons des voies pratiques et inclusives vers une réduction significative des émissions dans l’aviation régionale. »

La stratégie d’ATR en matière de SAF s’inscrit dans le cadre d’un engagement plus large et à long terme en faveur du leadership environnemental. La société s’efforce d’atteindre une capacité de 100 % de SAF pour ses avions d’ici 2030, conformément à son ambition de faire de l’aviation régionale durable une réalité. Cet effort soutient les objectifs plus larges fixés par la communauté internationale lors de la conférence CAAF/3 et est renforcé par la collaboration active d’ATR avec les autorités nationales et régionales.

À PROPOS D’ATR

ATR est le premier constructeur mondial d’avions régionaux avec ses modèles ATR 42 et 72, les avions les plus vendus sur le segment des appareils de moins de 90 sièges. La vision unificatrice de la société est d’accélérer les connexions durables pour les personnes, les communautés et les entreprises, quel que soit leur éloignement. Exploités par quelque 200 compagnies aériennes dans plus de 100 pays, les avions ATR ouvrent en moyenne 120 nouvelles liaisons chaque année, facilitant le développement des territoires et permettant l’accès à des services essentiels tels que les soins de santé et l’éducation. Grâce à l’accent mis par ATR sur l’innovation continue et à l’efficacité intrinsèque de la technologie turbopropulseur, les avions ATR sont les avions régionaux les plus avancés, les plus polyvalents, les plus rentables et les moins polluants du marché, émettant 45 % de CO2 en moins que les jets régionaux de taille similaire. En janvier 2022, nous avons fait voler le tout premier avion commercial utilisant 100 % de SAF dans ses deux moteurs. ATR est une coentreprise entre Airbus et Leonardo. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.atr-aircraft.com.

À PROPOS D’ATOBA ENERGY

ATOBA est l’agrégateur de carburants durables pour l’aviation (SAF) en milieu de chaîne, dont l’objectif est d’accélérer la transition énergétique de l’industrie aéronautique en résolvant le dilemme financier entre les compagnies aériennes et les producteurs. ATOBA propose des contrats SAF à long terme aux compagnies aériennes et aux revendeurs de carburéacteur à des indices de prix SAF optimisés. La société apporte une grande sécurité et compétitivité à la chaîne d’approvisionnement en SAF pour ses compagnies aériennes partenaires, grâce à l’utilisation de producteurs et de technologies diversifiés, ainsi qu’à une expertise sectorielle de premier ordre. Dans le même temps, la stratégie d’agrégation d’ATOBA permet à l’industrie des FAS de s’étendre en fournissant aux producteurs des accords d’exploitation à long terme qui soutiennent leurs décisions finales d’investissement pour leurs usines de production de FAS.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.atoba.energy.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.