Andersen Consulting zet haar wereldwijde uitbreiding verder met de toevoeging van Azurian Consulting

Azurian Consulting werd in 2012 opgericht. Het bedrijf biedt een omvattend dienstenpakket aan, waaronder digitale strategietransformatie, door gegevens aangestuurde strategie, optimalisatie van bedrijfsprocessen en veranderingsbeheer. Azurian Consulting is gevestigd in Latijns-Amerika en staat ten dienste van klanten in uiteenlopende sectoren, zoals financiën, retail, consumentengoederen en productie.

“Met Andersen Consulting samenwerken opent de deur naar nieuwe markten, het verbetert ons vermogen om multinationale klanten van dienst te zijn en verschaft ons team toegang tot wereldwijde resources,” verklaart Nicolás Dueñas, algemeen directeur van Azurian Consulting. “Het vertegenwoordigt een sterke synergie die ons in staat zal stellen om onze regionale inzichten te combineren met het wereldwijde platform van Andersen Consulting, om zo ons vermogen te versterken om klanten geïntegreerde, probleemloze oplossingen aan te bieden.”

“Deze samenwerking weerspiegelt onze voortdurende investering in het uitbreiden van onze wereldwijde consultingcapaciteiten en het versterken van onze aanwezigheid op belangrijke markten,” aldus Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen. “Dankzij onze continue groei kunnen we klanten oplossingen met een grote impact aanbieden die niet alleen hun huidige uitdagingen oplossen, maar hen ook positioneren voor succes op lange termijn in een snel evoluerende wereldmarkt.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op gebied van consulting, belastingen, juridische zaken, waarderingen, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via zijn lid- en samenwerkingsfirma's. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lid- en samenwerkingsfirma's overal ter wereld.

