Andersen Consulting setzt globale Expansion mit Übernahme von Azurian Consulting fort

Andersen Consulting stärkt seine Kompetenzen in den Bereichen Geschäftstransformation, Technologie und künstliche Intelligenz durch eine Kooperationsvereinbarung mit Azurian Consulting.

Azurian Consulting wurde 2012 gegründet und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, darunter Transformation der Digitalstrategie, datengestützte Strategie, Geschäftsprozessoptimierung und Change Management. Azurian Consulting hat seinen Sitz in Lateinamerika und betreut Kunden aus einer Vielzahl von Branchen, darunter Finanzwesen, Einzelhandel, Konsumgüter und Fertigung.

„Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting öffnet uns die Tür zu neuen Märkten, verbessert unsere Fähigkeit, multinationale Kunden zu bedienen, und verschafft unserem Team Zugang zu globalen Ressourcen“, sagte Nicolás Dueñas, Geschäftsführer von Azurian Consulting. „Sie stellt eine starke Synergie dar, die es uns ermöglicht, unsere regionalen Kenntnisse mit der globalen Plattform von Andersen Consulting zu kombinieren und so unsere Fähigkeit zu stärken, unseren Kunden integrierte, nahtlose Lösungen anzubieten.“

„Diese Zusammenarbeit spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, unsere globalen Beratungskapazitäten auszubauen und unsere Präsenz in wichtigen Märkten zu stärken“, sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Unser kontinuierliches Wachstum ermöglicht es uns, unseren Kunden wirkungsvolle Lösungen anzubieten, die nicht nur ihre aktuellen Herausforderungen angehen, sondern ihnen auch zu langfristigem Erfolg auf einem sich schnell entwickelnden globalen Markt verhelfen.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Wirtschaft, Technologie und KI-Transformation sowie Personallösungen anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Consulting-, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie weltweite Mobilitäts- und Beratungskompetenz auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet Beratungslösungen über ihre Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen auf der ganzen Welt an.

