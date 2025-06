Ververica annonce un partenariat avec Aiven pour permettre aux entreprises de générer de la valeur à partir de leurs données en temps réel

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Ververica, le créateur d'Apache Flink® et le chef de file des technologies de traitement de streaming, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec Aiven, la plateforme de données cloud open source prête pour l'IA. Ce partenariat permet à Aiven de mettre la plateforme unifiée de données de streaming de Ververica à la disposition de ses clients, élargissant ainsi l'accès à des capacités de données de streaming de qualité professionnelle pour les entreprises axées sur les données du monde entier.

Dans le cadre de ce partenariat, les clients d’Aiven peuvent désormais accéder au traitement des flux de qualité professionnelle grâce à la puissante plateforme de Ververica, qui permet de prendre des décisions et d’agir rapidement avec des données provenant de n’importe quelle source, ainsi qu’avec le soutien d’experts des créateurs d’Apache Flink.

« Ce partenariat vise à éliminer les frictions et à générer une réelle valeur commerciale », déclare Vladimir Jandreski, directeur des produits chez Ververica. « Les utilisateurs d'Aiven qui exécutent Kafka peuvent désormais accéder au traitement de streaming en temps réel avec Apache Flink® via notre plateforme de qualité professionnelle. Et pour les utilisateurs de Ververica, Aiven simplifie les opérations avec un service géré éprouvé. Ensemble, nous éliminons les barrières à un streaming évolutif et à haute performance. »

« Le partenariat avec Ververica donne à nos clients un accès direct au traitement de flux de qualité professionnelle, alimenté par les créateurs d'Apache Flink », souligne Conor Forde, vice-président principal, Go To Market, Aiven. « Ensemble, nous facilitons la création d’applications évolutives en temps réel avec l’aide d’experts et débloquons plus rapidement une plus grande valeur à partir de données de streaming. »

Il s'agit d'un premier pas vers une collaboration plus poussée visant à placer Aiven et Ververica à l'avant-garde des solutions permettant aux entreprises de créer de la valeur à partir de leurs données.

À propos de Ververica

Ververica, le créateur d'Apache Flink®, offre aux entreprises des solutions de streaming et de traitement de données haute performance. La société rationalise les opérations et l'efficacité des développeurs et permet aux clients de résoudre les cas d'utilisation en temps réel de manière fiable et sécurisée. La plateforme avancée de données de streaming de Ververica, alimentée par son moteur VERA natif cloud, révolutionne Apache Flink®, ce qui permet aux organisations d’exploiter facilement les informations sur les données à grande échelle. Avec Ververica, les clients peuvent répondre à n'importe quel SLA, en tirant parti des capacités avancées de streaming et de traitement des données en temps réel ou sur le data lakehouse. Ververica permet aux entreprises de se connecter, de traiter, de gouverner et d'analyser les données, dans des cas d'utilisation infinis, avec des options de déploiement flexibles, y compris le cloud public, le cloud privé ou les environnements sur site. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ververica.com.

À propos d'Aiven

Aiven est une société mondiale de plateforme de données open source, qui aide les organisations à générer davantage de valeur à partir de leurs données. En tant que base de confiance pour alimenter l’innovation, la plateforme complète de données cloud d’Aiven combine les outils permettant de diffuser, de gérer et d’analyser les données, simplement, en toute sécurité et rapidement. Les clients du monde entier font confiance à Aiven pour créer des applications de nouvelle génération en toute confiance. Plus d'informations sur aiven.io.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.