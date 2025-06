Experian beschleunigt Migration zu AWS, um mit generativer KI Innovationen voranzutreiben

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services, Inc. (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), gab heute bekannt, dass Experian, ein weltweit tätiges Daten- und Technologieunternehmen, die nächste Phase seiner Cloud-Migration beginnt und AWS als bevorzugte Cloud ausgewählt hat. Durch die Nutzung der fortschrittlichen Cloud-Funktionen von AWS kann Experian schnellere und skalierbarere Lösungen anbieten, die Kunden tiefere Einblicke und sicherere Datendienste ermöglichen.

Die Cloud-First-Strategie von Experian in Zusammenarbeit mit AWS beschleunigt Innovationen durch verbesserte Leistung, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit und ermöglicht es dem Unternehmen, seine Kunden mit innovativen Produkten und Lösungen besser zu bedienen. Durch die Migration von Mainframe-Computern und mehreren lokalen Servern in die Cloud kann Experian seine Technologieplattformen in der Cloud zentralisieren und seine Daten für tiefere Einblicke und Vorhersagemöglichkeiten nutzen. Dank der robusten Infrastruktur von AWS kann sich Experian schnell an sich ändernde Kundenanforderungen anpassen und eine sichere und effiziente Datenverarbeitung gewährleisten.

Im Rahmen dieser neuen 10-jährigen strategischen Vereinbarung hat Experian AWS als strategischen Partner für generative künstliche Intelligenz (KI) ausgewählt und entwickelt mehr als 100 Anwendungsfälle für generative KI. Diese Zusammenarbeit wird die betriebliche Effizienz steigern, Datentechnologien für Mitarbeiter demokratisieren und neue Kredit- und Finanzanalyseangebote entwickeln. Durch die Integration generativer KI optimiert Experian den komplexen Prozess der Datenbankmigration, automatisiert und optimiert die Übertragung großer Datenmengen, reduziert Ausfallzeiten, verbessert die Datengenauigkeit und festigt seine Position als führendes Unternehmen in der globalen Daten- und Technologiebranche.

„AWS freut sich über die Partnerschaft mit Experian, um Möglichkeiten zu erschließen, die Innovationen vorantreiben, die Agilität erhöhen und die Modernisierung beschleunigen“, so Scott Mullins, Managing Director, Worldwide Financial Services bei AWS. „Durch den Aufbau intelligenter Datenplattformen, die Entwicklung innovativer Anwendungen mit generativer KI und die Gewinnung von Echtzeit-Erkenntnissen zeigt Experian, wie Unternehmen ihre Abläufe neu gestalten und gleichzeitig Sicherheit, Compliance und Ausfallsicherheit in großem Maßstab gewährleisten können.“

„Die ersten Migrationen haben uns eine verbesserte Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit gebracht, sodass die Entscheidung, einen Schritt weiter zu gehen und eine Cloud-First-Strategie zu verfolgen, leicht fiel“, so Rodrigo Rodrigues, Chief Technology Officer bei Experian. „Da unsere Daten in der Cloud jederzeit verfügbar sind, können wir in neue Funktionen wie generative KI investieren und unseren Kunden Produkte und Lösungen mit bewährter Sicherheit anbieten. Durch den Umstieg auf AWS haben wir unsere Datenverarbeitungszeit um 60 % reduziert, unsere Fähigkeit zur Einführung neuer Produkte von Monaten auf Wochen verbessert und können nun Kreditdaten in Echtzeit analysieren, um unseren Kunden einen besseren Service zu bieten.“

Durch die Nutzung der robusten Sicherheitskontrollen und der fortschrittlichen Funktionen zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen von AWS kann Experian ein Höchstmaß an Datenschutz und Compliance gewährleisten. Gemeinsam sind Experian und AWS bestrebt, transformative Erfahrungen zu schaffen, von denen sowohl Unternehmen als auch Verbraucher profitieren und die Wachstum, Vertrauen und Innovation in der gesamten digitalen Landschaft fördern.

