Veracode von Tecnimont Services (MAIRE) für erweiterte Anwendungssicherheit ausgewählt

MAILAND--(BUSINESS WIRE)--Veracode, ein weltweit führender Anbieter von Anwendungsrisikomanagement, wurde von Tecnimont Services’, einem auf digitale und Energiedienstleistungen spezialisierten Geschäftsbereich, ausgewählt. Die Vereinbarung sieht die Implementierung der umfassenden Anwendungsrisikomanagement-Plattform von Veracode im Rahmen einer technischen Zusammenarbeit vor, die den Kunden von Tecnimont Services fortschrittliche Sicherheitsdienstleistungen bietet.

Tecnimont Services basiert auf drei synergetischen Kernbereichen: Betrieb und Wartung sowie Modernisierung bestehender Anlagen, grüne Energie sowie Digital- und Energielösungen für EPC-Projekte (Engineering, Procurement und Construction). Der Geschäftsbereich Digital und Energie bietet insbesondere Software-as-a-Service, Rechenzentren, Cloud-Services und End-to-End-Lösungen für Cybersicherheit. Das Unternehmen hat kürzlich sein „Cyber Fusion Center“ ins Leben gerufen, ein innovatives Servicemodell, das physische und digitale Sicherheitsdienste zum Schutz kritischer Infrastrukturen anbietet.

Mit dem doppelten Ziel, die Anwendungssicherheit innerhalb seines Cyber Fusion Centers zu stärken und sein Angebot an Cybersicherheitsdiensten für Kunden zu erweitern, die sichere und widerstandsfähige Rechenzentren aufbauen möchten, hat sich Tecnimont Services nach eingehender Marktforschung für Veracode entschieden.

„Nach einer sorgfältigen Bewertung des Marktes haben wir uns für Veracode aufgrund seiner innovativen Produkte auf Basis künstlicher Intelligenz, seiner hochmodernen Produkt-Roadmap und seines einzigartigen Ansatzes für Anwendungssicherheit entschieden”, sagte Andrea Licciardi, Senior Manager Security bei Tecnimont Services. „Diese Fähigkeiten ermöglichen es uns, Schwachstellen effizient zu identifizieren und zu beheben und so eine sichere Umgebung für unseren Betrieb und die von unserem Cyber Fusion Center unterstützten Kunden zu gewährleisten.”

Die Plattform von Veracode, die bereits bei Tecnimont Services implementiert ist und genutzt wird, bietet eine umfassende Suite von Softwaresicherheitslösungen, darunter Application Security Posture Management (ASPM), statische Analyse (SAST), dynamische Analyse (DAST), Software Composition Analysis (SCA), Penetrationstests und die Erkennung bösartiger Pakete. Die KI-gestützte Lösung von Veracode, Veracode Fix, automatisiert die Erkennung und Behebung von Schwachstellen, reduziert Risiken und verkürzt die Markteinführungszeit.

„Veracode bot uns die ideale Plattform für die Verwaltung unserer vielfältigen Anwendungsumgebung“, so Francesco Pisani, Leiter des Cloud Center of Excellence bei Tecnimont Services. „Insbesondere Veracode Fix hat sich als echter Wegbereiter für die Verwaltung komplexer Multi-Cloud-Umgebungen erwiesen und uns dabei unterstützt, ein höheres Maß an Effizienz und Effektivität zu erreichen, was für uns und unsere Kunden einen erheblichen Mehrwert bedeutet.“

„Die Zusammenarbeit mit Tecnimont Services ist eine Ehre und ein wichtiger Meilenstein für Veracode in Italien“, so Massimo Tripodi, Country Manager für Italien bei Veracode. „Tecnimont Services bietet fortschrittliche digitale und Facility-Services für EPC-Projekte. Gemeinsam werden wir Unternehmen in ganz Italien hochkarätige Sicherheitsdienstleistungen anbieten, ihre Effizienz steigern und Sicherheitsrisiken reduzieren.“

Über Veracode

Veracode ist ein weltweit führender Anbieter von Anwendungsrisikomanagement für das KI-Zeitalter. Die Veracode-Plattform basiert auf Billionen von Codezeilen-Scans und einer proprietären KI-gestützten Korrektur-Engine und bietet adaptive Software-Sicherheit. Unternehmen weltweit vertrauen auf sie, um sichere Software von der Code-Erstellung bis zur Cloud-Bereitstellung zu erstellen und zu warten. Tausende der weltweit führenden Entwicklungs- und Sicherheitsteams nutzen Veracode jede Sekunde eines jeden Tages, um genaue, umsetzbare Einblicke in ausnutzbare Risiken zu erhalten, Schwachstellen in Echtzeit zu beheben und ihre Sicherheitsschulden in großem Umfang zu reduzieren. Veracode ist ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen, das Funktionen zur Sicherung des gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus anbietet, darunter Veracode Fix, statische Analyse, dynamische Analyse, Software-Kompositionsanalyse, Containersicherheit, Application Security Posture Management, Erkennung bösartiger Pakete und Penetrationstests.

Über MAIRE

MAIRE S.p.A. ist ein führender Technologie- und Ingenieurskonzern, der sich auf die Förderung der Energiewende konzentriert. Wir bieten integrierte E&C-Lösungen für den Downstream-Markt und nachhaltige Technologielösungen in drei Geschäftsbereichen: nachhaltige Düngemittel, kohlenstoffarme Energieträger und Kreislauflösungen. MAIRE ist in 50 Ländern tätig und beschäftigt fast 10.000 Mitarbeiter, die von rund 50.000 Fachleuten weltweit unterstützt werden, die an den Projekten des Unternehmens beteiligt sind. MAIRE ist an der Mailänder Börse notiert (Ticker „MAIRE“). Weitere Informationen: www.groupmaire.com.

