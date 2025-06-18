OSG Corporation與Rimini Street延長合約，持續支援其Oracle EBS系統至2029年

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端對端企業軟體支援、管理與創新解決方案的全球供應商以及Oracle、SAP和VMware軟體的領先支援服務協力廠商Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日宣布，切削工具、滾壓模具和機械零件精密製造領域的全球領導者OSG Corporation已延長與Rimini Street的合約，以協助加快達成其成長和盈利目標。

OSG遵循Rimini Smart Path™，首先透過將年度軟體支援費用降低多達50%實現大幅成本撙節，繼而確保關鍵任務系統未來持續最佳化運行，並將顯著節省的資金重新投入策略計畫和創新，從而得以將IT總營運成本降低8%，並釋放資源以資助其工廠自動化計畫。

OSG IT策略負責人Go Harada表示：「原廠的路線圖會要求我們持續升級不需要的功能。與Rimini Street簽約後，我們得以根據業務需求重新掌控IT路線圖，進而顯著降低了Oracle維護和營運的固定成本。這些成本原本占IT總預算的86%。有了Rimini Street，我們不再受制於升級循環，IT總成本降至78%，從而有了資金和靈活性來投資創造新價值。」

Rimini Street執行長Seth Ravin表示：「如今近90%的IT預算用於『維持基礎營運』，僅10%用於創新和成長。這顯然是不夠的。Rimini Street的使命是協助OSG這樣的企業奪回更多關鍵資源，用於能夠為企業帶來更大節省、更高效率和成長潛力的專案。」

選擇穩定性、實用性與創新，而非原廠路線圖

自1938年成立以來，OSG以提供高品質、高性能切削工具著稱。2010年選擇Oracle E-Business Suite (EBS)後，OSG旨在打造一個簡化的系統來管理銷售、訂單、庫存、會計和生產。然而，OSG很快意識到，Oracle的路線圖及向雲端的推進與其長期IT願景背道而馳。

Harada解釋道：「我們考慮過移轉至雲端，但最終決定放棄。我們目前的EBS以本地架構為基礎，在雲端複製同等可用性的代價將會極其高昂。」

OSG保留本地部署的決定並未阻礙創新。相反，公司採用混合模式，整合提升效率的新數位工具，同時由Rimini Street維持核心系統穩定性。

Harada指出：「我們的目標是將現有客製化系統與新數位工具連接，以提升工廠生產力。Rimini Street讓我們能夠按自己的條件和時間線交付支援業務需求的新創新。」

在始終如一的服務品質基礎上鞏固長期承諾

在多年體驗與Rimini Street合作帶來的不斷增加的益處後，OSG近期將合約延長至2029年2月，這清楚顯示其對雙方策略夥伴關係的價值肯定。Harada分享道：「多年來，合作關係從未改變，這很難得。Rimini Street對我們的關懷和重視與簽約時一致，我們珍視他們的專業知識和指導。」

Rimini Street Japan區域技術長Nobutake Godo表示：「OSG決定選擇Rimini Street為長期合作夥伴，我們深感榮幸。雙方對彼此及地區成功的持久承諾以『業務需求優先，技術次之』的共同原則為基礎。我們期待未來攜手強化並實現OSG主導工具製造產業的願景。」

點選此處進一步瞭解OSG Corporation與Rimini Street合作書寫的創新故事。

探索完整的Rimini Street產品組合，其中包括針對SAP、Oracle、VMware及更多應用程式的回應速度超快、值得信賴且經過驗證的支援、代管服務、安全、整合、可檢視性、專業服務和端對端外包解決方案，協助客戶提升競爭優勢、獲利能力和實現成長。

關於Rimini Street, Inc.

