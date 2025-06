Textron Aviation Defense et Thai Aviation Industries signent un accord pour soutenir la Royal Thai Air Force

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Durant le Paris Air Show, Textron Aviation Defense LLC., une société Textron Inc. (NYSE : TXT), et Thai Aviation Industries Co., Ltd. ont signé un protocole d'accord pour travailler ensemble sur un programme de soutien pour la Royal Thai Air Force (RTAF). Ce programme soutiendra les flottes d'avions Beechcraft T-6TH et AT-6TH de la RTAF.

L'avion-école Beechcraft T-6TH et le chasseur léger AT-6TH sont conçus et fabriqués par Textron Aviation Defense LLC., une filiale en propriété exclusive de Textron Aviation Inc.

Textron Aviation Defense, basé à Wichita, Kansas, États-Unis, est le fabricant d'équipement d'origine (OEM) pour ces avions. Thai Aviation Industries, situé à Bangkok, en Thaïlande, est le contractant principal de ce programme et a une longue histoire de soutien à la RTAF.

« Les avions Beechcraft T-6TH et AT-6TH renforcent la coopération et les relations mutuelles en matière de défense entre les États-Unis et la Thaïlande », déclare Tom Webster, vice-président, Defense Sales. « Cet accord avec Thai Aviation Industries garantit le plus haut niveau de soutien au maintien de la RTAF et constitue un élément important de notre engagement en faveur de la croissance de l’industrie aérospatiale thaïlandaise. »

L'accord met en évidence les points forts des deux entreprises. Textron Aviation Defense apporte son expertise en tant qu'OEM de l'avion, tandis que Thai Aviation Industries offre sa position et son expérience uniques en Thaïlande.

Cette collaboration vise à fournir un soutien et un soutien à long terme aux avions de la RTAF, assurant un haut niveau de préparation pour les missions d'entraînement et de chasse légère. Les deux sociétés s'engagent à travailler ensemble pour fournir le meilleur service possible à la RTAF.

À propos du Beechcraft T-6 Texan II

Le Beechcraft T-6 Texan II est le premier aéronef d'entraînement de vol militaire au monde. Les faibles coûts d’acquisition, d’exploitation et de maintien en puissance de l’avion permettent aux forces aériennes mondiales d’accélérer la production des pilotes. Avec une base installée plus de quatre fois supérieure à son concurrent le plus proche, la famille d’avions Beechcraft T-6 Texan II est le principal système de formation intégré au monde depuis plus de 20 ans. Le Beechcraft T-6 Texan II tire parti d’une ligne de production active avec un niveau 10 de préparation à la fabrication, ainsi que d’une chaîne d’approvisionnement éprouvée et du caractère abordable de 85 % des pièces communes avec le Beechcraft AT-6 Wolverine. À ce jour, la flotte mondiale de plus de 1 000 avions Beechcraft T-6 Texan II a dépassé les 5 millions d'heures de vol dans 14 pays et deux écoles de pilotage de l'OTAN.

Atout essentiel, le T-6 permet la formation mondiale des pilotes dans le cadre du programme d'entraînement au pilotage de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) au Canada, du programme Euro NATO Joint Jet Pilot Training Program (ENJJPT) à Sheppard AFB (Texas) et de l'U.S. Air Force Aviation Leadership Program, ainsi que de l'Air Force, de la Navy, des Marine Corps, de l'Armée et des Coast Guard des États-Unis, de l'Armée de l'air hellénique, de l'Armée de l'air argentine, de l'Armée de l'air israélienne, de la Royal Air Force, de l'Armée de l'air irakienne, de l'Armée de l'air royale canadienne, de la Marine mexicaine, de l'Armée de l'air royale marocaine, de l'Armée de l'air colombienne, de l'Armée de l'air royale de Nouvelle-Zélande, de l'Armée de l'air royale thaïlandaise, de l'Armée de l'air tunisienne et de l'Armée de l'air du Vietnam.

