Salon du Bourget : TotalEnergies signe un accord avec Quatra et sécurise l’approvisionnement de ses bioraffineries en matières premières

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Quatra, leader sur le marché européen dans la collecte et le recyclage d’huiles de cuisson usagées, ont conclu un accord, sur une durée de 15 ans à partir de 2026, pour la fourniture de 60 000 tonnes par an d’huiles usagées d’origine européenne à destination des bioraffineries de TotalEnergies.

Cet accord contribue à la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières éligibles à la production de biodiésel et de carburants aériens durables (SAF).

De la collecte d’huiles de cuissons usagées à la production de biocarburants en France

Dans le cadre de cet accord, Quatra collecte les huiles de cuisson usagées directement chez les restaurateurs, les chaines de restauration ou les industriels en France et en Europe. Elles sont ensuite acheminées et filtrées sur les sites Quatra avant d’être expédiées vers les bioraffineries TotalEnergies pour la production de biocarburants routiers et de SAF.

TotalEnergies a converti ses raffineries de La Mède (Bouches-du-Rhône) et de Grandpuits (Seine-et-Marne) en bioraffineries :

La Mède : Démarrée en 2019, la bioraffinerie de La Mède a une capacité de production de 500 000 tonnes par an de biocarburants. Grâce à sa bioraffinerie de La Mède, TotalEnergies est le seul producteur de biodiésel HVO en France. Le site produira par ailleurs des carburants aériens durables cette année pour approvisionner les aéroports de la région Sud.

Grandpuits : dans le cadre de sa conversion en plateforme zéro pétrole, le site comprend notamment une bioraffinerie d’une capacité de production de 230 000 tonnes par an de carburant aérien durable. Son démarrage est prévu en 2026. TotalEnergies est associé à SARIA, leader européen de la collecte et la valorisation de matières organiques en produits durables qui fournira la majorité de l’approvisionnement du site en matières premières.

« Je me réjouis de cet accord stratégique avec Quatra qui poursuit notre objectif de sécuriser l’approvisionnement des matières premières nécessaires à la production de biocarburants dans nos bioraffineries. Le développement des biocarburants constitue un des axes stratégiques de notre Compagnie. En réduisant directement l’intensité carbone des produits énergétiques utilisés par nos clients, nous travaillons activement avec eux dans notre démarche de neutralité carbone, ensemble avec la société » a déclaré Valérie Goff, Senior Vice President Renewable Fuels & Chemicals de TotalEnergies

« Chez Quatra, nous croyons en l'établissement de partenariats à long terme avec des acteurs industriels de premier plan où la logistique, l'écologie et l'économie s'alignent. Cette collaboration entre Quatra France et TotalEnergies en est un excellent exemple. En fournissant de l'huile de cuisson usagée collectée localement, nous contribuons à une chaîne de valeur durable. Cela nous permet de nous concentrer sur notre cœur de métier, à savoir une collecte efficace des huiles de cuissons usagées sur l'ensemble du territoire français, tout en permettant à TotalEnergies de transformer cette ressource précieuse en biocarburants. » a déclaré Pol Van Pollaert, Président directeur général de Quatra

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

A propos de Quatra :

Quatra, leader européen dans la collecte et le recyclage des huiles de friture usagées. Présente dans 10 pays, Quatra est spécialisée dans les solutions de gestion durable du pétrole pour les industries de l'alimentation et de l'hôtellerie. En France, nous travaillons en étroite collaboration avec des milliers de restaurants, de producteurs alimentaires et de collectivités locales pour collecter les huiles de cuisson usagées de manière efficace et dans le respect des normes environnementales. Notre mission est de boucler la boucle entre l'alimentation et le carburant en transformant les déchets en énergie renouvelable.

