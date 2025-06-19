Experian加速遷移至AWS以推動生成式人工智慧創新

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) 子公司Amazon Web Services, Inc. (AWS) 今日宣布全球資料與科技公司Experian已啟動雲端遷移的下一階段，並選擇AWS作為其首選雲端平台。利用AWS的先進雲端運算能力，Experian能夠提供更快、更具可擴展性的解決方案，為客戶提供更深入的洞察和更安全的資料服務。

Experian與AWS合作的雲端優先策略透過提升效能、可擴展性和可靠性加速創新，同時使公司能夠以創新產品與解決方案更好地服務客戶。透過遷移主機電腦並將其多個本地伺服器遷移至雲端，Experian能夠將技術平台集中於雲端，並利用資料驅動更深入的洞察與預測能力。透過AWS強大的基礎設施，Experian能夠快速適應不斷變化的客戶需求，確保資料處理的安全性和效率。

作為這項為期10年的全新策略協議的一部分，Experian已將AWS選為其生成式人工智慧（AI）的策略合作夥伴，開發了超過100個生成式AI用例。這項合作將推動營運效率，使員工能夠更廣泛地使用資料技術，並開發新的信用和財務分析服務。透過整合生成式AI，Experian正在簡化資料庫遷移的複雜流程，自動化並最佳化大規模資料集的傳輸，減少停機時間，提高資料準確性，並進一步鞏固其在全球資料和技術產業中的領導地位。

AWS全球金融服務部董事總經理Scott Mullins表示：「AWS很高興與Experian合作，釋放推動創新、提高敏捷性並加速其現代化的機會。隨著構建智慧資料平台、開發基於生成式AI的前沿應用並獲取即時洞察，Experian展示出企業如何在保持安全、合規和彈性的同時，規模化重塑營運模式。」

Experian技術長Rodrigo Rodrigues表示：「我們的初始遷移帶來了效能、安全性和可靠性的提升，使我們迫不及待地想要更進一步，大力推行雲端優先策略。將資料置於雲端隨時可用，使我們能夠投資於生成式AI等新能力，並為客戶提供安全性經過驗證的先進產品與解決方案。遷移至AWS後，我們的資料處理時間縮短了60%，新產品上市週期從數月縮短至數週，並可即時分析信用資料以更好地服務客戶。 」

利用AWS強大的安全控制措施和先進的威脅偵測與緩解能力，Experian能夠確保最高等級的資料保護和監理法遵。 Experian與AWS攜手致力於打造能夠使企業與消費者受益的變革性體驗，並推動數位領域中的成長、信任與創新。

關於Amazon Web Services

自2006年以來，Amazon Web Services一直是全球最全面並被最廣泛採用的雲端服務。AWS一直在不斷擴充其服務，以支援幾乎任何工作負載，現在37個地理區域的117個可用區中擁有240多項功能齊全的服務，用於運算、儲存、資料庫、網路、分析、機器學習和人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、行動、安全、混合、媒體和應用程式開發、部署和管理，並已宣布計劃在智利、紐西蘭、沙烏地阿拉伯王國和AWS歐洲主權雲端增加13個可用區和4個AWS區域。數以百萬計的客戶，包括發展最快的新創公司、大型企業和主要政府機構都信任AWS為其基礎設施提供動力，使其變得更加敏捷，並降低成本。如欲瞭解有關AWS的更多資訊，請造訪：aws.amazon.com。

關於Amazon

Amazon遵循四大原則：客戶至上而非以競爭對手為中心、對發明的熱情、對卓越營運的承諾以及長期思考。Amazon努力成為全球最客戶至上的公司、全球最佳雇主以及全球最安全的工作場所。客戶評論、一鍵購物、個人化推薦、Prime、Fulfillment by Amazon、AWS、Kindle Direct Publishing、Kindle、Career Choice、Fire平板電腦、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out技術、Amazon Studios和《氣候宣言》都由Amazon開創。如欲瞭解更多資訊，請造訪 amazon.com/about 並追蹤@AmazonNews。

關於 Experian

Experian是一家全球性的資料和科技公司，致力於為世界各地的人們和企業創造機會。我們利用獨特的資料、分析和軟體組合，協助重新定義貸款實務、揭露和預防詐騙、簡化醫療保健、提供數位行銷解決方案，以及深入洞察汽車市場。我們還協助數百萬人達成他們的財務目標，協助他們節省時間和金錢。

我們的業務涵蓋一系列市場，從金融服務到醫療保健、汽車、農業金融、保險以及更多細分產業。

我們投資於優秀人才和先進的新技術，以釋放資料的力量並進行創新。我們是一家在倫敦證券交易所 (EXPN) 上市的富時100指數公司，在32個國家擁有一支23,300人的團隊。我們的公司總部位於愛爾蘭都柏林。如欲瞭解更多資訊，請造訪：experianplc.com。

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