ASISA arbeitet mit HCLTech zusammen, um die digitale Transformation und Expansion auf der Iberischen Halbinsel voranzutreiben

MADRID, LONDON und NOIDA, Indien--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, wurde von ASISA, einem renommierten Krankenversicherer in Spanien, als strategischer IT-Partner ausgewählt, um die Geschäftstransformation und Expansion auf der Iberischen Halbinsel voranzutreiben. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die digitale Transformation von ASISA zu beschleunigen, um das Kundenerlebnis für seine 2,2 Millionen Kunden zu verbessern und das Unternehmen an die Spitze der Innovation in der Region zu bringen.

HCLTech wird die IT-Plattformen von ASISA modernisieren und KI-basierte Lösungen einsetzen, um die Geschäftseffizienz zu steigern. Die umfassende Mainframe-Modernisierung und die Lösungen von HCLTech werden es ASISA ermöglichen, eine agilere und reaktionsschnellere IT-Infrastruktur zu schaffen.

„Die Partnerschaft mit HCLTech ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zur digitalen Transformation. Durch die Modernisierung unserer Plattformen und den Einsatz modernster Technologien bekräftigen wir unser Engagement, unseren Kunden einen außergewöhnlichen Service zu bieten“, so José Pereira, CTO bei ASISA. „Diese Zusammenarbeit wird ASISA eine agilere, skalierbarere und effizientere Infrastruktur verschaffen, die Innovationen vorantreibt und uns für die Zukunft rüstet.“

„Wir sind stolz darauf, ASISA auf diesem Weg der Transformation zu begleiten“, sagte Sudip Lahiri, Executive Vice President und Head of Financial Services for Europe bei HCLTech. „Dieses Abkommen unterstreicht unser Engagement, auf der Iberischen Halbinsel zu investieren und innovative Lösungen anzubieten, die den Geschäftserfolg vorantreiben. Mit unseren umfassenden Mainframe- und Infrastrukturdienstleistungen wird ASISA seine strategischen Ziele erreichen und neue Maßstäbe in der Iberischen Region setzen können.“

