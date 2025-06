ASISA werkt samen met HCLTech om digitale transformatie en expansie in Iberia te stimuleren

MADRID & LONDEN & NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, een toonaangevend wereldwijd technologiebedrijf, is door ASISA,, een prominente zorgverzekeraar in Spanje, gekozen als strategische IT-partner om de bedrijfstransformatie en -expansie in Iberia te versnellen. Deze samenwerking is bedoeld om ASISA's digitale transformatie te versnellen en zo de ervaring voor zijn 2,2 miljoen klanten te verbeteren en het bedrijf het voortouw te laten nemen wat betreft in innovatie in de regio.

HCLTech zal de IT-platformen van ASISA moderniseren en op AI gebaseerde oplossingen inzetten om de bedrijfsefficiëntie te verbeteren. De uitgebreide mainframemodernisering en -oplossingen van HCLTech stellen ASISA in staat een wendbaardere, responsievere IT-infrastructuur te creëren.

