Textron Aviation Defense und Thai Aviation Industries unterzeichnen Vereinbarung zur Unterstützung der königlich-thailändischen Luftwaffe

Während der Paris Air Show unterzeichneten Textron Aviation Defense LLC., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT) und Thai Aviation Industries Co., Ltd. eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei einem Instandhaltungsprogramm für die königlich-thailändische Luftwaffe (RTAF). Dieses Programm wird die Flotte der RTAF aus Flugzeugen des Typs Beechcraft T-6TH und AT-6TH unterstützen.

Das Trainingsflugzeug Beechcraft T-6TH und das leichte Kampfflugzeug AT-6TH werden von Textron Aviation Defense LLC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Textron Aviation Inc. entwickelt und hergestellt.

Textron Aviation Defense mit Sitz in Wichita, Kansas, USA, ist der Originalhersteller (OEM) dieser Flugzeuge. Thai Aviation Industries mit Sitz in Bangkok, Thailand, ist der Hauptauftragnehmer für dieses Programm und unterstützt die RTAF seit vielen Jahren.

„Die Flugzeuge Beechcraft T-6TH und AT-6TH stärken die gegenseitige Verteidigungszusammenarbeit und die Beziehungen zwischen den USA und Thailand“, sagte Tom Webster, Vice President, Defense Sales. „Diese Vereinbarung mit Thai Aviation Industries gewährleistet ein Höchstmaß an Unterstützung für die RTAF und ist ein wichtiger Bestandteil unseres Engagements für das Wachstum der thailändischen Luft- und Raumfahrtindustrie.“

Die Vereinbarung unterstreicht die Stärken beider Unternehmen. Textron Aviation Defense bringt seine Expertise als OEM des Flugzeugs ein, während Thai Aviation Industries seine einzigartige Position und Erfahrung in Thailand einbringt.

Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Flugzeuge der RTAF langfristig zu unterstützen und zu warten, um ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft für Trainings- und leichte Angriffsmissionen zu gewährleisten. Beide Unternehmen sind entschlossen, zusammenzuarbeiten, um der RTAF den bestmöglichen Service zu bieten.

Über die Beechcraft T-6 Texan II

Die Beechcraft T-6 Texan II ist das weltweit führende militärische Trainingsflugzeug. Die niedrigen Anschaffungs-, Betriebs- und Wartungskosten des Flugzeugs ermöglichen es Luftstreitkräften weltweit, die Ausbildung ihrer Piloten zu beschleunigen. Mit einer installierten Basis, die mehr als viermal so groß ist wie die des nächsten Wettbewerbers, ist die Beechcraft T-6 Texan II-Familie seit mehr als 20 Jahren das weltweit führende integrierte Trainingssystem (ITS). Die Beechcraft T-6 Texan II profitiert von einer aktiven Produktionslinie mit einem branchenführenden Manufacturing Readiness Level (MRL) von 10 sowie einer bewährten Lieferkette und der Erschwinglichkeit von 85 Prozent Teilegleichheit mit der Beechcraft AT-6 Wolverine. Bis heute hat die weltweite Flotte von mehr als 1.000 Beechcraft T-6 Texan II-Flugzeugen mehr als 5 Millionen Flugstunden in 14 Ländern und zwei NATO-Flugschulen absolviert.

Als unverzichtbares Asset unterstützt die T-6 die weltweite Pilotenausbildung im Rahmen des Flugtrainingsprogramms der NATO in Kanada, des Euro NATO Joint Jet Pilot Training Program (ENJJPT) auf der Sheppard Air Force Base in Texas und des U.S. Air Force Aviation Leadership Program sowie der U.S. Air Force, Navy, Marine Corps, der Armee und der Küstenwache, der griechischen Luftwaffe, der argentinischen Luftwaffe, der israelischen Luftwaffe, der Royal Air Force, der irakischen Luftwaffe, der Royal Canadian Air Force, der mexikanischen Marine, der mexikanischen Luftwaffe, der Royal Moroccan Air Force, der kolumbianischen Luftwaffe, der Royal New Zealand Air Force, der Royal Thai Air Force, der tunesischen Luftwaffe und der Vietnam Air Defense Air Force.