À propos du Beechcraft AT-6 Wolverine

Conçu spécialement pour les chasses légères, la contre-insurrection et la lutte contre les organisations extrémistes violentes (C-VEO), le Beechcraft AT-6 Wolverine, un aéronef à haute performance et faible risque, offre une précision et une endurance abordables lors des opérations dans des environnements austères. L'avion permet aux opérateurs de bénéficier de l'intelligence, de la surveillance et de la reconnaissance de nouvelle génération (ISR), la meilleure capacité d'appui aérien rapproché et de frappe de précision de l'industrie, la capacité de maintenir la pression sur les cibles, ainsi que des communications et des vidéos fiables dans l'espace de combat en réseau, reliant chaque capteur à chaque opérateur, à tout moment et en tout lieu.

L'US Air Force a complété la certification de type militaire de l'avion et a acquis deux Beechcraft AT-6E Wolverine en 2020. La Royal Thai Air Force, un allié clé de la sécurité américaine et exploitant de l'une des forces aériennes les plus avancées d'Asie-Pacifique, a suivi en 2021 en sélectionnant le Beechcraft AT-6TH Wolverine pour soutenir ses opérations de chasse légère de la 41e Escadre à la base aérienne de Chiang Mai.

À propos de Textron Aviation Defense LLC

Un leg de milliers de systèmes d'entraînement intégrés éprouvés de Beechcraft et Cessna, fabriqués et implémentés au cœur de l'Amérique depuis la Seconde Guerre mondiale, explique que les clients de l'industrie de défense se tournent vers Textron Aviation Defense lorsqu'ils cherchent des solutions aériennes pour leurs missions critiques. Fournisseur du premier entraîneur de vol militaire au monde, Textron Aviation Defense équipe les armées du monde entier et se démarque par des coûts faibles en termes d'acquisition, de maintien des conditions opérationnelles et de formation. La flotte de Beechcraft T-6 Texan II, qui compte plus de 1 000 appareils, a effectué plus de 5 millions d'heures de vol dans deux écoles de pilotage militaire de l'OTAN et dans quatorze pays depuis 2001. Textron Aviation Defense est une filiale de Textron Aviation Inc.

À propos de Textron Aviation

Nous inspirons les voyages aériens. Depuis 95 ans, Textron Aviation permet au talent collectif de nos marques Beechcraft, Cessna et Hawker de concevoir et d’offrir à nos clients la meilleure des expériences aéronautiques. Avec sa gamme complète qui comprend tous les types d’aéronefs, depuis les avions d’affaires jusqu’aux missions spéciales en passant par les turbopropulseurs et les pistons hautes performances, les produits d’entraînement militaire et de défense, Textron Aviation possède le portefeuille de produits aéronautiques le plus polyvalent et le plus complet au monde et s’appuie sur une main-d’œuvre qui a produit plus de la moitié de tous les avions de l’aviation générale dans le monde. Les clients de plus de 170 pays comptent sur nos performances, notre fiabilité et notre polyvalence légendaires, ainsi que sur notre réseau mondial de service client de confiance, pour offrir des vols abordables, productifs et flexibles.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise diversifiée qui exploite un réseau mondial d'activités dans les secteurs de l'aéronautique, de la défense, de l'industrie et de la finance pour proposer aux clients des solutions et des prestations innovantes. Textron est reconnu dans le monde entier pour ses marques renommées telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO et Textron Systems.

À propos de Thai Aviation Industries Co.,Ltd.

Thai Aviation Industries Co.,Ltd. (TAI) a été créée par la politique du gouvernement thaïlandais et de la Royal Thai Air Force visant à assurer la maintenance des aéronefs pour les agences gouvernementales et à étendre les capacités de maintenance aérienne de la Thaïlande pour en faire un centre international de maintenance d’aéronefs standard. TAI est une société MRO thaïlandaise approuvée qui a reçu le privilège du Public Procurement and Supplies Administrative Act pour le soutien à la maintenance de tous les aéronefs de l'État.

TAI a joué un rôle important dans le service MRO, y compris le soutien logistique à tous les avions militaires et commerciaux en Thaïlande depuis plus de 20 ans. TAI maintient des capacités dans différents types d'avions tels que F-16A/B, C-130H, T-6C, Alpha Jet, Saab 340, BT-67, ATR72-500, S-92A, Cessna 150/152/172/182/208, Bell 121/412 Series, Airbus A320 Series, Boeing B737 Series, Airbus Helicopters (H125/H145/H155/H175), etc.

