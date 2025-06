AV ja UAS Denmark sõlmivad strateegilise partnerluse liitlasvägede droonisüsteemide võimekuse suurendamiseks Euroopas

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--AeroVironment, Inc. („AV“) (NASDAQ: AVAV) teatas täna, et on sõlminud vastastikuse mõistmise memorandumi (MM) Taanis Odenses asuvas Hans Christian Andersen Airportis paikneva UAS Denmark Test Centeriga eesmärgiga uurida keskuse ulatusliku õhuruumi ja kaasaegsete testimisvõimaluste ühist kasutamist. Kokkuleppe eesmärgiks on rakendada UAS Denmarki strateegilist mahtu ja infrastruktuuri AV droonisüsteemi (UAS, i.k. uncrewed aircraft system) demooperatsioonide, missiooniväljaõppe ja klientide integratsioonitegevuste toetamiseks kogu regioonis.

Koostöö peaks prognooside kohaselt võimaldama ühiseid teadus- ja arendustegevusi ja kiirendama UAS Denmark Test Centeri kasvu piirkondliku droonisüsteemi innovatsiooni, hindamise ja tegevusvalmiduse keskusena.

„MM kujutab endast olulist rajamärki AV tegevuse laiendamisel Euroopas,” sõnas AV asepresident ja Medium UASi üldjuht Shane Hastings. „Meie partnerlus UAS Denmarkiga annab meile võimaluse pakkuda liitlaste kaitsejõududele ja riiklikele osalistele kogu regioonis täiustatud võimekusi, missioonikriitilist väljaõpet ja integreeritud droonisüsteemide lahendusi.”

Käesolev leping on järjeks AV ja Taani Kaitseministeeriumi Hangete ja logistika organisatsiooni (DALO) vahel 2025. a. veebruaris sõlmitud raamlepingule, mille kohaselt pakub AV Taani relvajõudude luure- ja jälgimisvõimekuste tugevdamiseks täiustatud droonisüsteemi, operaatorite ja hooldajate väljaõpet ja elutsüklituge. UAS Denmarkiga sõlmitud MM jätkab raamlepinguga alustatut ja tugevdab veelgi AV pühendumust taktikalise eelise pakkumisele läbi skaleeritavate, töökindlate ja lahingutes järeleproovitud droonisüsteemiplatvormide.

Koostöö formaliseerimise kaudu jätkab AV oma rahvusvaheliste partnerluste ja tegevuste toetamisvõimekuste laiendamist, tagades liitlasvägedele juurdepääsu dünaamilistes keskkondades valmisoleku säilitamiseks vajalikele tööriistadele ja väljaõppele.

AEROVIRONMENT, INC. TEAVE

AeroVironment („AV”) (NASDAQ: AVAV) on õhus, maal, merel, kosmoses ja küberruumis integreeritud võimekusi pakkuv kaitsetehnoloogia liider. Ettevõte arendab ja juurutab autonoomseid süsteeme, täppislöögisüsteeme, droonisüsteemide vastaseid tehnoloogiaid, kosmosepõhiseid platvorme, suunatud energia süsteeme ning küber- ja elektroonilise sõjapidamise võimekusi, mis on loodud tänapäeva võitlejate missioonivajadusi ja tuleviku konflikte arvestades. Kodumaise tootmisbaasi ja mahuka innovatsiooniahelaga pakub AV järeleproovitud süsteeme ja tulevikku suunavaid võimekusi, mida iseloomustavad kiirus, ulatus ja tegevuslik otstarbekus. Lisateabe saamiseks külastage:www.avinc.com

UAS DENMARK TEST CENTERI TEAVE

Odenses Hans Christian Andersen Airportis paiknev UAS Denmark Test Center on üks Euroopa juhtivatest droonide testimise, väljatöötamise ja innovatsiooni keskustest. Spetsiaalsele BVLOS õhuruumile, moodsatele tehnilistele võimalustele ning valitsuse, ülikoolide ja tööstuse ökosüsteemile juurdepääsu omav keskus toetab kaasaegsete mehitamata tehnoloogiate arengut. Lisateabe saamiseks külastage:https://uasdenmark.dk/

