TP présente « Future Forward », son nouveau plan stratégique pour accélérer sa croissance et sa transformation

TP (Paris:TEP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales, dévoile aujourd’hui « Future Forward », son nouveau plan stratégique, à l’occasion de son Capital Markets Day qui se tient à New York. « Future Forward » est une initiative stratégique pour devenir une entreprise de nouvelle génération, soutenue par l’IA. Elle repose sur la fusion de la puissance des technologies de pointe et de l’expertise humaine pour accélérer la croissance et créer de la valeur à long terme. En orchestrant intelligemment l’IA avec l’empathie, la capacité de jugement et l’expertise propres à l’humain, TP vise à créer des avantages concurrentiels pour ses clients grâce à ses services aux entreprises en solutions digitales intégrées.

TP lance TP.ai FAB (Foundational AI Backbone), un moteur propriétaire d’orchestration de l’IA visant à intégrer l’intelligence artificielle, l’expertise humaine et l’automatisation à grande échelle. Les trois piliers de la stratégie de croissance de TP s’appuient sur le déploiement de TP.ai FAB :

développer l’activité principale grâce à l’IA : tirer parti de la technologie et de l'IA pour améliorer les résultats pour les clients, renforcer les propositions de valeur et accélérer la croissance.

renforcer l’approche par secteur clients : déployer des solutions dédiées aux secteurs client, offrir des solutions intégrées reposant sur l’IA et développer les services spécialisés dans le monde entier.

créer de nouvelles opportunités dans la chaîne de valeur de l’IA : accélérer la croissance sur les marchés en ciblant les services de données, la technologie, le conseil et le marketing numérique.

TP prévoit des investissements conséquents au cours des trois prochaines années pour accélérer le déploiement de l’IA, avec le soutien d’un leadership renforcé pour exécuter cette stratégie.

Ensembles, ces initiatives positionnent TP de manière à lui permettre d’exploiter pleinement le potentiel de ses capacités humaines et technologiques, d’élargir le marché adressable du groupe, y compris en accédant à de nouveaux marchés, de développer des modèles à forte marge et d’offrir une valeur significative aux clients.

Daniel Julien, fondateur et directeur général de TP, a déclaré : « L’histoire de la croissance de TP a toujours été marquée par des décisions audacieuses à des moments clés pour l’industrie. À chaque vague de changements, nous nous sommes adaptés, nous nous sommes transformés, et nous avons gagné. En tout temps, nous avons démontré notre capacité à mener la transformation, en donnant le ton sur un marché où nous continuons à surperformer. Grâce à notre nouveau plan stratégique, reposant sur une approche hybride forte entre l’homme et l’IA, et sur un modèle résilient soutenu par des équipes exceptionnelles préparées pour l’IA et une gouvernance renforcée, nous sommes bien placés pour atteindre des objectifs financiers ambitieux mais réalistes et pour créer de la valeur sur le long terme pour nos actionnaires. »

Thomas Mackenbrock, directeur général délégué de TP, a ajouté : « Leader mondial dans le domaine des services aux entreprises en solutions digitales, TP bénéficie d’une solide expérience. Pour construire sur cette base et renforcer notre leadership à long terme, nous accélérons la transformation du groupe en exploitant tout le potentiel de l’intelligence artificielle et humaine. Notre nouveau plan stratégique, « Future Forward », est conçu pour renforcer notre portefeuille de services, étendre nos solutions dédiées à des secteurs client et saisir de nouvelles opportunités sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’IA. Notre objectif est clair : accélérer la croissance, augmenter les marges et générer un cash-flow substantiel pour réaliser des investissements stratégiques et redistribuer de la valeur aux actionnaires. Le TP de demain sera le partenaire stratégique privilégié de nos clients en matière d’IA, leur procurant un avantage concurrentiel permanent. »

Extension des capacités par le biais de partenariats stratégiques et d’acquisitions

TP étend son expertise dans le domaine de l’IA à travers des partenariats et acquisitions stratégiques. Le groupe a lancé en début d’année un programme de partenariat en matière d’IA avec des investissements qui pourront atteindre 100 millions d’euros en 2025. Cette initiative a déjà débouché sur des collaborations avec les pionniers de l’IA que sont :

TP a aussi annoncé aujourd’hui l’acquisition de « Agents Only », une plateforme de crowdsourcing soutenue par l’IA destinée à fournir, sur demande, des experts du domaine hautement qualifiés à travers le monde.