「羅素2000指數」(Russell 2000®)公司Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是端對端企業軟體支援和創新解決方案的全球供應商，以及Oracle、SAP和VMware軟體的領先支援服務協力廠商。該公司提供全面的統一解決方案組合，用於運行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監控和最佳化企業應用程式、資料庫和技術軟體。該公司已與《財星》全球100大企業、《財星》500大企業、中型企業、公共部門和政府機構簽署了數千份合約，這些機構選擇Rimini Street為其值得信賴、經驗證的關鍵任務企業軟體解決方案供應商，實現更好的營運成果，節省數十億美元的開銷，用於為AI和其他創新投資提供資金支援。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.riministreet.com ，並在 X 、 Facebook 、 Instagram 和 LinkedIn 上與Rimini Street聯絡。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法案》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「預期」、「假設」、「相信」、「繼續」、「可以」、「目前」、「估計」、「預計」、「預報」、「未來」、「打算」、「也許」、「或許」、「前景」、「計畫」 、」可能」、「目標」、「潛力」、「預測」、「推測」、「似乎」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫和我們對此類計畫的投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也非歷史事實。這些陳述受制於有關Rimini Street業務的一系列風險和不確定性，實際結果可能會大相逕庭。這些風險和不確定性包括但不限於：未決訴訟或任何新訴訟的不利發展和相關抗辯成本，包括未決上訴動議的處置和任何新索賠；為遵守法院就Rimini II訴訟事宜下達的任何禁令而產生的任何支出，以及對未來期間收入和與這些工作相關的成本的影響；Rimini Street經營所在的商業環境的變化，包括任何總體經濟衰退趨勢、地緣政治緊張加劇和外匯匯率變化的影響，以及影響我們經營所在產業和我們客戶經營所在產業的一般金融、經濟、監管和政治狀況的影響；企業軟體管理與支援格局的演進，以及我們對市場進行教育以吸引和留住客戶並進一步滲透客戶群的能力；軟體支援服務行業的激烈競爭以及我們關於公司定價模式的意圖；客戶對我們擴大的產品和服務組合以及我們預期推出的產品和服務的採用情況；我們對新產品、合作夥伴關係和聯盟計畫的預期，包括但不限於我們與ServiceNow的合作關係；我們的營收成長能力、準確預測營收的能力，以及根據目前的營收預期和產品擴大而管理成本的結果；上一財政年度和本財政年度裁員的預期影響以及相關的重整成本；我們對總目標市場的估計，以及相對於使用其他供應商而言客戶節省成本的預期；我們銷售週期的時間變化；與保留率相關的風險，包括我們準確預測保留率的能力；我們管理團隊一名或多名成員的流失；我們吸引和留住更多合格人員的能力；我們的業務計畫、未來成長能力以及實現和維持獲利的能力；我們計畫終止為Oracle PeopleSoft產品提供服務；我們股價的波動性及相關證券交易要求的法規遵循；我們以有利條件進行股權或債務融資的需求和能力，以及我們從營運中獲得現金流以協助為我們的成長計畫增加投資提供資金的能力；與全球營運相關的風險；我們防止未經授權存取我們的資訊技術系統及其他網路安全威脅的能力；我們或我們的第三方供應商及服務供應商可能使用的生成式人工智慧(AI)技術相關的任何缺失；我們保護員工及客戶機密資訊以及遵守隱私權法規的能力；我們維持有效財務報告內部控制系統的能力；我們維持、保護及提升品牌和智慧財產權的能力；法律法規的變更，包括稅法的變更或我們採取的稅務立場的不利結果；關稅成本（包括鑑於美國政府實施的新關稅或提高的關稅，以及受影響國家採取報復性貿易措施的可能性，所涉及的關稅減免或降低關稅的能力）；我們未能建立足夠的稅務儲備；我們實現淨營業損失利益的能力；環境、社會與治理議題對我們的聲譽或業務造成的任何負面影響，以及我們的業務因報告此類議題而面臨的額外成本或風險；我們與美國政府及國際政府保持良好合作關係及與政府實體簽署新合約的能力；我們的信用貸款對我們的業務及相關利率風險的持續還債義務以及財務和營運契約；我們的現金及現金等價物是否足以滿足我們的流動資金需求；根據我們的股票回購計畫進行回購（如有）的金額及時間，以及我們透過該計畫提升股東價值的能力；Rimini Street股權證券長期價值的不確定性；擾亂我們或我們客戶業務的災難性事件；以及在 Rimini Street於2025年5月1日遞交的Form 10-Q季度報告中「風險因素」標題下討論的風險因素，以及Rimini Street未來的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當期報告和Rimini Street遞交給美國證券交易委員會的其他文件中不時更新的風險因素。此外，前瞻性陳述提供了截至本通訊稿發表之日Rimini Street對未來事件和觀點的預期、計畫或預測。Rimini Street預計後續事件和事態發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有任何這方面的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本通訊稿發表之日後任何日期的評估結果。

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