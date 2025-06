Google und CTC Global geben Initiative zur Erweiterung des amerikanischen Stromnetzes und der Übertragungskapazitäten sowie der US-Lieferkette durch fortschrittliche Leiter bekannt

IRVINE und MOUNTAIN VIEW, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Google hat heute eine Zusammenarbeit mit CTC Global Corporation (CTC Global) bekannt gegeben, um die Einführung der nächsten Generation von Übertragungstechnologie für das US-Stromnetz zu beschleunigen. Gemeinsam werden Google und CTC Global dazu beitragen, den Einsatz der in den USA hergestellten hochleistungsfähigen, fortschrittlichen Leiter von CTC Global auszuweiten, einer bewährten Technologie, die nachweislich die Netzleistung und -zuverlässigkeit mit beispielloser Geschwindigkeit steigert.

Google und CTC Global werden mithilfe einer Informationsanfrage (RFI) an Bundesstaaten, Versorgungsunternehmen und Übertragungsnetzbetreiber, die an einer Zusammenarbeit zur Erschließung von Netzkapazitäten im ganzen Land interessiert sind, Hochleistungsübertragungsleitungen identifizieren. Der Einsatz fortschrittlicher Leiter wie denen von CTC Global hat das Potenzial, die Übertragungskapazität innerhalb von Monaten zu verdoppeln, im Gegensatz zu den Jahren, die normalerweise für den Bau neuer Übertragungsleitungen erforderlich sind (in einigen Fällen sogar bis zu 10 Jahren).

Der schnelle Zugang zu einer zuverlässigen, sicheren und effizienten Übertragungsinfrastruktur ist für die Zukunft der Energieversorgung in den Vereinigten Staaten von grundlegender Bedeutung. Diese Initiative soll das regionale Wirtschaftswachstum und die Entwicklung beschleunigen, Kapazitäten ausbauen, die Netzzuverlässigkeit und -leistung verbessern und die Energiekosten für alle senken.

Ein neuer Ansatz für Kunden zur Beschleunigung der Übertragungsinfrastruktur

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden Stromleitungen in den gesamten Vereinigten Staaten ausgewählt, die das Potenzial haben, die Netzkapazität mit dem ACCC® Conductor von CTC Global zu erhöhen. Die Initiative wird Projekte priorisieren, die die größte unmittelbare Wirkung erzielen und das Lastwachstum in den Regionen unterstützen, in denen Google tätig ist.

Um Übertragungsleitungsprojekte für diese Initiative zu identifizieren, können Bundesstaaten, Versorgungsunternehmen und Übertragungsnetzbetreiber auf die heute veröffentlichte Informationsanfrage reagieren. Ausgewählte Partner und Projekte erhalten Zugang zu einer leistungsstarken Kombination aus Google- und CTC Global-Ressourcen, die die Bereitstellung beschleunigen sollen, darunter:

Kostenunterstützung: Es werden Finanzmittel bereitgestellt, um die Einführung der hochleistungsfähigen ACCC® Conductors von CTC Global zu beschleunigen und das Kapazitätswachstum zu fördern.

Es werden Finanzmittel bereitgestellt, um die Einführung der hochleistungsfähigen ACCC® Conductors von CTC Global zu beschleunigen und das Kapazitätswachstum zu fördern. Zukunftsfähige Personalentwicklung: Versorgungsunternehmen können an Schulungen teilnehmen, um ihre Mitarbeiter für den Einsatz von ACCC Advanced Conductors zu qualifizieren.

Versorgungsunternehmen können an Schulungen teilnehmen, um ihre Mitarbeiter für den Einsatz von ACCC Advanced Conductors zu qualifizieren. Technische Analyse: Es wird Unterstützung für technische Projektstudien angeboten, um die Integration und die Auswirkungen der Technologie zu validieren.

Die Antworten auf die Informationsanfrage (RFI) sind bis zum 14. Juli 2025 einzureichen, die vollständige Ausschreibung folgt in Kürze. Bewerbungen aus Regionen, in denen Google bereits Rechenzentren betreibt oder deren Errichtung angekündigt hat, sowie aus den damit verbundenen Großhandelsmärkten werden besonders begrüßt.

