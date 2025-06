Textron Aviation Defense e Thai Aviation Industries assinam acordo para apoiar a Força Aérea Real Tailandesa

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Durante o Salão Aeronáutico de Paris, a Textron Aviation Defense LLC, uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT) e a Thai Aviation Industries Co., Ltd., assinaram um Memorando de Entendimento para colaborar em um programa de sustentação para a Força Aérea Real Tailandesa (RTAF). Esse programa é destinado a apoiar as frotas de aeronaves Beechcraft T-6TH e AT-6TH da RTAF.

As aeronaves de treinamento Beechcraft T-6TH e de ataque leve AT-6TH são projetadas e fabricadas pela Textron Aviation Defense LLC, uma subsidiária integral da Textron Aviation Inc.

A Textron Aviation Defense, com sede em Wichita, Kansas, EUA, é a fabricante original (OEM) dessas aeronaves. A Thai Aviation Industries, localizada em Bangcoc, Tailândia, atuará como a principal contratada para este programa, aproveitando seu extenso histórico de fornecimento de suporte para a RTAF.

“As aeronaves Beechcraft T-6TH e AT-6TH fortalecem a cooperação em defesa mútua e o relacionamento entre os Estados Unidos e a Tailândia”, afirmou Tom Webster, vice-presidente de Vendas de Defesa. “Este acordo com a Thai Aviation Industries garante o mais alto nível de suporte de manutenção para a Força Aérea Real Tailandesa (RTAF) e é um elemento importante do nosso compromisso com o crescimento da indústria aeroespacial tailandesa”.

O acordo fortalece as capacidades de ambas as empresas, combinando a expertise da Textron Aviation Defense como fabricante original (OEM) da aeronave com a posição estratégica e a experiência da Thai Aviation Industries na Tailândia.

Essa parceria visa oferecer suporte e sustentação de longo prazo às aeronaves da RTAF, garantindo um alto nível de prontidão para missões de treinamento e ataque leve. Ambas as empresas estão comprometidas em trabalhar juntas para fornecer o melhor serviço possível à RTAF.

Sobre o Beechcraft T-6 Texan II

O Beechcraft T-6 Texan II é a principal aeronave de treinamento de voo militar do mundo, reconhecido por seus baixos custos de aquisição, operação e sustentação, permitindo que forças aéreas globais acelerem a formação de pilotos. Com uma base instalada que supera em mais de quatro vezes seu concorrente mais próximo, a família de aeronaves Beechcraft T-6 Texan II tem sido o Sistema Integrado de Treinamento (ITS) número um do mundo por mais de 20 anos. A aeronave conta com uma linha de produção ativa, um Nível de Prontidão de Fabricação 10, líder no setor, além de uma cadeia de suprimentos consolidada e uma alta acessibilidade de peças, com 85% de componentes em comum com o Beechcraft AT-6 Wolverine. Até o momento, a frota global de mais de 1.000 aeronaves Beechcraft T-6 Texan II já ultrapassou 5 milhões de horas de voo em 14 países e duas escolas de aviação da OTAN.

Um recurso vital, o T-6 capacita o treinamento global de pilotos no programa de treinamento de voo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) no Canadá, no Programa de treinamento conjunto de pilotos de jato Euro-OTAN (ENJJPT) na Base Aérea de Sheppard, Texas e no Programa de liderança de aviação da Força Aérea dos EUA, bem como na Força Aérea, Marinha, Corpo de Fuzileiros Navais, Exército e Guarda Costeira dos EUA, Força Aérea Helênica, Força Aérea Argentina, Força Aérea Israelense, Força Aérea Real, Força Aérea Iraquiana, Força Aérea Real Canadense, Marinha Mexicana, Força Aérea Mexicana, Força Aérea Real Marroquina, Força Aérea Colombiana, Força Aérea Real Neozelandesa, Força Aérea Real Tailandesa, Força Aérea Tunisiana e Força Aérea de Defesa Aérea Vietnamita.

