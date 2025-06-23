Yokogawa攜手Shell，共同推動機器人與AI技術在工廠維護中的應用

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841)宣布，已與Shell Global Solutions International B.V. (「Shell」)簽署長期協定，雙方將共同整合並進一步開發利用機器人與無人機進行工廠監控和維護的技術。根據該協定，Yokogawa將把由Shell開發的先進機器視覺工具Operator Round by Exception (ORE)整合至其自有的OpreX™機器人管理核心平台中。Yokogawa將把這一增強版軟體服務推廣至能源、化工及其他相關行業的客戶。

ORE是一項數位化解決方案，它結合利用機器視覺與AI分析能力，支持機器人在操作人員巡檢過程中自主執行多項任務，如讀取儀錶、檢查洩漏情況及設備問題等。這一解決方案源自Shell內部為期兩年的合作專案，融合了機器視覺戰略與其在完整性管理、遠端場地檢查和腐蝕管理方面的深厚技術實力。

OpreX機器人管理核心平臺是橫河電機機器人解決方案中的關鍵產品。該軟體透過整合管理各類用於執行工廠維護任務(原本通常由人工完成)的機器人，幫助客戶更安全、高效地維護設施。當該平台與工廠的控制和安全系統連接後，所獲取的資料可用于向機器人發出指令，從而邁出實現工廠自主營運的第一步。引入Shell的ORE技術後，客戶可透過OpreX機器人管理核心平台實現的應用場景數量將顯著增多。

接下來，Yokogawa的機器人運營模式將在兩處Shell設施中進行試點部署，以探索機器人與無人機如何通過提升工廠監控與維護效率來創造價值。

此次合作是Yokogawa與Shell在阿姆斯特丹能源轉型園區攜手推進合作的首個重要里程碑。該園區由Shell於2022年設立，旨在為企業、社會組織、政府及大學提供協作平台，共同探索未來的能源解決方案。此外，Shell與Yokogawa也已達成共識，合作制定協調一致的研發路線圖，進一步開發和增強機器視覺技術，確保持續推動技術創新與改進。此次合作彰顯了兩家公司致力於為能源和工業領域提供前沿解決方案的共同承諾。

Yokogawa Electric副總裁、執行董事兼公司解決方案業務本部部長Masaharu Maeda表示：「我們非常高興能與Shell在這一關鍵技術領域展開合作。這項技術有望顯著提升現場巡檢效率，並降低操作人員面臨的固有風險，從而有效化解工廠業主所面臨的人力資源挑戰。我們期待在不久的將來將該技術推向全球工業設施業主，為構建更安全、高效的工作場所做出貢獻。」

Shell綜合天然氣、上游業務與專案及技術部門首席資訊官Gerben de Jong表示：「Shell與Yokogawa在共同為營運場所開發先進自動化解決方案方面擁有值得驕傲的合作歷史。此次協議的簽署標誌著雙方合作關係邁上新階段。將機器人解決方案與AI技術相結合，具有顯著提升生產力與安全性的潛力。」

更多資訊

機器人與無人機技術：

https://www.yokogawa.com/solutions/featured-topics/robot-and-drone-technology/

關於Yokogawa

Yokogawa為能源、化工、材料、製藥和食品領域的客戶提供測量、控制和資訊方面的先進解決方案。Yokogawa藉由有效應用數位化技術，協助客戶解決日益複雜的生產、資產和供應鏈優化等問題，實現自主營運。

Yokogawa於1915年在東京成立，擁有17,000多名員工，遍佈62個國家的129家公司的全球網路，致力於實現可持續發展的社會。

詳情請造訪： www.yokogawa.com

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