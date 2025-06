Yokogawa kooperiert mit Shell im Bereich Robotik und KI-Technologie für die Anlagenwartung

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) gibt bekannt, dass es eine langfristige Vereinbarung mit Shell Global Solutions International B.V. („Shell“) über die Integration und Weiterentwicklung von Technologien für den Einsatz von Robotern und Drohnen in der Anlagenüberwachung und -wartung geschlossen hat. Im Rahmen der Vereinbarung wird Yokogawa sein eigenes OpreX™ Robot Management Core um ein von Shell entwickeltes fortschrittliches Bildverarbeitungswerkzeug namens Operator Round by Exception (ORE) erweitern. Der verbesserte Softwaredienst wird Kunden u.a. aus der Energie- und Chemiebranche zur Verfügung gestellt.

ORE ist eine digitale Lösung, die maschinelles Sehen und KI-Analysen nutzt. Damit können Roboter eigenständig Aufgaben im Rahmen des Operator-Round-Prozesses ausführen. Dazu gehören zum Beispiel das Ablesen von Messgeräten, das Erkennen von Leckagen sowie die Überprüfung auf Maschinenprobleme.Die Lösung ist das Ergebnis einer zweijährigen Zusammenarbeit mit Shell, bei der eine Strategie für maschinelles Sehen entwickelt wurde. Diese wurde mit fundiertem Wissen aus den Bereichen Integritätsmanagement, Ferninspektion und Korrosionsmanagement kombiniert.OpreX Robot Management Core ist ein Schlüsselprodukt der Roboterlösungen von Yokogawa. Die Software hilft Kunden dabei, ihre Anlagen sicherer und effizienter zu warten, indem sie die Verwaltung verschiedener Robotertypen integriert. Diese übernehmen Wartungsaufgaben, die bisher von Menschen ausgeführt wurden. Wird die Software mit den Steuerungs- und Sicherheitssystemen einer Anlage verbunden, können erfasste Daten genutzt werden, um Roboter direkt anzusteuern. So entsteht ein erster Schritt hin zu einem autonomen Anlagenbetrieb. Durch die Ergänzung um die ORE-Technologie von Shell erweitern sich die Anwendungsmöglichkeiten deutlich. Kunden können künftig wesentlich mehr Aufgaben über OpreX Robot Management Core abdecken.

In Zukunft wird Yokogawa Robotics in zwei Shell-Anlagen einen Pilotversuch durchführen, um zu untersuchen, wie Robotik und Drohnen durch Effizienzsteigerungen bei der Anlagenüberwachung und -wartung einen Mehrwert schaffen können.

Diese Zusammenarbeit ist der erste wichtige Meilenstein für Yokogawa im Rahmen der Zusammenarbeit mit Shell auf dem Energy Transition Campus Amsterdam, der 2022 von Shell gegründet wurde. Ziel ist es, eine Plattform für die Zusammenarbeit zu schaffen – zwischen Unternehmen, gesellschaftlichen Organisationen, Regierungen und Universitäten. Gemeinsam sollen dort Lösungen für die Energiezukunft entwickelt werden. Shell und Yokogawa haben außerdem vereinbart, eine gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsroadmap zu verfolgen. Damit wollen sie die Bildverarbeitungstechnologie gezielt weiterentwickeln und verbessern und so kontinuierliche Innovationen ermöglichen. Die Kooperation zeigt das gemeinsame Engagement beider Unternehmen, innovative Lösungen für den Energie- und Industriesektor voranzutreiben.

Masaharu Maeda, Vizepräsident, Executive Officer und Leiter der Solutions Business Division von Yokogawa Electric, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Shell in diesem wichtigen Technologiebereich, der vielversprechende Lösungen für die Herausforderungen bietet, denen Anlagenbetreiber gegenüberstehen, indem er die Effizienz von Rundgängen vor Ort deutlich verbessert und gleichzeitig die mit der Arbeit verbundenen Risiken für das Bedienpersonal verringert. Wir freuen uns darauf, diese Technologie in naher Zukunft weltweit für Betreiber industrieller Anlagen verfügbar zu machen und so zu sichereren und effizienteren Arbeitsplätzen beizutragen.“

„Shell und Yokogawa blicken auf eine lange Tradition der gemeinsamen Entwicklung fortschrittlicher Automatisierungslösungen für unsere Standorte zurück. Mit dieser Vereinbarung heben wir unsere Beziehung auf die nächste Stufe. Robotiklösungen in Kombination mit KI bieten das Potenzial für einen Quantensprung in Sachen Produktivität und Sicherheit“, sagte Gerben de Jong, CIO für Shell Integrated Gas, Upstream und Projects & Technology.

Weitere Informationen

Roboter- und Drohnentechnologie:

https://www.yokogawa.com/solutions/featured-topics/robot-and-drone-technology/

Über Yokogawa

Yokogawa bietet in den Bereichen Messung, Steuerung und Information seinen Kunden in vielen Branchen, wie z.B. Energie, Chemie, Materialien, Arzneimittel und Lebensmittel, fortschrittliche Lösungen an. Yokogawa geht die Herausforderungen seiner Kunden im Hinblick auf die Optimierung der Produktion, Einrichtungen und Lieferketten mit dem Einsatz digitaler Technologien an, die einen Übergang zu autonomen Abläufen ermöglichen.

Yokogawa wurde 1915 in Tokio gegründet und arbeitet mit seinen über 17.000 Mitarbeitern im Rahmen eines globalen Netzwerks aus 128 Unternehmen in 62 Ländern auf eine nachhaltige Gesellschaft hin.

Für weitere Informationen dazu besuchen Sie bitte www.yokogawa.com

Die Namen von Unternehmen, Organisationen, Produkten, Dienstleistungen und Logos in diesem Dokument sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Yokogawa Electric Corporation oder ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.