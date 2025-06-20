横河电机携手壳牌，共同开发用于工厂维护的机器人与AI技术

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 横河电机株式会社（TOKYO：6841）宣布，已与壳牌全球解决方案国际有限公司（简称“壳牌”）签署长期协议，双方将共同整合并进一步开发利用机器人与无人机进行工厂监控和维护的技术。根据该协议，横河电机将把由壳牌开发的先进机器视觉工具“操作员例外巡检”（Operator Round by Exception， ORE)集成至其自有的OpreX™机器人管理核心平台中。横河电机将把这一增强版软件服务推广至能源、化工及其他相关行业的客户。

ORE是一项数字化解决方案，利用机器视觉与AI分析能力，支持机器人在操作人员巡检过程中自主执行多项任务，如读取仪表、检查泄漏情况及设备问题等。这一解决方案是壳牌内部为期两年的协作成果，融合了机器视觉战略与其在完整性管理、远程现场检查和腐蚀管理方面的深厚技术实力。

OpreX机器人管理核心平台是横河电机机器人解决方案中的关键产品。该软件通过整合管理各类用于执行工厂维护任务（原本通常由人工完成）的机器人，帮助客户更安全、高效地维护设施。当该平台与工厂的控制和安全系统连接后，所获取的数据可用于向机器人发出指令，从而迈出实现工厂自主运营的重要一步。引入壳牌ORE技术后，OpreX机器人管理核心平台能为客户提供的应用场景将显著增多。

接下来，横河电机的机器人业务将在壳牌的两家工厂进行试点部署，以探索机器人与无人机如何通过提升工厂监控与维护效率来创造价值。

此次合作是横河电机与壳牌在阿姆斯特丹能源转型园区携手推进合作的首个重要里程碑。该园区由壳牌于2022年设立，旨在为企业、社会组织、政府及高校提供协作平台，共同探索未来的能源解决方案。此外，壳牌与横河电机还就统一的研发路线图达成合作意向，进一步开发和增强机器视觉技术，确保持续推动技术创新与改进。此次合作彰显了两家公司致力于为能源和工业领域提供前沿解决方案的共同承诺。

横河电机副总裁、执行董事兼公司解决方案业务本部负责人前田雅治（Masaharu Maeda）表示：“我们非常高兴能与壳牌在这一关键技术领域展开合作。这项技术有望显著提升现场巡检效率，并降低操作人员面临的固有风险，从而有效化解工厂所有者所面临的人力资源挑战。我们期待在不久的将来将该技术推向全球工业设施所有者，助力构建更安全、高效的工作场所。”

壳牌综合天然气、上游业务与项目及技术部门首席信息官Gerben de Jong表示：“壳牌与横河电机在共同为运营场所开发先进自动化解决方案方面拥有值得骄傲的合作历史。此次协议的签署标志着双方合作关系迈上新台阶。机器人解决方案与AI技术相结合，具有显著提升生产率与安全性的潜力。”

更多信息

机器人与无人机技术：

https://www.yokogawa.com/solutions/featured-topics/robot-and-drone-technology/

关于横河电机

横河电机为能源、化工、材料、制药和食品等多个行业的客户提供测量、控制和信息领域的先进解决方案。横河电机通过数字化技术的有效应用，帮助客户解决日益复杂的生产、资产和供应链优化等问题，实现向自主运营的过渡。横河电机于1915年在东京成立，拥有17,000多名员工。它通过遍布62个国家的128家公司的网络，致力于实现可持续发展的社会。垂询详情请访问：www.yokogawa.com。

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