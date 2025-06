AV un UAS Denmark izveido stratēģisku partnerību, lai attīstītu sabiedroto UAS spējas Eiropā

ARLINGTONA, , Virdžīnijas štats--(BUSINESS WIRE)--Uzņēmums AeroVironment, Inc. (“AV”) (NASDAQ: AVAV) šodien paziņoja, ka ir parakstījis saprašanās memorandu ar Hansa Kristiana Andersena lidostu Odensē, Dānijā, kur atrodas UAS Denmark testēšanas centrs, lai izpētītu iespējas kopīgi izmantot centra plašo gaisa telpu un modernās testēšanas iekārtas. Vienošanās mērķis ir izmantot UAS Denmark stratēģisko diapazonu un infrastruktūru AV bezpilota lidaparātu sistēmu (UAS) demonstrēšanas, apmācību misiju un klientu integrācijas pasākumu atbalstītam visā reģionā.

Paredzams, ka sadarbība ļaus īstenot kopīgās pētniecības un izstrādes (R&D) iniciatīvas un paātrinās UAS Denmark testēšanas centra izaugsmi, ļaujot tam kļūt par reģiona epicentru modernu UAS inovāciju, novērtēšanas un operatīvās gatavības jomā.

“Šis saprašanās memorands ir nozīmīgs sasniegums AV darbības ietekmes paplašināšanai Eiropā,” sacīja AV viceprezidents un Medium UAS ģenerāldirektors Šeins Hastingss (Shane Hastings). “Mūsu partnerība ar UAS Denmark ļauj mums nodrošināt uzlabotas spējas, misijai svarīgas apmācības un integrētus UAS risinājumus sabiedroto aizsardzības spēkiem un valdību ieinteresētajām pusēm visā reģionā.”

Šī vienošanās tika noslēgta pēc 2025. gada februārī noslēgtā AV pamatlīguma ar Dānijas Aizsardzības ministrijas Iepirkumu un loģistikas organizāciju (DALO), saskaņā ar kuru AV nodrošina modernas bezpilota lidaparātu sistēmas, operatoru un apkalpotāju apmācību, kā arī darbmūža atbalstu, lai stiprinātu Dānijas bruņoto spēku novērošanas un izlūkošanas (ISR) iespējas. Saprašanās memorands ar UAS Denmark ir balstīts uz šo impulsu un pastiprina AV apņemšanos nodrošināt taktiskās priekšrocības, izmantojot mērogojamas, uzticamas un kaujās pārbaudītas UAS platformas.

Formalizējot šo sadarbību, AV turpina paplašināt savas starptautiskās partnerattiecības un operatīvā atbalsta spējas, nodrošinot sabiedroto spēkiem piekļuvi instrumentiem un apmācībai, kas nepieciešama, lai uzturētu gatavību dinamiskā vidē.

AeroVironment (“AV”) (NASDAQ: AVAV) ir aizsardzības tehnoloģiju līderis, kas nodrošina integrētas spējas gaisa, sauszemes, jūras, kosmosa un kiberdrošības jomā. Uzņēmums izstrādā un ievieš autonomas sistēmas, precīzu triecienu sistēmas, pret-UAS tehnoloģijas, kosmosā bāzētas platformas, virzītas enerģijas sistēmas, kā arī kiberdrošības un elektroniskās kaujas spējas atbilstoši mūsdienu karotāju un turpmāko konfliktu vajadzībām. Ar visā valstī izvietotām ražotnēm un dziļu inovāciju kanālu AV nodrošina pārbaudītas sistēmas un nākotnes līmeņa spējas ar ātrumu, mērogu un operatīvo atbilstību. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni: www.avinc.com

UAS Denmark testēšanas centrs, kas atrodas Hansa Kristiana Andersena lidostā Odensē, ir viens no Eiropas vadošajiem dronu testēšanas, izstrādes un inovāciju centriem. Pateicoties piekļuvei īpašai BVLOS gaisa telpai, mūsdienīgām iekārtām un valdības, akadēmisko aprindu un nozares sadarbības ekosistēmai centrs atbalsta modernāko bezpilota tehnoloģiju attīstību. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni: https://uasdenmark.dk/