Sobre o Beechcraft AT-6 Wolverine

Desenvolvido especificamente para missões de ataque leve, operações de contrainsurgência e combate a organizações extremistas violentas (C-VEO), o Beechcraft AT-6 Wolverine alia alto desempenho a baixo risco, oferecendo precisão acessível e resistência em ambientes operacionais adversos. A aeronave proporciona aos operadores tecnologia de ponta em Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (ISR), a melhor capacidade do setor em apoio aéreo aproximado e ataques de precisão, além da habilidade de manter pressão constante sobre os alvos. Também assegura comunicações confiáveis em combate e transmissão de vídeo em rede, conectando sensores e operadores — a qualquer hora, em qualquer lugar.

A Força Aérea dos Estados Unidos concluiu a certificação militar da aeronave e adquiriu duas unidades do Beechcraft AT-6E Wolverine em 2020. No ano seguinte, a Força Aérea Real Tailandesa — um dos principais aliados de segurança dos EUA e uma das forças aéreas mais avançadas da região Ásia-Pacífico — seguiu o mesmo caminho ao escolher o Beechcraft AT-6TH Wolverine para apoiar as operações de ataque leve da sua 41a Ala, sediada na Base Aérea de Chiang Mai.

Sobre a Textron Aviation Defense LLC

Com uma trajetória consolidada na produção e adaptação de milhares de sistemas integrados de treinamento Beechcraft e Cessna desde a Segunda Guerra Mundial, a Textron Aviation Defense é referência quando forças militares buscam soluções aéreas para missões críticas. Fornecedora da mais avançada aeronave de treinamento de voo militar do mundo, a empresa equipa forças armadas em todo o mundo, destacando-se por seus baixos custos de aquisição, operação e treinamento. Desde 2001, a frota Beechcraft T-6 Texan II — composta por mais de 1.000 aeronaves — já superou 5 milhões de horas de voo em duas escolas militares da OTAN e em 14 países. A Textron Aviation Defense é uma subsidiária da Textron Aviation Inc.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada do voo. Por mais de 95 anos, a Textron Aviation tem empoderado nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação para nossos clientes. Com uma variedade que inclui tudo, de jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho, a missões especiais, produtos de treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral no mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e versatilidade, junto com nossa rede de atendimento ao cliente global de confiança, para um voo acessível, produtivo e flexível.

Para informações adicionais, visite www.txtav.com | specialmissions.txtav.com | defense.txtav.com | scorpion.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que utiliza sua rede global de negócios em aeronaves, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por suas poderosas marcas, incluindo Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems.

Para informações adicionais, acesse: www.textron.com.

Determinadas declarações neste comunicado à imprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos. Essas declarações prospectivas referem-se apenas à data em que foram feitas, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Tais declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos por elas.

Sobre a Thai Aviation Industries Co., Ltd.

A Thai Aviation Industries Co., Ltd. (TAI) foi criada seguindo a política do Governo da Tailândia e da Força Aérea Real Tailandesa, com o objetivo de realizar a manutenção de aeronaves para órgãos governamentais e expandir a capacidade de manutenção aeronáutica do país, tornando-se um centro de manutenção de padrão internacional. A TAI é uma empresa de MRO (Manutenção, Reparo e Revisão) aprovada na Tailândia, tendo recebido privilégios conforme a Lei de Administração de Aquisição e Fornecimento Público para prestar suporte de manutenção a todas as aeronaves estatais.

A TAI desempenha um papel fundamental no serviço de MRO, incluindo suporte logístico para aeronaves militares e comerciais na Tailândia há mais de 20 anos. A empresa possui expertise na manutenção de diversas aeronaves, como os modelos F-16A/B, C-130H, T-6C, Alpha Jet, Saab 340, BT-67, ATR72-500, S-92A, Cessna 150/152/172/182/208, Bell modelos 121/412, Airbus modelo A320, Boeing modelo B737 e helicópteros da Airbus (H125/H145/H155/H175), entre outros.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.