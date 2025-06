KIKO Milano s'associe à Logistics Reply pour accélérer la livraison du commerce électronique sur le marché britannique

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Logistics Reply, la société du groupe Reply spécialisée dans les solutions innovantes de chaîne d'approvisionnement, s'est associée à KIKO Milano, la marque mondiale de cosmétiques réputée pour ses produits de beauté de pointe et de haute qualité, pour transformer ses opérations de commerce électronique au Royaume-Uni.

Face à la croissance rapide du marché britannique et à la demande croissante d'achats en ligne et de livraisons rapides à domicile, KIKO a reconnu la nécessité de faire évoluer ses opérations de chaîne d'approvisionnement. Pour relever ces défis, KIKO a ouvert un nouveau dark store à Londres et a choisi Logistics Reply avec son système de gestion d'entrepôt LEA Reply™ (WMS) pour construire une infrastructure logistique plus évolutive et plus agile. Un dark store est un centre de distribution de détail qui fonctionne comme un magasin traditionnel, mais qui est fermé au public et utilisé exclusivement pour remplir des commandes en ligne.

En seulement quatre mois, du lancement du projet à la mise en service, le magasin sombre était entièrement opérationnel et géré par l'équipe interne de KIKO. La nouvelle configuration a considérablement amélioré les délais de livraison et la disponibilité des produits dans toute la région.

« Notre mission est de ravir les clients avec des produits innovants et de haute qualité, livrés avec rapidité et fiabilité », a déclaré Paul Devin, directeur général de KIKO au Royaume-Uni. « Cette solution nous a permis de réduire de moitié nos délais de livraison pour le commerce électronique. Logistics Reply a été un partenaire de confiance tout au long du projet, sa réactivité, son attention aux besoins de notre entreprise et son soutien continu ont été exceptionnels ». ajoute Devin.

Grâce à son architecture basée sur les microservices, LEA Reply offre la flexibilité nécessaire pour répondre à un large éventail de besoins en matière d'entrepôt, des plus simples aux plus complexes, en activant uniquement les services nécessaires. Cette approche modulaire a été essentielle pour s'aligner de manière transparente sur les exigences opérationnelles de KIKO, permettant le démarrage rapide du nouveau magasin sombre tout en garantissant l'évolutivité pour la croissance future.

« Notre expertise approfondie en matière de commerce électronique et notre pile technologique flexible nous ont permis de fournir une solution sur mesure et très performante », a déclaré Enrico Nebuloni, partenaire exécutif de Reply. « Le succès de ce projet témoigne de l'étroite collaboration entre nos équipes en Italie et au Royaume-Uni, et de la puissance de la combinaison d'un leadership visionnaire et d'une innovation évolutive. »

Ce partenariat représente une étape stratégique dans le parcours de transformation numérique plus large de KIKO et renforce son engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et d'une expérience client exceptionnelle.

Pour en savoir plus sur la transformation de KIKO et les solutions de chaîne logistique de nouvelle génération de Logistics Reply, rendez-vous sur : Delivering Beauty Faster: KIKO Milano’s Logistics Evolution

KIKO Milano

KIKO MILANO a été fondé en 1997 à Milan et a depuis lors révolutionné la façon dont les cosmétiques sont vendus dans le monde entier. KIKO identifie les grandes tendances beauté du moment et les rend accessibles à tous. Combinant la qualité et la créativité ancrées dans son ADN italien, KIKO a conquis les beauty addicts les plus exigeants et les plus divers avec une gamme infinie de nuances, de tons et de textures pour satisfaire toutes les exigences professionnelles et personnalisées en matière de maquillage. La marque compte plus de 1250 magasins et est présente sur 70 marchés.

Logistics Reply

Logistics Reply est la société du groupe Reply spécialisée dans la fourniture de logiciels de pointe pour transformer les chaînes d'approvisionnement, en alliant modularité et connectivité accrue, afin de répondre aux exigences dynamiques de l'entreposage et de la logistique modernes. Nos solutions assurent une collaboration transparente entre les systèmes, les hommes et les machines, créant ainsi une empreinte numérique orchestrant une automatisation avancée. Nous optimisons l'efficacité des entrepôts grâce à la robotique intelligente et améliorons la prise de décision opérationnelle grâce à l'IA. Avec plus de 25 ans d'expérience pionnière, nous accompagnons nos clients dans leur transformation numérique, en garantissant une valeur rapide et une qualité durable. Découvrez nos solutions logicielles innovantes sur www.lea-reply.com

Reply

Reply [EXM, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply aide les grands groupes industriels européens des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance et du secteur public à définir et à développer des modèles d'entreprise fondés sur les nouveaux paradigmes de l'IA, de l'informatique en nuage, des médias numériques et de l'internet des objets. Les services de Reply comprennent : le conseil, l'intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com