Veracode est retenu par Tecnimont Services (MAIRE) pour assurer la sécurité avancée des applications

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Veracode, leader mondial de la gestion des risques applicatifs, a été sélectionné par la ligne commerciale de Tecnimont Services dédiée aux services numériques et énergétiques. L’accord prévoit la mise en œuvre de la plateforme complète de gestion des risques applicatifs de Veracode au moyen d’une collaboration technique qui fournit des services de sécurité avancés aux clients de Tecnimont Services.

Tecnimont Services s'articule autour de trois axes synergiques : les opérations, la maintenance et le réaménagement des installations existantes ; l’énergie verte ; le numérique et l'énergie pour les projets d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. En particulier, la division numérique et énergétique fournit des solutions de logiciel en tant que service, des centres de données, des services cloud et des solutions de cybersécurité de bout en bout. L’entreprise a récemment lancé son « Cyber Fusion Center », un modèle de service innovant qui fournit des services de sécurité physique et numérique pour protéger les infrastructures critiques.

Avec le double objectif de renforcer la sécurité des applications au sein de son Cyber Fusion Center et d'élargir son offre de services de cybersécurité pour les clients cherchant à construire des centres de données sécurisés et résilients, Tecnimont Services a sélectionné Veracode après une étude de marché approfondie.

« Après une évaluation minutieuse du marché, nous avons sélectionné Veracode pour ses produits innovants basés sur l’intelligence artificielle, sa feuille de route de produits de pointe et son approche unique de la sécurité des applications », déclare Andrea Licciardi, responsable principal de la sécurité chez Tecnimont Services. « Ces capacités nous permettent de détecter et de traiter efficacement les vulnérabilités, en garantissant un environnement sécurisé tant pour nos opérations que pour les clients pris en charge par notre Cyber Fusion Center. »

La plateforme de Veracode, déjà mise en œuvre et utilisée par Tecnimont Services, offre une suite complète de solutions de sécurité logicielle, y compris la gestion du niveau de sécurité des applications (ASPM), l’analyse statique (SAST), l’analyse dynamique (DAST), l’analyse de la composition logicielle (SCA), les tests de pénétration et la détection de paquets malveillants. La solution de Veracode basée sur l’intelligence artificielle, Veracode Fix, automatise la détection et la correction des vulnérabilités, réduisant les risques et accélérant le délai de mise sur le marché.

« Veracode nous a offert la plateforme idéale pour gérer notre environnement applicatif diversifié », déclare Francesco Pisani, responsable du centre d’excellence cloud chez Tecnimont Services. « Veracode Fix s’est avéré être un véritable catalyseur dans la gestion d’environnements multicloud complexes, nous aidant à atteindre des niveaux plus élevés d’efficience et d’efficacité, apportant une valeur significative pour nous et nos clients. »

« La collaboration avec Tecnimont Services est un honneur et une réalisation importante pour Veracode en Italie », déclare Massimo Tripodi, responsable national pour l’Italie chez Veracode. « Tecnimont Services fournit des services numériques et d’installation avancés pour les projets d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. Ensemble, nous fournirons des services de sécurité de haut niveau à des organisations dans toute l’Italie, ce qui améliorera l’efficacité et réduira la dette en matière de sécurité. »

