ASISA estabelece parceria com a HCLTech para impulsionar a transformação digital e expansão na Península Ibérica

MADRI, LONDRES e NOIDA, Índia--(BUSINESS WIRE)--A HCLTech, uma empresa líder global em tecnologia, foi selecionada pela ASISA, um importante provedor de seguros de saúde em Espanha, como o seu parceiro estratégico de tecnologia de informação (TI) para acelerar a transformação e expansão de negócios na Península Ibérica. Esta parceria planeia acelerar a jornada de transformação digital da ASISA para aprimorar a experiência dos seus 2,2 milhões de clientes e também a posição da empresa na vanguarda da inovação na região.

A HCLTech planeia modernizar as plataformas de tecnologia de informação da ASISA e aproveitar soluções baseadas em IA para aprimorar a eficiência dos negócios. A abrangente modernização da unidade central de processamento e as soluções da HCLTech possibilitarão que a ASISA desenvolva uma infraestrutura de TI mais dinâmica e responsiva.

“A parceria com a HCLTech representa um avanço crucial na nossa jornada de transformação digital. Ao modernizar as nossas plataformas e adotar tecnologias de última geração, reforçamos o nosso compromisso de oferecer um serviço de excelência aos nossos clientes”, disse José Pereira, CTO da ASISA. “Esta colaboração capacitará a ASISA com uma infraestrutura mais ágil, escalável e eficiente para promover a inovação e preparar-nos para o futuro.”

"Estamos muito orgulhosos de realizar esta parceria com a ASISA nesta jornada de transformação", disse Sudip Lahiri, vice-presidente executivo e chefe de serviços financeiros para a Europa na HCLTech. "Este acordo destaca o nosso compromisso de investir na Península Ibérica e de fornecer soluções inovadoras que apoiem o sucesso dos negócios. Os abrangentes serviços de mainframe e de infraestrutura possibilitarão à ASISA alcançar os seus objetivos estratégicos e definir novos padrões na região ibérica."

