Google et CTC Global annoncent une initiative visant à renforcer la capacité du réseau et des liaisons électriques aux États-Unis ainsi que de la chaîne d'approvisionnement américaine, grâce à des conducteurs avancés

IRVINE et MOUNTAIN VIEW, Californie--(BUSINESS WIRE)--Google a annoncé aujourd'hui une collaboration avec CTC Global Corporation (CTC Global) afin d'accélérer le déploiement de la technologie de liaison électrique de nouvelle génération pour le réseau américain. Ensemble, Google et CTC Global contribueront à élargir l'utilisation des conducteurs avancés de grande capacité fabriqués aux États-Unis par CTC Global, une technologie éprouvée qui a démontré qu'elle augmentait la capacité et la fiabilité du réseau à une vitesse inégalée.

Google et CTC Global détermineront les lignes de liaison à fort impact par le biais d'une demande d'information (RFI) adressée aux États, aux services publics et aux développeurs de réseaux de liaison souhaitant collaborer à la création de solutions visant à rendre accessible la capacité du réseau dans tout le pays. Le déploiement de conducteurs avancés tels que ceux de CTC Global pourrait permettre de doubler la capacité de liaison en quelques mois, au lieu des quelques années prévues généralement pour la construction de nouvelles lignes de liaison (allant dans certains cas jusqu'à 10 ans).

L'accès rapide à des infrastructures de transport fiables, sûres et efficaces est fondamental pour assurer l'avenir énergétique des États-Unis. Cette initiative a pour objet d'accélérer la croissance et le développement économiques régionaux, d'augmenter la capacité, d'améliorer la fiabilité et les performances du réseau et de réduire les coûts de l'énergie pour chaque individu.

Une nouvelle approche client visant à accélérer l'infrastructure de transport

Dans le cadre de cette collaboration, des lignes de liaison dans tous les États-Unis seront sélectionnées en fonction de leur potentiel d'accélération de la capacité du réseau grâce au conducteur ACCC® Conductor. L'initiative donnera la priorité aux projets qui peuvent avoir le plus grand impact immédiat et qui soutiennent la croissance de la charge là où Google opère.

Pour déterminer les projets de lignes de liaison dans le cadre de cette initiative, les États, les services publics et les développeurs de lignes de liaison peuvent répondre à la demande d'information publiée aujourd'hui. Les partenaires et projets sélectionnés auront accès à une puissante combinaison de ressources de Google et de CTC Global conçues pour accélérer le déploiement, notamment

Une contribution aux coûts : ce financement permettra d'accélérer le déploiement des conducteurs ACCC® à haute capacité de CTC Global et d'accélérer la croissance de la capacité.

ce financement permettra d'accélérer le déploiement des conducteurs ACCC® à haute capacité de CTC Global et d'accélérer la croissance de la capacité. Le développement d'une main-d'œuvre prête pour l'avenir : les services publics pourront bénéficier d'une formation pour équiper leur personnel en vue du déploiement des conducteurs avancés de l'ACCC.

les services publics pourront bénéficier d'une formation pour équiper leur personnel en vue du déploiement des conducteurs avancés de l'ACCC. L'analyse technique : un soutien aux études de projets techniques sera disponible pour valider l'intégration et l'impact de la technologie.

Les réponses aux demandes de renseignements sont attendues pour le 14 juillet 2025, et un appel d'offres complet suivra peu après. Les candidatures sont encouragées dans les régions où Google possède des centres de données existants ou prévus, ainsi que dans les marchés de gros associés.

« L'augmentation de la capacité de liaison représente aujourd'hui une opportunité significative pour le système électrique, et Google s'engage à agir comme catalyseur pour un réseau électrique américain plus fort et plus fiable. L'augmentation de la capacité du réseau permettra une croissance responsable des centres de données qui sous-tendent le monde numérique moderne, tout en renforçant le caractère abordable pour les consommateurs, en maximisant la fiabilité de l'énergie et en accélérant les secteurs clés comme celui de la fabrication », a déclaré Amanda Peterson Corio, responsable mondial de l'énergie des centres de données chez Google. « Grâce à cette collaboration avec CTC Global, ce partenariat pense réduire considérablement le temps et le coût de l'extension et du déplacement de l'électricité afin d'alimenter de manière fiable les foyers et les entreprises américaines.

« Ce partenariat novateur avec Google marque un tournant positif dans la réduction des coûts d'électricité, pour la croissance économique et la domination des États-Unis en matière d'énergie », a déclaré J.D. Sitton, CEO de CTC Global. « Notre solution est la seule à fournir une capacité de réseau électrique importante à une vitesse inégalée. Ce partenariat avec les innovateurs de Google contribuera à assurer des investissements dans des solutions rentables à long terme par les États-Unis qui les aideront à conserver le leadership de la révolution de l'IA », a expliqué M. Sitton.

Soutenir les capacités de production des États-Unis

CTC Global est fière de fabriquer et d'assembler ses technologies de conducteurs avancés aux États-Unis, et de fournir le conducteur ACCC à des projets dans plus de 30 États américains. CTC est également un important exportateur de produits manufacturés, avec des projets de conducteurs avancés de l'ACCC développés dans plus de 65 pays. En faisant appel à des fournisseurs américains de fibre de carbone de l'Alabama, de fibre de verre du Texas et d'autres composants essentiels américains, CTC favorise la création d'emplois aux États-Unis dans son usine américaine d'Irvine, en Californie, depuis plus de 20 ans. Le partenariat avec Google visant à accélérer le déploiement des conducteurs en matériaux composites à base de carbone permettra de fournir la capacité de liaison dont le pays a un besoin urgent, tout en continuant à développer cette capacité produite aux États-Unis et à soutenir l'avantage concurrentiel de l'Amérique au niveau mondial.

Les demandes de renseignements concernant la RFI et l'éligibilité à la RFI peuvent être adressées à Google et à CTC Global à ctc-external@google.com.

