Corpay Cross-Border erweitert exklusive Partnerschaft mit West Ham United

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY), ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenszahlungen, freut sich bekannt zu geben, dass der Geschäftsbereich Cross-Border von Corpay eine mehrjährige Vereinbarung zur Verlängerung seiner erfolgreichen und exklusiven Zusammenarbeit mit West Ham United als offizieller Partner für Devisenhandel (FX) und internationale Zahlungen geschlossen hat.

Corpay Cross-Border bietet West Ham United seit 2018 eine Reihe von Lösungen für den Devisenhandel für Unternehmen an. Im Rahmen dieser mehrjährigen Verlängerung werden der in London ansässige Premier League-Club und sein Netzwerk aus Unternehmenspartnern weiterhin von den innovativen globalen Zahlungs- und Währungsrisikomanagementlösungen von Corpay Cross-Border profitieren.

„In den letzten sieben Spielzeiten hatten wir die Ehre, als offizieller FX- und internationaler Zahlungspartner von West Ham United zu fungieren“, erklärte Brad Loder, Chief Marketing Officer bei Corpay Cross-Border Solutions. „Unser Team fühlt sich durch das Vertrauen, das die Finanz- und Partnerschaftsteams des Vereins in uns setzen, geehrt und freut sich sehr über die Verlängerung unserer Partnerschaft. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit West Ham und seinem breiten Netzwerk an Unternehmenspartnern zusammenzuarbeiten, um das globale Zahlungswesen des Vereins zu unterstützen und seine Pläne zum Management des Währungsrisikos über viele Jahre hinweg umzusetzen.“

Andy Mollett, Chief Financial Officer bei West Ham United, erklärte: „Die grenzüberschreitenden Lösungen von Corpay sind ein wesentlicher Bestandteil unseres globalen Zahlungsgeschäfts. Diese langjährige Partnerschaft hat dem Club außergewöhnliche Unterstützung und Fachkompetenz geboten, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren eng mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unser Wechselkursrisiko zu minimieren.“

Nathan Thompson, Executive Director von West Ham United, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Corpay Cross-Border Solutions zu verlängern, insbesondere in einer für den Club so entscheidenden Phase, in der wir unsere globale Reichweite weiter ausbauen. Wir haben bedeutende Erfolge bei der Einführung der Fachkompetenz von Corpay in relevanten Unternehmen mit Devisenengagement und innerhalb unseres umfassenden Hammers Business Network erzielt, wodurch diese zu einem wesentlichen Bestandteil des internationalen Geschäftsangebots von West Ham United geworden sind. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit in den kommenden Jahren.“