Über die Beechcraft AT-6 Wolverine

Die hochleistungsfähige, risikoarme Beechcraft AT-6 Wolverine wurde speziell für leichte Angriffe, Aufstandsbekämpfung und die Bekämpfung gewalttätiger extremistischer Organisationen (C-VEO) entwickelt und bietet erschwingliche Präzision und Ausdauer bei Einsätzen in rauen Umgebungen. Das Flugzeug bietet den Betreibern Next-Gen-Fähigkeiten in den Bereichen Aufklärung, Überwachung und Aufklärung (ISR), die branchenweit besten Fähigkeiten für Nahunterstützung und Präzisionsschläge, die Möglichkeit, Druck auf Ziele aufrechtzuerhalten, sowie zuverlässige vernetzte Kommunikations- und Videokommunikation im Kampfraum, die jeden Sensor mit jedem Bediener verbindet – jederzeit und überall.

Die US-Luftwaffe hat die militärische Musterzulassung für das Flugzeug abgeschlossen und 2020 zwei Beechcraft AT-6E Wolverine erworben. Die Royal Thai Air Force, ein wichtiger Sicherheitsverbündeter der USA und Betreiber einer der modernsten Luftstreitkräfte im asiatisch-pazifischen Raum, folgte 2021 und entschied sich für die Beechcraft AT-6TH Wolverine zur Unterstützung der leichten Angriffsoperationen ihrer 41. Fliegerstaffel auf der Chiang Mai Air Base.

Über Textron Aviation Defense LLC

Mit einer Tradition von Tausenden bewährten Beechcraft- und Cessna-integrierten Trainingssystemen, die seit dem Zweiten Weltkrieg im Herzen Amerikas hergestellt und für den Einsatz vorbereitet werden, wenden sich Militärkunden an Textron Aviation Defense, wenn sie Luftfahrtlösungen für ihre kritischen Missionen benötigen. Als Anbieter der weltweit führenden militärischen Flugtrainingssysteme rüstet Textron Aviation Defense Streitkräfte weltweit aus und ist führend bei niedrigen Anschaffungs-, Wartungs- und Schulungskosten. Die Flotte der Beechcraft T-6 Texan II mit mehr als 1.000 Flugzeugen hat seit 2001 mehr als 5 Millionen Flugstunden in zwei NATO-Militärflugschulen und vierzehn Ländern absolviert. Textron Aviation Defense ist eine Tochtergesellschaft von Textron Aviation Inc.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise der Luftfahrt. Seit mehr als 95 Jahren nutzt Textron Aviation das gebündelte Talent seiner Marken Beechcraft, Cessna und Hawker, um seinen Kunden das beste Flugerlebnis zu bieten. Mit einem Angebot, das von Geschäftsflugzeugen, Turboprop-Flugzeugen und Hochleistungs-Kolbenflugzeugen bis hin zu Spezialflugzeugen, Militärtrainingsflugzeugen und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das weltweit vielseitigste und umfassendste Produktportfolio im Bereich der Luftfahrt und beschäftigt Mitarbeiter, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge für die allgemeine Luftfahrt weltweit hergestellt haben. Kunden in mehr als 170 Ländern vertrauen auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser bewährtes globales Kundendienstnetzwerk, um kostengünstige, produktive und flexible Flüge zu realisieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com | specialmissions.txtav.com | defense.txtav.com | scorpion.txtav.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus den Bereichen Luftfahrt, Verteidigung, Industrie und Finanzen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsatzprognosen enthalten oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Fakten beschreiben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Über Thai Aviation Industries Co., Ltd.

Thai Aviation Industries Co.,Ltd. (TAI) wurde gemäß der Politik der thailändischen Regierung und der Royal Thai Air Force gegründet, um die Wartung von Flugzeugen für Regierungsbehörden durchzuführen und die Luftfahrtwartungskapazitäten Thailands zu einem internationalen Standard für Flugzeugwartungszentren auszubauen. TAI ist ein zugelassenes thailändisches MRO-Unternehmen, das gemäß dem Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen und die öffentliche Versorgung das Privileg erhalten hat, Wartungsarbeiten an allen staatlichen Flugzeugen durchzuführen.

TAI spielt seit mehr als 20 Jahren eine wichtige Rolle im Bereich der MRO-Dienstleistungen, einschließlich der logistischen Unterstützung für alle Militär- und Verkehrsflugzeuge in Thailand. TAI verfügt über Kompetenzen für verschiedene Flugzeugtypen, darunter F-16A/B, C-130H, T-6C, Alpha Jet, Saab 340, BT-67, ATR72-500, S-92A, Cessna 150/152/172/182/208, Bell 121/412-Serie, Airbus A320-Serie, Boeing B737-Serie, Airbus Helicopters (H125/H145/H155/H175) usw.

