Yokogawa werkt samen met Shell aan robotica en AI-technologie voor onderhoud van installaties

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) kondigt aan dat het een lange termijn overeenkomst met Shell Global Solutions International B.V. (“Shell”) heeft geformaliseerd om technologieën te integreren en verder te ontwikkelen voor het gebruik van robots en drones bij het beheer en onderhoud van installaties. Yokogawa zal een geavanceerd optisch hulpmiddel voor machines toevoegen, genaamd Operator Round By Exception (ORE), dat werd ontwikkeld door Shell, aan zijn eigen OpreX™ Robot Management Core. De geavanceerde softwareservice zal door Yokogawa aan klanten ter beschikking worden gesteld in onder meer de energie- en chemiesector.

