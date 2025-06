G42 et Liquid AI s’associent pour fournir aux entreprises des solutions IA privées, locales, efficaces et à grande échelle

ABU DHABI (Émirats arabes unis) et CAMBRIDGE (Massachusetts)--(BUSINESS WIRE)--G42, le groupe technologique mondial basé à Abu Dhabi, et Liquid AI, une société leader dans le domaine des modèles de fondation efficaces dont le siège social est à Cambridge (Massachusetts), annoncent aujourd’hui avoir conclu un partenariat commercial comportant de multiples volets pour faciliter la création, la formation et la commercialisation de solutions d’IA génératives soutenues par Liquid Foundation Models.

Le partenariat a pour objectif de développer et de mettre en œuvre conjointement des solutions d’IA générative privées à l’échelle internationale – du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord jusqu’au Sud global – et dans de nombreux secteurs, tels que l’investissement et la banque, l’électronique grand public, les télécommunications, la biotechnologie et l’énergie.

Plusieurs entreprises de la holding G42, telles que Core42 et Inception, sont impliquées dans divers aspects du partenariat, de l’infrastructure IA pour le développement de l’IA à la co-conception de modèles de fondation multimodaux et au déploiement.

« Ce partenariat reflète notre vision commune d’une IA souveraine, efficace et adaptée aux entreprises », a déclaré Andrew Jackson, directeur de l’IA du Groupe G42. « En combinant l’infrastructure de G42 avec le modèle innovant de Liquid AI, nous développons des solutions d’IA évolutives et fiables pour les industries mondiales. »

« L’ampleur et l’impact de G42 sur le monde de l’IA sont inspirants », a déclaré Ramin Hasani, cofondateur et PDG de Liquid AI. « Ce partenariat, qui embrasse la dynamique mondiale de l’IA, adopte une approche descendante pour fournir aux entreprises des modèles d’IA polyvalents, efficaces, performants et privés, à grande échelle et plus rapidement que jamais. »

À la lumière du récent partenariat États-Unis-Émirats arabes unis en faveur de l’accélération de l’IA, cette alliance est une preuve supplémentaire de la volonté des deux initiatives de construire une IA responsable et inclusive pour tous.

À propos de G42

G42 iest une holding technologique spécialiste de la création d’intelligence artificielle visionnaire aux fins d’un avenir meilleur. Fondée à Abu Dhabi et présente dans le monde entier, G42 promeut l’IA en tant que force motrice du bien commun dans tous les secteurs. De la biologie moléculaire à l’exploration spatiale et tout ce qui se situe entre les deux, G42 réalise aujourd’hui toutes les potentialités offertes par le monde actuel. Pour plus d’informations, visiter le site Web www.g42.ai.

À propos de Liquid AI

Liquid AI est à la pointe de l’innovation en intelligence artificielle. La Société développe des modèles fondamentaux qui établissent de nouvelles normes de performance et d’efficacité. Liquid AI, qui s’est donné pour mission de créer des systèmes d’IA polyvalents et performants à toute échelle, continue de repousser les limites du possible en matière de technologie IA. Pour plus d’informations, visiter le site Web www.liquid.ai.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.