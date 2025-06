Eutelsat conclut avec le Ministère français des Armées un accord-cadre historique pour le déploiement de services en orbite terrestre basse (LEO) dans le cadre du projet NEXUS

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Eutelsat (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris / London Stock Exchange : ETL) et le Ministère français des Armées (Direction générale de l'armement, DGA) ont conclu aujourd'hui un accord-cadre sans précédent à l’occasion du Salon du Bourget.

Cet accord s'inscrit dans le cadre du projet NEXUS (Neo-Espace pour de multiples (X) Usages Sécurisés) initié par le Ministère français de la Défense et dont l'objectif est de renforcer l'approche actuelle de la France en matière de communications militaires spatiales en alliant les ressources militaires et les capacités civiles. La France réaffirme ainsi son engagement en faveur du programme européen IRIS² porté dès l'origine par la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022. L'urgence de la situation internationale impose toutefois d'agir sans attendre.

Au titre de la première étape concrète du projet NEXUS, la Direction générale de l'armement a conclu à un accord-cadre avec Eutelsat d'une durée de 10 ans et doté d’un montant maximal d’1 milliard d’euros, portant sur la fourniture de ressources spatiales à accès prioritaire (notamment celles de la constellation OneWeb d'Eutelsat), l'hébergement de missions auxiliaires des forces armées françaises, ainsi que le maintien en condition opérationnelle et de sécurité. L'accord couvre également la réalisation d'évolutions et de sécurisation de cette constellation à des fins militaires.

Jean-François Fallacher, Directeur général d’Eutelsat, a déclaré : « Nous sommes particulièrement fiers d'accompagner les forces armées françaises à travers cet accord historique qui atteste du rôle crucial des ressources satellitaires en orbite basse dans la réponse aux défis posés par les théâtres d'opérations militaires. Eutelsat dispose à ce jour de la seule constellation LEO en exploitation commerciale capable de répondre aux enjeux militaires d’une grande complexité, en amont du déploiement du programme IRIS². Ce système se caractérise en effet par une couverture mondiale, de faibles latences, un déploiement rapide et une capacité d'adaptation aux usages mobiles, autant d'atouts validés lors d'expérimentations à grande échelle menées avec succès en collaboration avec les forces armées françaises. »