„Die Erweiterung der Übertragungskapazitäten stellt eine bedeutende Chance für das heutige Stromnetz dar, und Google ist entschlossen, als Katalysator für ein stärkeres und zuverlässigeres Stromnetz in den USA zu fungieren. Die erweiterte Netzkapazität wird ein verantwortungsbewusstes Wachstum von Rechenzentren ermöglichen, die die moderne digitale Welt unterstützen, und gleichzeitig die Erschwinglichkeit für Verbraucher verbessern, die Energieversorgungssicherheit erhöhen und wichtige Branchen wie das verarbeitende Gewerbe beschleunigen“, erklärte Amanda Peterson Corio, Google Global Head of Data Center Energy. „In Zusammenarbeit mit CTC Global zielt diese Partnerschaft darauf ab, den Zeit- und Kostenaufwand für die Bereitstellung und Übertragung von Strom für eine zuverlässige Versorgung amerikanischer Haushalte und Unternehmen erheblich zu reduzieren.“

„Diese bahnbrechende Partnerschaft mit Google markiert einen positiven Wendepunkt für die Senkung der Stromkosten, die Förderung des Wirtschaftswachstums und die Stärkung der Energiehoheit der USA“, erklärte J.D. Sitton, CEO von CTC Global. „Unsere Lösung bietet auf einzigartige Weise eine erhebliche Stromnetzkapazität mit beispielloser Geschwindigkeit. Diese koordinierte Partnerschaft mit den Innovatoren von Google wird dazu beitragen, dass die USA langfristig in kosteneffiziente Lösungen investieren, die den USA helfen, ihre Führungsrolle in der KI-Revolution zu behaupten“, erklärte Sitton.

Unterstützung der Fertigungskapazitäten in den Vereinigten Staaten

CTC Global ist stolz darauf, seine fortschrittlichen Leitertechnologien in den Vereinigten Staaten herzustellen und zu montieren und den ACCC Conductor für Projekte in mehr als 30 US-Bundesstaaten zu liefern. CTC ist auch ein bedeutender Exporteur im Fertigungsbereich, wobei ACCC Advanced Conductor-Projekte mittlerweile in über 65 Ländern installiert sind. CTC nutzt US-amerikanische Lieferanten für Kohlefaser aus Alabama, Glasfaser aus Texas und andere wichtige US-Komponenten und schafft seit über 20 Jahren Arbeitsplätze in den USA in seinem Werk in Irvine, Kalifornien. Die Zusammenarbeit mit Google zur Beschleunigung der Einführung von Leitern aus Kohlenstoffverbundwerkstoffen wird dringend benötigte Übertragungskapazitäten bereitstellen und gleichzeitig diese in den USA hergestellte Technologie weiter ausbauen und die globale Wettbewerbsfähigkeit der USA stärken.

Anfragen bezüglich der RFI und der RFI-Teilnahmeberechtigung können an Google und CTC Global unter ctc-external@google.com gerichtet werden.

Über Google:

Die Mission von Google ist es, die Informationen der Welt zu organisieren und für alle zugänglich und nutzbar zu machen. Mit Produkten und Plattformen wie Search, Maps, Gmail, Android, Google Play, Google Cloud, Chrome und YouTube spielt Google eine bedeutende Rolle im Alltag von Milliarden von Menschen und ist zu einem der bekanntesten Unternehmen der Welt geworden. Google ist eine Tochtergesellschaft von Alphabet Inc.

Über CTC Global:

CTC Global beschleunigt den Zugang zu Energie als weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochleistungsfähigen, fortschrittlichen Leitern. Mit einer Gesamtlänge von über 200.000 km in den letzten zwei Jahrzehnten ist der ACCC® Advanced Conductor von CTC Global der am intensivsten getestete und am weitesten verbreitete fortschrittliche Leiter in Nordamerika und weltweit. Er wird von über 300 Versorgungs- und Industriekunden in über 65 Ländern und 30 US-Bundesstaaten eingesetzt, um schnell die größte Menge an Strom zu den niedrigsten Investitionskosten zu liefern. Dank seiner hohen Festigkeit, seines geringen Gewichts, seiner verbesserten Leitfähigkeit und seiner thermischen Stabilität kann ACCC® die Kapazität bestehender Übertragungsleitungen verdoppeln, ohne dass bestehende Strukturen erhöht oder ersetzt werden müssen. Der ACCC® Conductor mindert thermische Durchbiegung, um die Risiken von Waldbränden und extremen Wetterbedingungen zu verringern, die Gesamtprojektkosten zu senken, Leitungsverluste um bis zu 40 % zu reduzieren und die Projektvorlaufzeiten von Jahren auf Monate zu verkürzen. CTC Global hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, und verfügt über mehr als die Hälfte seiner Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten. Seit über 20 Jahren ist CTC Global ein Pionier im Energiebereich und entwickelt und produziert die verantwortungsvollsten und innovativsten Lösungen zur Verdopplung der Kapazität und Verbesserung der Zuverlässigkeit in großem Maßstab. Weitere Informationen finden Sie unter www.ctcglobal.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.