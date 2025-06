Corpay Cross-Border verlengt exclusieve samenwerking met West Ham United

TORONTO--( BUSINESS WIRE )--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY), een wereldwijde leider voor zakelijke betalingen, kondigt met trots aan dat het in Luxemburg een nieuw kantoor opent voor haar Cross-Border activiteiten. Corpay's wil zich steeds verder uitbreiden in Europa, en deze belangrijke stap ligt in de strategie van het bedrijf om haar aanwezigheid in belangrijke financiële markten wereldwijd te versterken. Dit ondersteunt ook haar groeiambities in de institutionele beleggers- en private fondsenmark...