Andersen Consulting收购Azurian Consulting，继续全球扩张

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与Azurian Consulting签署合作协议，进一步增强其在业务转型、技术和人工智能方面的能力。

Azurian Consulting成立于2012年，提供包括数字战略转型、数据驱动战略、业务流程优化和变革管理在内的全面服务。Azurian Consulting总部位于拉丁美洲，服务于金融、零售、消费品和制造业等各行各业的客户。

Azurian Consulting董事总经理Nicolás Dueñas表示：“与Andersen Consulting的合作为我们打开了新市场的大门，增强了我们服务跨国客户的能力，并助力我们的团队获取全球资源。这代表着强大的协同效应，使我们能够将我们的区域洞察力与Andersen Consulting的全球平台相结合，从而增强我们为客户提供整合、无缝解决方案的能力。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“此次合作体现了我们在拓展全球咨询能力和加强在关键市场的影响力上的持续投资。我们的持续增长使我们能够为客户提供强有力的解决方案，不仅解决了他们当前面临的挑战，还能帮助他们在快速发展的全球市场中获得长期成功。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、商业、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和顾问专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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