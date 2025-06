Andersen Consulting kontynuuje globalną ekspansję, nawiązując współpracę z Azurian Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting wzmacnia potencjał w dziedzinie transformacji przedsiębiorstw, technologii i sztucznej inteligencji, zawierając umowę o współpracy z firmą Azurian Consulting.

Założona w 2012 r. firma Azurian Consulting świadczy kompleksowy wachlarz usług, w tym w dziedzinie transformacji strategii cyfrowych, opracowywania strategii opartych na danych, optymalizacji procesów biznesowych i zarządzania zmianami. Firma Azurian Consulting, której siedziba mieści się w Ameryce Łacińskiej, obsługuje klientów z wielu różnych branż, takich jak finanse, handel detaliczny, towary konsumenckie i sektor produkcji.

– Współpraca z Andersen Consulting otwiera drzwi do nowych rynków, zwiększa nasze zdolności do obsługi klientów międzynarodowych i zapewnia naszemu zespołowi dostęp do zasobów z całego świata – powiedział Nicolás Dueñas, dyrektor zarządzający Azurian Consulting. – Jest wyrazem solidnej synergii, która pozwoli nam połączyć znajomość regionalnych realiów z globalną platformą Andersen Consulting, a tym samym zwiększyć możliwości w zakresie dostarczania klientom zintegrowanych, jednolitych rozwiązań.

– Ta współpraca odzwierciedla nasze nieustanne inwestycje w rozwój globalnych zdolności konsultingowych i wzmacnianie obecności na kluczowych rynkach – powiedział globalny prezes i dyrektor generalny Andersen, Mark L. Vorsatz. – Nieprzerwany rozwój umożliwia nam zapewnienie klientom istotnych rozwiązań, które nie tylko pozwalają im stawić czoła obecnym wyzwaniom, ale również sprzyjają osiągnięciu sukcesu w perspektywie długoterminowej na dynamicznie rozwijającym się światowym rynku.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 500 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