« Agents Only » propose une infrastructure de talents flexible à l’ère de l’IA, identifiant et gérant des milliers d’annotateurs d’IA, d’ingénieurs de données et de spécialistes. Cette acquisition étendra l’accès à grande échelle de TP à des professionnels certifiés, accélérant la livraison de projets et améliorant la qualité de service dans les activités d’étiquetage et d’annotation des données et de soutien à l’IA générative.

« Agents Only » et les autres nouvelles solutions d’IA seront déployées sur la plateforme TP.ai FAB, afin d’assurer leur déploiement rapide dans tous les secteurs.

TP et l’Université Carnegie Mellon s’associent pour accélérer la recherche en IA appliquée dans le domaine de l’augmentation de l’humain par l’IA.

TP et la prestigieuse École d’informatique de l’Université Carnegie Mellon s’associent pour accélérer la recherche et l’innovation dans le domaine de l’IA. Pour marquer ce partenariat, le professeur Martial Hebert, doyen de cette école réputée, se joint aux dirigeants de TP lors d’une table ronde organisée à l’occasion du Capital Markets Day du groupe. L’expert donnera son avis sur l’évolution de l’IA.

Perspectives à moyen terme pour 2028

TP annonce les objectifs financiers ci-dessous pour les trois prochaines années (2026-28).

Retour à une croissance organique 1 annuelle soutenue du chiffre d’affaires avec un objectif compris entre + 4 et + 6 % en 2028.

annuelle soutenue du chiffre d’affaires avec un objectif compris entre + 4 et + 6 % en 2028. Marge d’EBITA récurrent d’environ 15,5 % en 2028 attendue après coût de la transformation IA.

Génération d’un cash-flow net disponible cumulé d’environ 3 milliards d’euros sur la période 2026-28 qui tiennent compte des efforts fournis en matière d’IA.

Les priorités en matière d’allocation de capital au cours de la période sont les suivantes :

Investir environ 20 % du cash-flow net disponible pour accélérer les investissements dans l’IA et la transformation, incluant des partenariats stratégiques et des acquisitions sélectives.

Renforcer le bilan de TP pour plus de flexibilité financière en visant un objectif de ratio d’endettement net de 1,2 x l’EBITDA en 2028.

Restituer aux actionnaires environ 50 % du cash-flow net disponible, soit 1,5 milliard d’euros, via des dividendes (politique de distribution maintenue) et des rachats d’actions.

Capital Markets Day 2025

Lors du Capital Markets Day, Daniel Julien, directeur général, Thomas Mackenbrock, directeur général délégué, et des managers clés de TP présenteront les priorités stratégiques et les perspectives financières à moyen terme du groupe. Une vitrine technologique de l’IA, présentant les solutions d’IA de TP et celles des partenaires de TP, sera présentée aux participants sur place.

L’événement commence à 9h00, heure locale, soit 15h00, heure de Paris, et peut être suivi en ligne en cliquant sur le lien suivant : https://tp.engagestream.companywebcast.com/capital-markets-day-2025.

L’ensemble des documents relatifs au Capital Markets Day sont disponibles sur le site web du groupe (www.tp.com).

Calendrier indicatif

Capital Markets Day : 18 juin 2025

Résultats du premier semestre 2025 : 31 juillet 2025

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025 : 5 novembre 2025

