Textron Aviation Defense en Thai Aviation Industries sluiten akkoord om Koninklijke Thaise Luchtmacht te ondersteunen

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Tijdens de Paris Air Show sluitte Textron Aviation Defense LLC., een bedrijf van Textron Inc. (NYSE: TXT) en Thai Aviation Industries Co., Ltd. een memorandum van overeenstemming om samen te werken aan een duurzaamheidsprogramma voor de Koninklijke Thaise Luchtmacht (RTAF, Royal Thai Air Force). Dit programma zal de vloten van Beechcraft T-6TH en AT-6TH-vliegtuigen van de RTAF ondersteunen.

De Beechcraft T-6TH trainer en AT-6TH lichte aanvalsvliegtuigen zijn ontworpen en geproduceerd door Textron Aviation Defense LLC., een volledige dochteronderneming van Textron Aviation Inc.

Textron Aviation Defense, gebaseerd in Wichita, Kansas, VS, is de originele materiaalfabrikant voor deze vliegtuigen.

