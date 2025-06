Yokogawa coopère avec Shell dans le domaine de la robotique et de l'IA pour la maintenance des installations

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation (TOKYO : 6841) annonce avoir officialisé un accord à long terme avec Shell Global Solutions International B.V. (« Shell ») pour mieux intégrer et développer les technologies d’utilisation des robots et des drones dans la surveillance et la maintenance des installations. En vertu de l'accord, Yokogawa ajoutera un outil de vision industrielle avancé appelé Operator Round by Exception (ORE), mis au point par Shell, dans son propre OpreX™ Robot Management Core. La solution logicielle ainsi améliorée sera mise à la disposition des clients de Yokogawa dans les secteurs de l'énergie, des produits chimiques et d'autres industries.

ORE est une solution numérique qui utilise la vision industrielle et l'analyse IA pour permettre aux robots d'effectuer de manière autonome un certain nombre de tâches inhérentes aux rondes opérateurs, telles que la lecture des jauges ou encore la vérification des fuites et des problèmes mécaniques. La solution est le fruit d'un projet collaboratif de deux ans au sein de Shell, qui a combiné une stratégie de vision industrielle avec des capacités approfondies dans le domaine de la gestion de l'intégrité, de l'inspection à distance des sites et de la gestion de la corrosion.

OpreX Robot Management Core est un élément clé des solutions robotiques de Yokogawa. Le logiciel aide les clients à maintenir leurs installations d'une manière plus sûre et plus efficace en intégrant la gestion de différents types de robots qui effectuent des tâches de maintenance conventionnellement effectuées par des humains. Lorsqu’elles sont connectées aux systèmes de contrôle et de sécurité d’une installation, les données acquises peuvent être utilisées pour donner des instructions aux robots, ce qui permet de faire un premier pas vers l’exploitation autonome des installations. L’ajout de la technologie ORE de Shell augmentera considérablement le nombre de cas d’utilisation disponibles pour les clients par l’intermédiaire d’OpreX Robot Management Core.

Dans un futur proche, les solutions robotiques de Yokogawa seront déployées dans deux installations Shell pilotes . L’objectif est de comprendre de quelle manière la robotique et les drones peuvent apporter de la valeur grâce à des gains d'efficacité dans la surveillance et la maintenance des usines.

Cette coopération est la première étape pour Yokogawa qui travaille aux côtés de Shell dans l’espace de collaboration de l'Energy Transition Campus Amsterdam, créé par Shell en 2022 pour fournir une plateforme collaborative entre les entreprises, les organisations sociétales, les autorités et les universités afin de travailler sur les solutions énergétiques de demain. Shell et Yokogawa ont également convenu de travailler ensemble sur une feuille de route R&D alignée pour poursuivre le développement et l'amélioration de la technologie de vision industrielle, assurant une innovation et une amélioration continues. Cette collaboration souligne l'engagement des deux entreprises à fournir des solutions de pointe aux secteurs de l'énergie et de l'industrie.

Masaharu Maeda, vice-président de Yokogawa Electric, responsable exécutif, et chef de la Solutions Business Division de l’entreprise, déclare : « Nous sommes très heureux de travailler avec Shell dans ce domaine technologique clé qui promet de relever les défis auxquels sont confrontés les sites industriels, d’une part en renforçant considérablement l’efficacité des contrôles sur le terrain et, d’autre part, en réduisant les risques auxquels les opérateurs sont confrontés. Nous nous réjouissons à la perspective de mettre notre solution à la disposition de toutes les industries manufacturières du monde entier dans un avenir proche et de contribuer à des lieux de travail plus sûrs et plus efficaces ».

« Nous, Shell et Yokogawa, sommes fières d’avoir développé ensemble des solutions d’automatisation avancées pour nos sites. Avec cet accord, nous portons notre relation à un niveau supérieur. Les solutions robotiques combinées à l’IA offrent le potentiel de créer un changement radical en matière de productivité et de sécurité », déclare Gerben de Jong, CIO de Shell Integrated Gas, Upstream and Projects & Technology.

