AV ir „UAS Denmark“ užmezga strateginę partnerystę sąjungininkų bepiločių orlaivių sistemų pajėgumams Europoje plėtoti

JUMP 20 executes a seamless landing on a moving ship (Photo: AV)

ARLINGTONAS, Va.--(BUSINESS WIRE)--„AeroVironment, Inc.“ (toliau – AV) (NASDAQ: AVAV) šiandien paskelbė, kad su Hanso Kristiano Anderseno oro uostu Odensėje, Danijoje, kuriame yra įsikūręs „UAS Denmark Test Center“, pasirašė susitarimo memorandumą, kuriuo siekiama ištirti bendrą plačios centro oro erdvės ir pažangių bandymų įrenginių naudojimą. Susitarimu siekiama pasinaudoti „UAS Denmark“ strateginiu diapazonu ir infrastruktūra, skirtais AV bepiločių orlaivių sistemų (UAS) demonstracinėms operacijoms, misijų mokymams ir klientų integracijos veiklai visame regione palaikyti. Tikimasi, kad bendradarbiavimas sudarys sąlygas bendroms mokslinių tyrimų ir plėtros iniciatyvoms bei paspartins „UAS Denmark Test Center“, kaip regioninio epicentro, skirto pažangioms UAS inovacijoms, vertinimui ir operacinei parengčiai užtikrinti, augimą. „Šis susitarimo memorandumas yra svarbus etapas plečiant AV veiklos mastą Europoje“, – sakė Shane Hastings, AV viceprezidentas ir „Medium UAS“ generalinis direktorius. „Mūsų partnerystė su „UAS Denmark“ suteikia mums galimybę teikti geresnius pajėgumus, misijoms svarbius mokymus ir integruotus UAS sprendimus sąjungininkų gynybos pajėgoms bei valdžios sektoriaus suinteresuotiesiems subjektams visame regione.“ Šis susitarimas sudaromas pagal 2025 m. vasario mėn. AV pagrindų susitarimą su Danijos gynybos ministerijos Įsigijimų ir logistikos tarnyba (DALO), pagal kurį AV rengia išplėstinius UAS, operatorių ir techninės priežiūros specialistų mokymus bei teikia visą gyvavimo ciklą trunkančią paramą Danijos ginkluotųjų pajėgų žvalgybos, stebėjimo ir išžvalgymo pajėgumams stiprinti. Susitarimo memorandumas su „UAS Denmark“ remiasi šiuo postūmiu ir sustiprina AV įsipareigojimą užtikrinti taktinį pranašumą naudojantis keičiamo dydžio, patikimomis ir mūšio metu patikrintomis UAS platformomis. Oficialiai įteisinusi šį bendradarbiavimą, AV toliau plečia savo tarptautines partnerystes ir operatyvinės paramos pajėgumus, kuriais užtikrinama, kad sąjungininkų pajėgos turėtų galimybę naudotis įrankiais ir dalyvauti mokymuose, kurie reikalingi pasirengimui dinamiškoje aplinkoje palaikyti. APIE „AEROVIRONMENT, INC.“ „AeroVironment“ (toliau – AV) (NASDAQ: AVAV) yra gynybos technologijų lyderė, teikianti integruotus oro, sausumos, jūrų, erdvės ir kibernetinius pajėgumus. Įmonė kuria ir diegia autonomines sistemas, tikslaus smogimo sistemas, kovos su UAS technologijas, kosmines platformas, kreipiamosios energijos sistemas bei kibernetinio karo ir elektroninės kovos pajėgumus, sukurtus atsižvelgiant į šiandienos karių misijos poreikius ir rytdienos konfliktus. Turėdama nacionalinę gamybos vietą ir stiprią inovacijų bazę, AV teikia patikrintas sistemas ir užtikrina ateitį lemiančius pajėgumus, pasižyminčius greičiu, mastu ir veiklos aktualumu. Daugiau informacijos rasite: www.avinc.com APIE „UAS DENMARK TEST CENTER“ Hanso Kristiano Anderseno oro uoste Odensėje įsikūręs „UAS Denmark Test Center“ yra vienas iš pirmaujančių Europos bepiločių orlaivių bandymų, kūrimo ir inovacijų centrų. Turėdamas galimybę naudotis specialia BVLOS oro erdve, pažangiausiais įrenginiais ir valdžios, mokslo ir pramonės atstovų bendradarbiavimo ekosistema, centras remia aukštųjų bepiločių technologijų pažangą. Daugiau informacijos rasite: https://uasdenmark.dk/ APSAUGINĖS IŠLYGOS PAREIŠKIMAS Tam tikri šiame spaudos pranešime pateikti pareiškimai gali būti „į ateitį orientuoti pareiškimai“, kaip ši sąvoka yra apibrėžta 1995 m. Privačių vertybinių popierių teisminių ginčų reformos įstatyme. Šie pareiškimai pateikiami remiantis dabartiniais lūkesčiais, prognozėmis ir prielaidomis, kurios susijusios su rizika ir neapibrėžtumais, įskaitant, bet neapsiribojant, ekonominius, konkurencijos, valstybinius ir technologinius veiksnius, kurių mes negalime kontroliuoti ir dėl kurių mūsų verslo, strategijos ar faktiniai rezultatai gali iš esmės skirtis nuo pateikiamų ar numanomų. Veiksniai, dėl kurių faktiniai rezultatai galėtų iš esmės skirtis nuo į ateitį orientuotų pareiškimų, apima, bet neapsiriboja, mūsų gebėjimą vykdyti esamas sutartis ir sudaryti papildomas sutartis; reguliavimo aplinkos pokyčius; konkurentų veiklą; rinkų, kurioje mes veikiame, negebėjimą augti; nesugebėjimą plėstis į naujas rinkas; nesugebėjimą plėtoti naujus produktus arba integruoti naujas technologijas į esamus produktus; ir bendras ekonomines ir verslo sąlygas Jungtinėse Amerikos Valstijose bei kitose pasaulio šalyse. Papildomas tokių rizikų ir neapibrėžtumų sąrašas ir aprašymas pateikiami ataskaitose, kurias mes teikiame Vertybinių popierių ir biržų komisijai. Mes neketiname ir neįsipareigojame atnaujinti jokių į ateitį orientuotų pareiškimų dėl naujos informacijos, būsimų įvykių ar kitų priežasčių. Šio pranešimo tekstas pirminio šaltinio kalba yra oficiali ir patikima versija. Vertimai teikiami tik patogumui ir turėtų būti gretinami su tekstu originalo kalba, kuris yra vienintelė juridinę galią turinti teksto versija.

