OSG Corporation prorroga su contrato con Rimini Street para brindar soporte a sus Sistemas Oracle EBS hasta 2029

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de soporte para software empresarial de extremo a extremo, soluciones de gestión e innovación, y proveedor de soporte líder tercerizado para software de Oracle, SAP y VMware, anunció en el día de hoy que OSG Corporation, líder mundial en la fabricación de precisión de herramientas de corte, troqueles rodantes y piezas de máquinas, ha prorrogado su contrato con Rimini Street para acelerar sus metas de crecimiento y rentabilidad.

Luego del lanzamiento de Rimini Smart Path™, que empezó generando grandes ahorros al reducir las tarifas anuales de soporte de software por hasta 50 %, y siguió para mantener a los sistemas de misión crítica en óptimo funcionamiento para el futuro y reinvertir grandes sumas ahorradas en iniciativas estratégicas e innovación, OSG logró una reducción del 8 % en los costos operativos totales de TI, de ese modo, liberó recursos para financiar sus iniciativas a fin de automatizar la fábrica.

“La hoja de ruta del proveedor nos habría obligado a seguir actualizando funciones que no necesitábamos”, señaló Go Harada, director de Estrategias de TI de OSG. “Firmar con Rimini Street recuperó nuestra capacidad para asumir el control de nuestra hoja de ruta de TI en función de nuestras necesidades empresariales y, en consecuencia, logramos una reducción importante de nuestros costos fijos para mantener y operar Oracle. Estos costos representaban el 86 % de nuestro presupuesto de TI total. Con Rimini Street, nos deshicimos de la rutina de actualizar y pudimos reducir nuestros costos de TI totales en un 78 %, lo que nos proporcionó los fondos y la flexibilidad para invertir en la creación de nuevo valor”.

“Casi el 90 % de los presupuestos de TI actuales se destinan a ‘mantener la iluminación encendida’, mientras se destina apenas el 10 % a la innovación y el crecimiento, lo cual no basta”, manifestó Seth Ravin, director ejecutivo de Rimini Street. “La misión de Rimini Street es la de ayudar a organizaciones como OSG a recuperar recursos esenciales que son necesarios para proyectos que generan ahorros aún mayores, más eficiencia y potencial de crecimiento para la empresa.”

Optar por la estabilidad, el pragmatismo y la innovación en lugar de la hoja de ruta del proveedor

Desde su fundación en 1938, OSG ha cimentado su reputación por brindar herramientas de corte de alta calidad y alto rendimiento. Tras optar por Oracle E-Business Suite (EBS) en 2010, OSG apuntó a crear un sistema optimizado para administrar las ventas, la gestión de pedidos, los inventarios, la contabilidad y la producción. No obstante, OSG se dio cuenta de inmediato de que la hoja de ruta de Oracle y la presión para migrar a la nube se contraponían con su propia visión de TI a largo plazo.

“Consideramos la posibilidad de migrar a la nube, pero nos opusimos”, explicó Harada. “Nuestro EBS actual se crea sobre la base de una arquitectura in situ y replicar dicho nivel de disponibilidad en la nube sería demasiado costoso”.

La decisión de OSG de permanecer en las instalaciones no obstaculiza la innovación, sino que la empresa aplica un enfoque híbrido, al integrar las nuevas herramientas digitales que mejoran la eficacia a la vez que Rimini Street mantiene su estabilidad central.

“Nuestra meta es conectar nuestros actuales sistemas personalizados con las herramientas digitales nuevas de una forma que aumente la productividad de la fábrica”, mencionó Harada. “Rimini Street permite implementar innovaciones nuevas para satisfacer nuestras necesidades empresariales de acuerdo con nuestras condiciones y plazos”.

Afianzar el compromiso a largo plazo con una calidad de servicio sin fisuras

Tras aprovechar un caudal cada vez mayor de los beneficios que trae aparejado trabajar con Rimini Street, OSG hace poco prorrogó su contrato hasta febrero de 2029. Eso es un claro indicador del valor que encontraron en su alianza estratégica. Harada agregó: “La relación no cambió con el paso del tiempo, y eso es algo excepcional. Rimini Street nos ha tratado con el mismo nivel de cuidado y atención como la primera vez que firmamos, y valoramos su experiencia y asesoramiento”.

“Nos complace mucho la decisión de OSG de elegir a Rimini Street como su socio a largo plazo”, dijo Nobutake Godo, director de Tecnología de Rimini Street Japón. “El compromiso permanente y mutuo de ambas partes y el éxito de la región se basan en un principio conjunto que consiste en dar prioridad a las necesidades empresariales por encima de la tecnología. Esperamos que en los próximos años trabajemos juntos para fortalecer e implementar la visión de OSG de dominar la industria de fabricación de herramientas”.

Obtenga más información acerca de la historia de innovación de OSG Corporation en alianza con Rimini Street aquí.

Conozca la cartera completa de Rimini Street de soporte ultrareceptivo, fiable y probado; servicios gestionados; seguridad; integración; observabilidad; servicios profesionales y soluciones integrales de tercerización para SAP, Oracle, VMware y muchas más aplicaciones a fin de impulsar la ventaja competitiva, la rentabilidad y el crecimiento.

