Veracode werd door Tecnimont Services (MAIRE) geselecteerd voor geavanceerde beveiliging van toepassingen

MILAAN--(BUSINESS WIRE)--Veracode, een internationale leider op gebied van beheer van toepassingsrisico's, werd geselecteerd door de bedrijfslijn van Tecnimont Services, die zich toelegt op digitale en energieservices. Dit akkoord voorziet de implementatie van Veracode’s omvattende platform voor risicobeheer via technische samenwerking die aan klanten van Tecnimont Services geavanceerde beveilingsservices aanbiedt.

Tecnimont Services is gebouwd tond drie synergetische pijlers: Operation & Maintenance en modernisering van bestaande vestigingen; groene stroom; digitale services en energie voor EPC-projecten (Engineering, Procurement & Construction). In het bijzonder verschaft de tak van digitale services en energie Software-as-a-Service, datacenters, cloudservices en cybersecurity end-to-end oplossingen. Het bedrijf lanceerde onlangs haar “Cyber Fusion Center”, een innovatief servicemodel dat fysieke en digitale beveiligingsservices levert om kritieke infrastructuren te beschermen.

Met het dubbele doel om toepassingsbeveiliging te versterken binnen haar Cyber Fusion Center en haar aanbod cybersecurityservices uit te breiden voor klanten die veilige en veerkrachtige datacenters tot stand willen brengen, koos Tecnimont Services na een grondig marktonderzoek uiteindelijk voor Veracode.

“Na een zorgvuldige evaluatie van de markt, selecteerden we Veracode voor haar innovatieve producten gebaseerd op artificiële intelligentie, haar baanbrekende productenroadmap en de unieke benadering van toepassingsbeveiliging,” verklaart Andrea Licciardi, Senior Manager Security van Tecnimont Services. “Deze capaciteiten stellen ons in staat om kwetsbaarheden efficiënt op te sporen en aan te pakken, om zo een veilige omgeving te verzekeren voor onze activiteiten en voor klanten die door ons Cyber Fusion Center worden ondersteund.”

Het platform van Veracode, dat al door Tecnimont Services is geïmplementeerd en wordt gebruikt, biedt een uitgebreid pakket oplossingen voor softwarebeveiliging, waaronder ASPM (application security posture management), SAST (statische analyse), DAST (dynamische analyse), SCA (software composition analysis), penetratietesten en detectie van kwaadwillige pakketten. Veracode Fix, de oplossing van Veracode aangestuurd door artificiële intelligentie, automatiseert het detecteren en het corrigeren van kwetsbaarheden om zo risico's te beperken en de marktintroductietijd te versnellen.

“Veracode bood ons het ideale platform om onze diverse toepassingsomgeving te beheren,” aldus Francesco Pisani, Head of Cloud Center of Excellence van Tecnimont Services. “Meer specifiek bewees Veracode Fix dat het een heuse enabler is in het beheer van complexe multi-cloud omgevingen en ondersteunt ons om hogere niveaus qua efficiëntie en doeltreffendheid te bereiken, wat voor ons en onze klanten aanzienlijke waarde oplevert.”

“De samenwerking met Tecnimont Services is een eer en een belangrijke verwezenlijking voor Veracode in Italië,” bevestigt Massimo Tripodi, Country Manager voor Italië bij Veracode. “Tecnimont Services levert geavanceerde digitale en faciliteitenservices voor EPC-projecten. Samen zullen we beveiligingsservices van hoog niveau leveren aan organisaties in heel Italië, om de efficiëntie te verbeteren en het aantal onopgeloste beveiligingsproblemen te verminderen.”

Veracode is een wereldleider op het gebied van het beheer van toepassingsrisico's voor het AI-tijdperk. Het Veracode-platform, aangedreven door biljoenen lijnen codescans en een eigen AI-ondersteunende herstelengine, biedt adaptieve softwarebeveiliging en wordt vertrouwd door organisaties overal ter wereld om beveiligde software te bouwen en behouden, van de creatie van code tot implementatie via de cloud. Duizenden van 's werelds toonaangevende ontwikkelings- en beveiligingsteams gebruiken heel de dag door Veracode om nauwkeurige, praktische zichtbaarheid te krijgen in exploiteerbare risico's, herstel van fouten in realtime te krijgen en hun beveiligingsschuld op grote schaal te verminderen. Veracode is een met meerdere prijzen bekroond bedrijf dat mogelijkheden biedt om de volledige levenscyclus van softwareontwikkeling te beveiligen, waaronder Veracode-herstel, statische analyse, dynamische analyse, analyse van softwaresamenstelling, beveiliging van containers, beheer van softwarebeveiligingshouding, detectie van kwaadaardige pakketten en testen van penetratie.

MAIRE S.p.A. is een toonaangevende technologie- en engineeringgroep die zich toelegt op het bevorderen van de energieovergang. We bieden geïntegreerde E&C-oplossingen voor de nastroomse markt en oplossingen voor duurzame technologie via drie bedrijfslijnen: duurzame meststoffen, vectoren voor energie met geringe koolstof en circulaire oplossingen. Met activiteiten in 50 landen, stelt MAIRE om en bij 10.000 mensen tewerk, ondersteund door ongeveer 50.000 professionals die bij haar project over de hele wereld betrokken zijn. MAIRE is beursgenoteerd op de Milan Stock Exchange (ticker “MAIRE”). Meer informatie: www.groupmaire.com.

