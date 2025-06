Yokogawa攜手Shell，共同推動機器人與AI技術在工廠維護中的應用

東京--( BUSINESS WIRE )--(美國商業資訊)-- Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841)宣布,其子公司Yokogawa Solution Service Corporation已經完成了採用OpreX™協力式資訊服務管理伺服器CI Server的遠端操作和監控系統的設計、供應和測試運轉。該系統用於Ishikari Bay New Port海上風電場的海上風力渦輪機和陸上設施。這家公司還簽約提供該風電場的維護服務。該風電場由JERA Co., Inc.和Green Power Investment Corporation營運,並由特殊目公司(Special purpose company,SPC)Green Power Ishikari GK持有。 Ishikari Bay New Port海上風電場是日本第一座使用8000kW大型風力渦輪機的風電場,2024年1月1日開始商業營運時,它是日本最大的商業風電場。Yokogawa提供的遠端操作和監控系統包括一個視訊系統,用於監控該風電場的所有海上和陸上風力發電設施。該公司還將持續...